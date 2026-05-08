Marco Rubio busca blindar la paz con el Papa en pleno choque entre Trump y el Vaticano

En medio de un clima marcado por las fricciones políticas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este jueves con el papa León XIV en el Vaticano con un mensaje claro: reforzar el compromiso conjunto en favor de la paz y la dignidad humana.

A través de sus redes sociales, Rubio destacó el tono de la cita, subrayando la coincidencia de ambas partes en la necesidad de impulsar valores comunes. El encuentro, sin embargo, no se produce en un vacío diplomático, sino en un contexto de creciente tensión entre la Casa Blanca y la Santa Sede.

Las relaciones se han visto enturbiadas por las reiteradas críticas del presidente Donald Trump, quien ha cuestionado públicamente al pontífice por su rechazo a una escalada militar contra Irán. Las declaraciones del mandatario han elevado la presión política sobre el Vaticano, especialmente tras acusar al Papa de mantener una postura indulgente frente al desarrollo nuclear iraní.

Pese a este escenario, desde el Departamento de Estado se insistió en proyectar una imagen de estabilidad. El portavoz Tommy Pigott aseguró que la reunión evidencia la solidez del vínculo entre Washington y la Santa Sede, así como su voluntad compartida de colaborar en asuntos estratégicos para Occidente.

Rubio, de confesión católica, fue recibido en el Palacio Apostólico en un ambiente cordial. El saludo inicial con León XIV reflejó una relación ya consolidada, fruto de contactos previos, incluido su encuentro tras el inicio del pontificado en mayo de 2025.

Por su parte, el Papa ha evitado entrar en confrontaciones directas, aunque ha reiterado su postura firme contra la guerra. León XIV ha defendido que la misión de la Iglesia pasa por promover la paz y el diálogo, al tiempo que ha pedido que cualquier crítica se base en hechos veraces y no en interpretaciones políticas.

El encuentro deja así una doble lectura: mientras la diplomacia intenta sostener puentes, las tensiones políticas siguen marcando la relación entre Washington y el Vaticano.