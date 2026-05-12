Xi Jinping y Trump frente a frente en Pekín: el pulso entre potencias busca frenar el caos internacional

El gobierno chino confirmó que la próxima cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump se desarrollará bajo el objetivo de reducir la incertidumbre global y reconducir una relación bilateral cada vez más tensa. Desde Pekín, el Ministerio de Exteriores dejó claro que la intención es establecer un marco de cooperación basado en la reciprocidad y el respeto mutuo, en medio de un escenario internacional marcado por la inestabilidad.

El portavoz Guo Jiakun subrayó que China busca avanzar en el diálogo con Estados Unidos sin renunciar a sus intereses estratégicos, apostando por gestionar los desacuerdos sin que escalen a mayores. En ese sentido, defendió que el contacto directo entre líderes es clave para marcar el rumbo de una relación considerada crucial para el equilibrio mundial.

La reunión se produce en un contexto especialmente delicado. Las fricciones entre ambas potencias se han intensificado por las restricciones tecnológicas impuestas por Washington, la guerra comercial, y los focos de tensión en Taiwán y el mar de China Meridional.

A este escenario se suma una crisis internacional de gran calibre: el conflicto con Irán ha derivado en el bloqueo casi total del estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que circulaba cerca del 20% del petróleo mundial. Esta situación ha disparado la preocupación por el suministro energético y añade aún más presión a un encuentro que podría marcar el rumbo geopolítico inmediato.