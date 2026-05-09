Putin convierte el Día de la Victoria en un pulso contra la OTAN mientras la tregua en Ucrania se tambalea

En un discurso cargado de mensaje político y simbolismo, Vladímir Putin aprovechó la conmemoración del Día de la Victoria en la Plaza Roja para reafirmar su narrativa sobre la guerra en Ucrania y lanzar nuevas críticas contra la OTAN.

Ante formaciones militares y una limitada presencia de líderes internacionales, el mandatario ruso defendió que su país libra una contienda “justa”, al tiempo que describió a Ucrania como un actor hostil sostenido militarmente por la alianza atlántica.

La ceremonia, considerada una de las más relevantes del calendario ruso, estuvo marcada este año por un perfil más discreto en varias regiones del país. En Moscú, el tradicional despliegue de armamento pesado desapareció del desfile, aunque miles de soldados marcharon bajo estrictas medidas de seguridad.

El acto tuvo lugar en medio de una frágil pausa en los combates. Moscú y Kiev habían aceptado un alto el fuego de tres días impulsado desde Washington, pero horas después del desfile, el Ministerio de Defensa ruso denunció incumplimientos por parte de Ucrania, sin aportar detalles. Desde Kiev no hubo respuesta inmediata.

Durante su intervención, Putin evocó el sacrificio de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial y vinculó ese legado con la actual ofensiva en Ucrania, a la que el Kremlin sigue denominando “operación militar especial”. También destacó el papel de distintos sectores de la sociedad rusa —desde científicos hasta sanitarios— en el esfuerzo nacional.

Tras el discurso, el sonido de los cañones y la música militar acompañaron el cierre del acto, que contó con la presencia de aliados como el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, el líder uzbeko Shavkat Mirziyoyev y el rey de Malasia. La representación internacional fue sensiblemente menor que en años anteriores, con el primer ministro eslovaco Robert Fico como único dirigente de la Unión Europea presente.

Después del desfile, Putin rindió homenaje en la Tumba del Soldado Desconocido y participó en una recepción oficial en el Kremlin. Mientras tanto, otras ciudades rusas celebraron actos conmemorativos de menor escala, e incluso algunos eventos fueron cancelados o trasladados a formato virtual ante problemas de seguridad y conectividad.

El Día de la Victoria, tradicionalmente utilizado como escaparate del poder militar ruso, ha adquirido bajo el liderazgo de Putin un fuerte componente político. Este año, la ausencia de tanques y misiles evidenció el impacto de la guerra en curso, que ya supera los cuatro años desde su inicio en 2022.

Las autoridades justificaron el recorte del desfile por la situación en el frente y las amenazas de ataques con drones. “Nuestros tanques están donde deben estar: combatiendo”, admitió recientemente un legislador ruso.

Aunque durante la jornada el alto el fuego parecía mantenerse, las acusaciones cruzadas entre Moscú y Kiev volvieron a poner en duda su viabilidad, reflejando la fragilidad de cualquier intento de desescalada en el conflicto.