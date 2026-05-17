Horror en Módena: un tipo de origen marroquí arrolla a peatones y siembra el pánico con un cuchillo

Un facineroso de 31 años, ciudadano italiano de origen marroquí residente en Módena, sembró el terror este sábado en el centro de la ciudad al lanzar su coche a más de 100 km/h contra los peatones que transitaban por Largo Porta Bologna, en pleno corazón de la capital emiliana.

El balance provisional es de ocho heridos, cuatro de ellos en estado crítico.

El atacante, identificado como Salim El Koudri, licenciado en economía y con antecedentes de problemas psiquiátricos aunque sin antecedentes penales, condujo el vehículo contra el mayor número de personas posible antes de estrellarse contra el escaparate de un comercio.

El impacto atrapó a una mujer de 55 años que quedó aplastada y tuvo que ser operada de urgencia para amputarle ambas piernas. Otros tres heridos, una mujer de 27 años, otra de 71 y un hombre de 57, se encuentran en estado crítico en el hospital de Módena. Entre los heridos también hay un ciudadano alemán y un polaco.

«Iba por lo menos a cien kilómetros por hora y vimos a gente salir volando», describieron los testigos presentes en el lugar. Las imágenes de las cámaras de vigilancia, que captaron la escena desde múltiples ángulos, muestran el coche maniobrado deliberadamente para impactar contra el mayor número posible de personas, en una dinámica que las autoridades italianas comparan con los atentados terroristas perpetrados en los mercados navideños de Alemania o en el Paseo de los Ingleses de Niza.

La huida y el ataque con cuchillo

Tras el atropello, El Koudri salió del vehículo e intentó huir a pie. Un grupo de ciudadanos lo persiguió y se abalanzó sobre él para intentar reducirlo. Desapareció entre una fila de coches y reapareció con un cuchillo en la mano.

«Murmuraba algo pero no era italiano», explicó Luca Signorelli, uno de los hombres que forcejeó con el atacante. «Se produjo una pelea. Me apuñaló dos veces, una en el corazón y otra en la cabeza. Logré esquivar una de las puñaladas y durante la otra le agarré la muñeca y lo bloqueé». El grupo de ciudadanos consiguió finalmente inmovilizarlo hasta la llegada de la policía, que procedió a su detención.

El Koudri ha sido arrestado por asesinato en masa. Las investigaciones iniciales de la Brigada Volante de Módena no han revelado conexiones con grupos terroristas organizados, aunque la dinámica del ataque apunta claramente a una acción deliberada. Las autoridades investigan también si actuó bajo los efectos de sustancias.

Las reacciones institucionales

El alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, se desplazó al lugar de los hechos y calificó lo ocurrido como «un hecho gravísimo» sin descartar ninguna línea de investigación incluida la del ataque terrorista. El presidente de la región de Emilia-Romaña, Michele de Pascale, pidió cautela antes de extraer conclusiones sobre la naturaleza y los motivos del ataque aunque reconoció que se trata de «un acto extremadamente grave».

Desde Roma, la primera ministra Giorgia Meloni sigue de cerca la evolución del caso y mantiene contacto directo con las autoridades de seguridad nacional.

Módena es una ciudad habitualmente tranquila, conocida internacionalmente por ser la cuna de Ferrari y Lamborghini y por su tradición gastronómica. Este sábado su centro histórico se convirtió en escenario del ataque más grave que la ciudad ha vivido en décadas.