Ucrania acelera la guerra sin soldados: robots y drones toman el frente

El conflicto en Ucrania podría estar entrando en una nueva fase donde los combatientes humanos dejan de ser protagonistas. Según fuentes del sector militar, el frente de batalla se está transformando rápidamente en un escenario dominado por sistemas autónomos, desde drones hasta vehículos terrestres no tripulados.

En Londres, lejos del ruido de los combates, opera UFORCE, una compañía con raíces ucranianas y británicas que desarrolla tecnología militar avanzada. Sus instalaciones pasan desapercibidas, sin rótulos ni señales visibles, una discreción que, según la propia empresa, responde al temor de posibles acciones de sabotaje vinculadas a Rusia.

El interés en esta firma crece tras las declaraciones del presidente Volodymyr Zelensky, quien recientemente aseguró que Ucrania llevó a cabo una operación sin precedentes: una ofensiva ejecutada exclusivamente con máquinas. Aunque el mandatario destacó el uso de nuevas armas robóticas, el ejército ucraniano evita ofrecer detalles concretos sobre esa supuesta acción.

Lo cierto es que tanto Ucrania como Rusia han recurrido de forma intensiva a sistemas no tripulados durante la guerra. Analistas coinciden en que el conflicto ha servido como catalizador para acelerar el desarrollo de estas tecnologías, cambiando las reglas del combate moderno.

Desde UFORCE confirman que sus dispositivos —aéreos, terrestres y marítimos— ya participan en misiones reales, aunque prefieren no pronunciarse sobre la operación mencionada por Zelensky. Mientras tanto, el avance de estas herramientas abre un debate cada vez más urgente: el futuro de la guerra podría depender menos de soldados y más de algoritmos.