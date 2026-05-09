Ecuador y Colombia: reconfiguración geopolítica y tensiones ideológicas.

FUENTE: «Sovereignty think tank»

En la historia contemporánea de las relaciones entre Ecuador y Colombia, difícilmente se había registrado un nivel de tensión política tan significativo como el que se observa en la actualidad. A pesar de compartir una extensa frontera y mantener lazos históricos en los ámbitos cultural, económico y social, el vínculo bilateral ha estado marcado por ciclos de cooperación y conflicto determinados por divergencias ideológicas, modelos de desarrollo y reconfiguraciones geopolíticas regionales (Tickner, 2007; Pardo & Cardona, 2019).

Más allá de las coyunturas diplomáticas, esta relación puede entenderse como parte de una disputa estructural por la soberanía, la seguridad, la dependencia y el orden regional. En este contexto, es posible analizar estas tensiones desde múltiples perspectivas. Desde el realismo clásico, por ejemplo, Hans Morgenthau (1948) sostenía que los Estados actúan guiados por el interés nacional y la preservación del poder dentro de un sistema internacional competitivo. Esta mirada permite comprender que las fricciones entre ambos países no responden únicamente a hechos circunstanciales, sino también a cálculos estratégicos inscritos en correlaciones de fuerza.

A ello se suma la influencia de intereses oligárquicos nacionales y transnacionales, que pueden encontrar en el conflicto una oportunidad para demostrar su capacidad de incidencia regional. Esta posición puede leerse a la luz del neorrealismo de Kenneth Waltz (1979), quien argumentaba que el comportamiento estatal está condicionado por la estructura del sistema internacional. Bajo esta interpretación, las relaciones bilaterales entre Ecuador y Colombia están atravesadas por presiones sistémicas derivadas de la competencia geopolítica global, especialmente por la histórica influencia de Estados Unidos en materia de seguridad hemisférica.

Este alineamiento no es reciente. Responde también a un proceso de aseguramiento de materias primas y recursos naturales por parte de Washington en una región donde su influencia enfrenta el avance de China y el relativo debilitamiento de su economía en un escenario global multipolar. En diálogo con estas consideraciones, puede incorporarse el enfoque del realismo periférico de Carlos Escudé (1992), especialmente útil para analizar los patrones de alineamiento subordinado de los países latinoamericanos frente a potencias hegemónicas. Desde esta perspectiva, ciertas decisiones recientes de la política exterior ecuatoriana pueden interpretarse como estrategias de inserción dependiente dentro de una arquitectura regional de seguridad liderada por Estados Unidos. Prueba de ello serían las constantes visitas de funcionarios estadounidenses a Ecuador y el fortalecimiento de la cooperación bilateral en el marco hemisférico.

La actual fractura entre Ecuador y Colombia no responde únicamente a desacuerdos diplomáticos de corto plazo, sino a una reconfiguración geopolítica regional en la que convergen disputas hegemónicas, procesos de securitización fronteriza, dinámicas de dependencia estructural y una crisis de soberanía estatal. En ese marco, los alineamientos internacionales de Ecuador pueden entenderse como parte de estrategias de inserción periférica en el sistema global.

Dependencia económica y economías ilícitas

En el plano económico, Ecuador y Colombia han mantenido históricamente relaciones de interdependencia. Sin embargo, estas también pueden analizarse críticamente desde la teoría de la dependencia, especialmente en relación con las dinámicas del comercio global y la apropiación de recursos estratégicos por parte de potencias hegemónicas. André Gunder Frank (1967) sostenía que el subdesarrollo no es una etapa previa al desarrollo, sino el resultado estructural de relaciones de dependencia. Esta perspectiva resulta pertinente para analizar cómo las economías extractivas, el narcotráfico y la subordinación financiera producen nuevas formas de dependencia regional.

La expansión del narcotráfico en Colombia, Ecuador y Perú sugiere además la consolidación de circuitos transnacionales de crimen organizado. En el caso ecuatoriano, las economías vinculadas al narcotráfico se estiman en aproximadamente 6.000 millones de dólares anuales (Primicias, 2024), cifra que, según diversos especialistas, implicaría una fuerte influencia sobre bancos nacionales, instituciones públicas, partidos políticos, agencias estatales de seguridad, minería ilegal, lavado de dinero, tráfico de armas y trata de personas.

Desde esta óptica, la economía ecuatoriana se ve condicionada tanto por la circulación de capitales ilícitos como por la injerencia de potencias hegemónicas y sus mecanismos de coerción, entre ellos el Fondo Monetario Internacional y los tenedores de bonos de deuda externa.

