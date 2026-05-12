  • ESP
    España América
Mundo

Diplomacia bajo presión global

Xi Jinping y Trump frente a frente en Pekín: el pulso entre potencias busca frenar el caos internacional

China promete estabilidad en plena escalada de tensiones con EE.UU. y una crisis energética global marcada por el conflicto con Irán

Xi Jinping y Trump frente a frente en Pekín: el pulso entre potencias busca frenar el caos internacional
Trump y Xi Jinping PD.
Archivado en: Mundo

Más información

Putin asegura que la guerra en Ucrania está llegando a su fin

Putin asegura que la guerra en Ucrania está llegando a su fin

Estados Unidos abre la “caja negra” de los ovnis: revelan expedientes que nadie logró explicar

Estados Unidos abre la “caja negra” de los ovnis: revelan expedientes que nadie logró explicar

El gobierno chino confirmó que la próxima cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump se desarrollará bajo el objetivo de reducir la incertidumbre global y reconducir una relación bilateral cada vez más tensa. Desde Pekín, el Ministerio de Exteriores dejó claro que la intención es establecer un marco de cooperación basado en la reciprocidad y el respeto mutuo, en medio de un escenario internacional marcado por la inestabilidad.

El portavoz Guo Jiakun subrayó que China busca avanzar en el diálogo con Estados Unidos sin renunciar a sus intereses estratégicos, apostando por gestionar los desacuerdos sin que escalen a mayores. En ese sentido, defendió que el contacto directo entre líderes es clave para marcar el rumbo de una relación considerada crucial para el equilibrio mundial.

La reunión se produce en un contexto especialmente delicado. Las fricciones entre ambas potencias se han intensificado por las restricciones tecnológicas impuestas por Washington, la guerra comercial, y los focos de tensión en Taiwán y el mar de China Meridional.

A este escenario se suma una crisis internacional de gran calibre: el conflicto con Irán ha derivado en el bloqueo casi total del estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que circulaba cerca del 20% del petróleo mundial. Esta situación ha disparado la preocupación por el suministro energético y añade aún más presión a un encuentro que podría marcar el rumbo geopolítico inmediato.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

TELEVISORES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]