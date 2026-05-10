Putin asegura que la guerra en Ucrania está llegando a su fin

Ayer, durante las celebraciones del Día de la Victoria en Moscú, Vladimir Putin declaró que la guerra contra Ucrania está llegando a su fin. Lo afirmó en la emblemática Plaza Roja, rodeado de veteranos y bajo un desfile aéreo que cruzaba los cielos de la capital rusa. Esta declaración se produce tras un alto el fuego de tres días, programado del 9 al 11 de mayo, que fue anunciado por Donald Trump en Truth Social. Trump lo describió como el principio del fin de una guerra muy larga, mortífera y difícil, además de incluir un intercambio de 1.000 prisioneros por cada bando.

Este respiro se produce en medio de acusaciones mutuas. Rusia había propuesto una tregua unilateral para el 8 y 9 de mayo, coincidiendo con el aniversario de la victoria sobre los nazis. Por su parte, Ucrania adelantó su pausa al 6 de mayo, con Volodímir Zelenski afirmando que la vida humana vale más que cualquier celebración. Ambos lados se acusan mutuamente de haber violado esta tregua: Kiev denuncia ataques rusos, mientras que Moscú amenaza con atacar el centro de Kiev si los drones ucranianos interrumpen el desfile.

Antecedentes del conflicto y el Día de la Victoria

La guerra ya lleva más de cuatro años desde la invasión rusa en 2022. Putin justifica sus acciones como una desnazificación, mientras que Occidente lo considera una agresión. El 9 de mayo tiene un significado especial en Rusia: conmemora la derrota nazi e incluye este año a veteranos ucranianos en el palco. Este año, el corresponsal de la BBC Steve Rosenberg observó que el desfile se sintió muy diferente. En su crónica sobre el desfile reciente en Moscú, describe un ambiente tenso, con menos invitados extranjeros y un enfoque marcado en la «victoria» sobre Ucrania.

Rusia tomó precauciones apagando redes móviles e internet en Moscú por razones de seguridad y bloqueó VPN y Telegram para evitar posibles drones. En Polonia y Berlín, se registraron enfrentamientos entre rusos y proucrainianos que empañaron las ceremonias.

Treguas anteriores : Rusia propuso una tregua unilateral durante la Pascua ortodoxa; Ucrania respondió con ataques selectivos.

: Rusia propuso una tregua unilateral durante la Pascua ortodoxa; Ucrania respondió con ataques selectivos. Economía rusa : Los bonos están al borde del default (25% en riesgo), generando chistes en la prensa sobre «almohadas vacías» para los rusos.

: Los bonos están al borde del default (25% en riesgo), generando chistes en la prensa sobre «almohadas vacías» para los rusos. Amenazas: Moscú evacuó a sus diplomáticos en Kiev y advierte sobre represalias directas.

¿Cuál será su evolución?

Putin critica a Occidente por armar a Ucrania, pero parece creer que el final está cerca. Trump actúa como mediador: su tregua busca extender tanto la rusa como la ucraniana, logrando que Zelenski acepte debido al intercambio de prisioneros. Analistas como Yago Rodríguez apuntan al cansancio mutuo como factor determinante: la guerra de Corea finalizó por agotamiento. Rusia pierde impulso logístico mientras Ucrania continúa resistiendo con drones.

Los posibles escenarios son variados:

Prolongación de la tregua si el intercambio resulta exitoso. Negociaciones reales, con Trump presionando para avanzar. Escalada si continúan las acusaciones: Rusia podría utilizar el desfile como justificación para acciones militares.

El desfile transcurrió sin incidentes significativos, a pesar de las alertas previas. Putin se reunió con Alexandr Lukashenko, desafiando así las tensiones existentes. Zelenski confirmó el armisticio para liberar combatientes.

Este alto el fuego será clave para determinar si las palabras de Putin se traducen en acciones concretas. Si se mantiene, podría abrir una puerta hacia la paz; si no es así, es probable que el frente oriental vuelva a encenderse.

Impacto global y local

Trump sostiene que el fin está cada vez más cerca. Mientras tanto, Rusia celebra sin contratiempos visibles, aunque su economía muestra signos preocupantes. Ucrania aprovecha este tiempo para recuperar prisioneros y elevar su moral. Europa permanece atenta: los enfrentamientos en sus calles reflejan una profunda división.

El desgaste mutuo podría forzar un alto permanente sin necesidad de un tratado formal. Putin apuesta por una narrativa triunfante; Zelenski lucha por asegurar su supervivencia. Queda por ver si estos tres días marcarán un cambio significativo esperado por muchos.

Esta pausa temporal deja entrever un hilo de esperanza en un conflicto que ha costado miles de vidas.