Bajo esta lógica, Ecuador y Colombia ocupan posiciones periféricas dentro de las dinámicas globales de acumulación, seguridad y subordinación geopolítica. Esa condición los vuelve particularmente vulnerables tanto frente a economías paralelas asociadas al narcotráfico como frente a agendas políticas externas. En línea con Immanuel Wallerstein (2004), el sistema-mundo capitalista organiza jerarquías entre centro, semiperiferia y periferia, y desde esas posiciones se articulan intereses y demandas.

Por su parte, Theotonio Dos Santos (1970) complementa este enfoque al señalar que la dependencia no es solo económica, sino también política y estratégica. Ello permite interpretar la seguridad fronteriza, la cooperación militar y la influencia estadounidense como dimensiones contemporáneas de la dependencia. Así, las tensiones recientes pueden entenderse como parte de una estrategia de influencia que opera mediante escenarios de presión económica y conflicto político.

Ruptura y políticas de seguridad entre Ecuador y Colombia

En 2006, Colombia impulsó un amplio proceso de fumigaciones en zonas agrícolas del sur de su territorio, en el marco del Plan Colombia, que combinó acciones militares, bombardeos y el uso de glifosato como agente químico para erradicar cultivos de coca.

El glifosato, utilizado como herbicida, ha sido objeto de numerosos estudios que advierten sobre riesgos para la salud humana y el medio ambiente, entre ellos posibles efectos cancerígenos, alteraciones genéticas y daños a ecosistemas. Las fumigaciones en la frontera colombo-ecuatoriana derivaron en un conflicto diplomático cuando el gobierno ecuatoriano presentó una protesta formal, lo que desembocó en la ruptura de relaciones bilaterales y en una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en 2008 por daños a la salud y a los ecosistemas fronterizos.

Ese mismo año ocurrió uno de los episodios más críticos de la relación bilateral: el bombardeo colombiano sobre territorio ecuatoriano en Angostura, ordenado por el presidente Álvaro Uribe, que terminó con la muerte de Raúl Reyes, dirigente de las FARC. El hecho fue considerado por Quito como una violación de su soberanía y marcó un punto de inflexión diplomático (Bonilla, 2009).

El incidente simbolizó además el choque entre dos proyectos político-ideológicos: por un lado, la política de Seguridad Democrática colombiana alineada con Estados Unidos; por otro, el proyecto autonomista impulsado por el gobierno de Rafael Correa (Ramírez Gallegos, 2010).

Desde la geopolítica crítica, estas dinámicas pueden entenderse como disputas por la construcción del espacio territorial. Ó Tuathail (1996) propone analizar estos conflictos no solo como hechos militares, sino como luchas discursivas por definir territorios estratégicos. En ese sentido, la frontera colombo-ecuatoriana se configura como un espacio políticamente construido mediante narrativas de seguridad y amenazas transnacionales.

La guerra arancelaria

A partir del fracaso de las políticas de seguridad del gobierno ecuatoriano, se instaló la narrativa de que el crecimiento de la inseguridad y del narcotráfico respondía al abandono de la frontera norte por parte de Colombia.

El presidente Daniel Noboa exigió a su homólogo el pago de una tasa de seguridad fronteriza como “contribución” a la lucha en la frontera común, dando inicio a la denominada “guerra arancelaria”. Ante la negativa colombiana a pagar ese gravamen, el gobierno ecuatoriano elevó aranceles a productos del país vecino hasta el 25 %, 50 % y 100 %.

La medida fue interpretada por el gobierno del presidente Gustavo Petro como un mecanismo de presión económica y política, abriendo interrogantes sobre los beneficiarios y los incentivos internos detrás de esta escalada.

En primer lugar, Colombia se encuentra a las puertas de una elección presidencial decisiva, donde el oficialismo apuesta por consolidar su proyecto político frente a sectores conservadores y élites tradicionales.

En segundo término, el alineamiento ideológico y geopolítico de Noboa con Donald Trump permite comprender su articulación con una agenda hemisférica de corte proestadounidense.

Sin embargo, la pregunta central emerge dentro de Ecuador: ¿quién se beneficia de esta ruptura?

Desde una mirada crítica, estas medidas tienden a golpear de forma desproporcionada a los sectores más vulnerables. Un ejemplo es el aumento del precio de los medicamentos. Colombia aporta el 15 % del stock de medicinas que llega a Ecuador, por lo que estas decisiones impactan directamente en los sectores populares, en un contexto de precariedad del sistema de salud y creciente impulso de servicios privados.

Al mismo tiempo, determinados sectores económicos vinculados a las exportaciones agrícolas —banano, cacao y flores— concentraron beneficios y estímulos estatales.

