Trump desembarca en Pekín con los gigantes de Silicon Valley y abre un pulso directo con Xi Jinping

Donald Trump aterrizó en Pekín en una visita cargada de simbolismo y cálculo estratégico, rodeado de algunas de las figuras más influyentes del mundo empresarial estadounidense. En su comitiva destacan nombres como Elon Musk, Tim Cook y Kelly Ortberg, a los que se sumó durante el trayecto Jensen Huang, líder de Nvidia.

El viaje supone el primer cara a cara entre Trump y Xi Jinping desde 2017 y llega en un momento de fricción latente entre ambas potencias. El objetivo declarado del líder republicano es claro: presionar para que China flexibilice su mercado y permita una mayor entrada de empresas estadounidenses.

A través de su plataforma Truth Social, Trump elogió a Xi como un dirigente de gran envergadura, al tiempo que adelantó su intención de pedir una apertura económica que permita a los empresarios norteamericanos expandir su influencia en el gigante asiático.

Desde Pekín, el tono oficial fue más contenido. El Ministerio de Exteriores chino expresó su disposición a cooperar con Washington, aunque dejó entrever que las diferencias seguirán formando parte del diálogo.

La presencia de los líderes de las principales empresas tecnológicas subraya la importancia de la innovación y la competencia en la agenda bilateral

En la agenda bilateral figuran cuestiones clave que han tensado la relación en los últimos años: el acceso a tierras raras, el control de semiconductores, las disputas sobre propiedad intelectual y el delicado asunto de Taiwán. También está en juego la continuidad de la tregua arancelaria alcanzada tras la escalada comercial que sacudió la economía global en 2025.

Pero el viaje va más allá del comercio. Estados Unidos busca implicar a China en el tablero geopolítico de Oriente Medio. El secretario de Estado, Marco Rubio, dejó claro que Washington quiere que Pekín presione a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el comercio energético mundial.

Trump, sin embargo, ha evitado mostrar dependencia de China en este asunto, aunque confirmó que abordará el conflicto con Teherán en una conversación prolongada con Xi.

La escenografía de la llegada también ha sido leída como un mensaje político. Trump fue recibido con honores, banda militar y una guardia ceremonial, además de la presencia del vicepresidente Han Zheng. Un gesto medido: suficiente para mostrar respeto, pero sin elevar el rango al máximo nivel.

Expertos en política china interpretan esta elección como una señal calculada. Pekín apuesta por mantener el equilibrio entre la cortesía diplomática y la cautela estratégica, utilizando el protocolo como herramienta para ganar margen sin ceder terreno en las negociaciones.

En este contexto, la visita se perfila como un delicado juego de poder donde cada gesto —desde la comitiva empresarial hasta el nivel del recibimiento— forma parte de una partida mayor entre las dos principales potencias del planeta.