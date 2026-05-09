El crucero de la muerte: seis contagios de hantavirus y tres fallecidos desatan la alarma en Europa

La crisis sanitaria en torno al crucero MV Hondius sigue agravándose. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado ya seis infecciones por hantavirus, concretamente de la variante conocida como virus de los Andes, en un brote que deja hasta el momento tres víctimas mortales y mantiene en vilo a las autoridades internacionales.

Mientras el barco se aproxima a Canarias, a donde llegará en menos de un día, España ha activado los protocolos de vigilancia tras identificar a tres personas que podrían haber estado expuestas al virus. Todas ellas coincidieron en un vuelo con una pasajera neerlandesa evacuada del crucero que acabó falleciendo en Johannesburgo antes de completar su viaje hacia Europa.

El caso que más preocupa es el de una mujer de 32 años, residente en Alicante, que viajaba a escasa distancia de la víctima mortal. Actualmente permanece hospitalizada bajo observación, a la espera de los resultados que determinen si ha contraído la enfermedad.

Las otras dos personas localizadas presentan, por ahora, un escenario más tranquilizador. Una ciudadana sudafricana que pasó varios días en Barcelona ya ha sido localizada sin síntomas y sin haber tenido contactos estrechos durante su estancia. Por otro lado, una mujer de 45 años residente en Cataluña, que también viajaba en el mismo avión, se encuentra aislada de forma preventiva en el Hospital Clínic de Barcelona, sin signos de infección.

Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia mientras se intensifica la investigación epidemiológica para contener un brote que ha encendido las alarmas en varios países.