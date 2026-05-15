Trump y Xi escenifican una alianza improbable en Pekín mientras persisten las grietas entre potencias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en Pekín con un mensaje optimista que contrastó con el trasfondo de desconfianza: aseguró que la relación con China puede derivar en un “porvenir extraordinario”, pese a los recientes choques económicos y estratégicos entre ambas potencias.

El encuentro con Xi Jinping arrancó con una escenografía cuidadosamente diseñada. Ambos líderes avanzaron por una alfombra roja en la emblemática plaza de Tiananmén, rodeados de niños que agitaban banderas y ofrecían flores, en una puesta en escena que buscó proyectar armonía en medio de tensiones persistentes.

Trump no escatimó elogios hacia su homólogo, a quien calificó como un aliado cercano, mientras Xi adoptó un tono más medido al insistir en que Washington y Pekín deben optar por la cooperación y evitar una confrontación que, según advirtió, perjudicaría al equilibrio global.

El trasfondo, sin embargo, es mucho más complejo. La relación bilateral arrastra fricciones desde la anterior presidencia de Trump, marcada por una agresiva política arancelaria que desató una guerra comercial con efectos internacionales. Aunque ambos países pactaron una tregua meses atrás, el clima sigue siendo frágil.

El comercio vuelve a ocupar el centro de la agenda. Estados Unidos busca abrir el mercado chino a sus productos, especialmente en sectores como la agricultura y la aviación, mientras intenta asegurar grandes contratos para empresas como Boeing. La delegación estadounidense refleja ese interés: ejecutivos de gigantes tecnológicos e industriales acompañan al mandatario en esta visita clave.

Pero las diferencias van más allá de lo económico. Persisten disputas sobre tecnología, acceso a recursos estratégicos como los minerales críticos, el estatus de Taiwán y el papel de ambos países en conflictos internacionales como el de Irán.

A pesar de los discursos conciliadores, la cumbre deja en evidencia una realidad incómoda: Washington y Pekín necesitan entenderse, pero siguen compitiendo por el liderazgo global.