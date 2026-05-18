Trump eleva la amenaza: “Irán puede desaparecer”

La tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a dispararse. Donald Trump lanzó este domingo una advertencia directa y contundente contra Teherán, insinuando una posible devastación total si no hay movimientos inmediatos hacia un acuerdo.

“Se están quedando sin tiempo. Será mejor que actúen rápido o no quedará nada”, escribió el mandatario estadounidense en su red Truth Social, en un mensaje que reaviva el temor a una escalada mayor en la región.

El conflicto, iniciado el 28 de febrero, continúa sin una salida clara. Pese a una tregua parcial acordada en abril, los contactos diplomáticos están paralizados desde el último encuentro indirecto celebrado en Pakistán.

Desde Teherán, la respuesta no tardó en llegar. El portavoz militar Abolfazl Shekarchi advirtió que cualquier nuevo ataque tendrá consecuencias inéditas para Estados Unidos, mientras que altos cargos iraníes amenazaron con atacar infraestructuras energéticas si su sector petrolero es golpeado.

El enfrentamiento ya ha tenido efectos globales. El estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético mundial, permanece prácticamente bloqueado, afectando a cerca del 20% del suministro de hidrocarburos. Además, el conflicto ha derivado en un frente paralelo entre Israel y Líbano, con un alto coste humano.

Solo este fin de semana, Hezbolá lanzó cerca de 200 proyectiles contra territorio israelí, mientras bombardeos en el sur del Líbano dejaron al menos cinco muertos, incluidos dos menores. Desde el inicio de la guerra, el número de víctimas en Líbano supera las 2.900.

Las negociaciones de paz tampoco avanzan. Según medios iraníes, Washington mantiene una postura rígida, exigiendo limitar el programa nuclear de Irán a una sola instalación y trasladar sus reservas de uranio enriquecido fuera del país. Además, Estados Unidos se niega a desbloquear activos iraníes congelados o compensar los daños causados durante la guerra.

En paralelo, nuevos incidentes aumentan la preocupación internacional. Un dron provocó un incendio en las inmediaciones de una instalación nuclear en Emiratos Árabes Unidos, sin causar víctimas ni fugas radiactivas, aunque el Organismo Internacional de Energía Atómica alertó del riesgo que supone cualquier acción militar cerca de infraestructuras nucleares.

El conflicto también ha reconfigurado alianzas y tensiones regionales. Irán mantiene su respaldo a Hezbolá y a otros grupos armados en Irak y Yemen, mientras Pakistán intenta mediar sin éxito en las negociaciones.

En el plano global, la guerra fue uno de los temas abordados en la reciente reunión entre Trump y el presidente chino Xi Jinping. Washington asegura que Pekín no planea apoyar militarmente a Irán, aunque China insiste en la necesidad urgente de reabrir las rutas marítimas.

Mientras tanto, Oriente Medio sigue al borde de una expansión mayor del conflicto, con múltiples frentes activos y sin señales claras de desescalada.