Además, el gobierno de Noboa fijó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el 15 % bajo el argumento de fortalecer la seguridad nacional. Se trata de un tributo que afecta directamente bienes de consumo básico. En otras palabras, el Estado sí dispone de recursos para enfrentar la crisis de inseguridad, pero transfiere la carga fiscal a las clases populares mientras perdona deudas y estimula a las élites empresariales. Esto puede leerse en términos de lo que David Harvey (2005) conceptualiza como acumulación por desposesión.

Seguridad crítica y fronteras en disputa

Resulta especialmente complejo que, mientras Ecuador se ha consolidado como un punto clave en la distribución global de narcóticos y registra tasas de homicidios superiores a 50 víctimas por cada 100.000 habitantes, el gobierno persista en construir una narrativa que ubica el origen exclusivo de la crisis en la frontera norte.

No solo eso. También se ha normalizado el uso de estados de excepción y la represión de la protesta social (Agamben, 2005). El abuso de este recurso, lejos de fortalecer la democracia, deriva en prácticas autoritarias y erosiona la confianza ciudadana.

Los 16 estados de excepción decretados por el gobierno ecuatoriano no han mostrado resultados significativos en los últimos años. Ecuador pasó de ser un país de tránsito a convertirse en un nodo estratégico de economías criminales (Bagley, 2020; Valencia, 2016).

Aunque parte del discurso oficial ha tendido a externalizar responsabilidades hacia Colombia, diversos estudios sostienen que la crisis responde principalmente a factores internos como debilidad institucional, corrupción estructural y abandono estatal (Dammert, 2022; Pontón, 2023).

Ecuador enfrenta una crisis derivada del debilitamiento del Estado, bajo la lógica del “Estado mínimo” (Nozick, 1974). El deterioro institucional y la pérdida de control territorial han sido aprovechados por estructuras criminales que operan en todo el país, y no solo en la frontera norte.

En lugar de atacar las causas estructurales de la violencia y del narcotráfico, la creciente securitización de la sociedad ecuatoriana (Buzan y Wæver, 1998) ha servido para justificar medidas extraordinarias como militarización, toques de queda y expansión de dispositivos represivos.

En este escenario, la seguridad deja de ser una política pública multidimensional para convertirse en un terreno discursivo en el que se construyen amenazas existenciales —reales o ficticias— que apelan al miedo social y restringen el debate democrático.

Un nuevo mapa regional

Finalmente, las relaciones entre Ecuador y Colombia atraviesan un nuevo punto de tensión ligado a la reconfiguración de alianzas geoestratégicas internacionales. Mientras el gobierno de Daniel Noboa ha mostrado un estrecho alineamiento con la estrategia de Estados Unidos, la administración de Gustavo Petro impulsa una agenda orientada hacia la autonomía regional, la “paz total” y la transición energética (Tokatlian, 2023).

Estas diferencias reflejan disputas profundas entre proyectos geopolíticos. Desde la teoría del sistema-mundo pueden interpretarse como formas diferenciadas de inserción periférica; desde la geopolítica crítica, como conflictos por la definición del orden regional.

En conjunto, expresan tensiones entre soberanía, subordinación y autonomía en América Latina.

La política exterior reciente de Ecuador ha profundizado además tensiones con otros países, como México, Cuba, Rusia y Venezuela. Desde la teoría crítica de las relaciones internacionales, este comportamiento puede entenderse como parte de un proceso de reposicionamiento geopolítico.

En términos de Escudé, se trataría de estrategias de alineamiento periférico; desde Wallerstein, de reacomodos dentro de jerarquías sistémicas; y desde Mignolo y Quijano, de expresiones contemporáneas de la colonialidad del poder.

En este sentido, la crisis bilateral trasciende lo diplomático y se configura como una manifestación de disputas estructurales, ideológicas, discursivas y geoestratégicas en torno a la seguridad, la soberanía y el orden regional.

Conclusiones

Las relaciones entre Ecuador y Colombia atraviesan un proceso de reconfiguración marcado por tensiones ideológicas, transformaciones del orden regional y profundas crisis internas.

Comprender estas dinámicas exige ir más allá de las lecturas diplomáticas convencionales e incorporar herramientas analíticas provenientes del realismo, la teoría de la dependencia, la geopolítica crítica, los estudios críticos de seguridad y los enfoques decoloniales.

Desde Morgenthau y Waltz hasta Wallerstein, Buzan, Mbembe y Quijano, emerge una idea central: la frontera no es solo un límite estatal, sino un espacio estratégico donde se disputan poder, violencia, soberanía y modelos de orden.