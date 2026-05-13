Starmer, al borde del abismo: la rebelión laborista amenaza con derribar al primer ministro

La política británica vuelve a demostrar que la estabilidad es un bien escaso. En Westminster, los liderazgos se sostienen mientras resisten, pero basta un tropiezo para que surjan voces internas dispuestas a forzar una caída. Y ahora, ese pulso se libra dentro del Partido Laborista.

Keir Starmer llega a uno de sus momentos más delicados. Su autoridad, ya erosionada por meses de desgaste, ha quedado seriamente tocada tras el duro revés en las últimas citas electorales. Los laboristas encajaron pérdidas masivas en Inglaterra, retrocedieron en su bastión histórico de Gales —donde han dominado durante décadas— y firmaron su peor resultado en Escocia.

El golpe ha sido político, pero también simbólico. Las elecciones estaban concebidas como un test clave para medir la fortaleza del primer ministro, y el resultado ha alimentado las dudas sobre su continuidad. A ello se sumó la controversia por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, una decisión que ha provocado incomodidad incluso entre sus propias filas.

El descontento ya no se disimula. Cada día crece el número de parlamentarios que reclama un relevo al frente del partido. Las presiones para que Starmer anuncie su salida —o al menos fije un calendario— se intensifican, mientras él se mantiene firme en su negativa a dimitir.

El líder laborista se ampara en las normas internas: para activar un proceso de sustitución se requiere el respaldo de al menos el 20% del grupo parlamentario, es decir, 81 diputados. La cifra está a punto de alcanzarse. Ya son cerca de 80 los que han dado el paso, una escalada vertiginosa que evidencia la gravedad de la crisis.

Todo ello ocurre en un momento especialmente incómodo para el Gobierno. Westminster se prepara para la solemne apertura del curso político con el tradicional Discurso del Rey. Carlos III leerá un programa legislativo diseñado por un Ejecutivo que, sin embargo, muestra grietas cada vez más visibles.

La puesta en escena exige unidad y solemnidad. Pero tras la ceremonia, el pulso interno podría intensificarse. En los pasillos del Parlamento, muchos ya no se preguntan si Starmer caerá, sino cuándo.