Trump frena el ataque contra Irán en el último minuto, pero advierte: “La ofensiva total está lista”

La Casa Blanca decidió aplazar en el último momento una ofensiva militar prevista contra Irán, tras recibir presiones directas de varios aliados clave en Oriente Medio. Donald Trump confirmó que la operación, que debía ejecutarse el martes, quedó suspendida mientras se intensifican contactos diplomáticos con Teherán.

El mandatario estadounidense aseguró que existen conversaciones “de alto nivel” en marcha, aunque dejó claro que el margen es limitado. En un mensaje difundido en su red Truth Social, advirtió que Estados Unidos mantiene preparada una intervención “inmediata y de gran escala” si no se alcanza un acuerdo que satisfaga sus condiciones.

Según Trump, la solicitud para evitar el ataque provino de Catar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, países que consideran viable una salida negociada al conflicto. Washington insiste en que cualquier pacto debe impedir definitivamente que Irán acceda al arma nuclear.

Mientras tanto, desde Teherán aseguran haber respondido a una nueva propuesta estadounidense para poner fin a las hostilidades, iniciadas tras los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. A pesar del alto el fuego vigente, las negociaciones apenas han avanzado y se mantienen en una fase frágil.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, confirmó que las conversaciones continúan de forma indirecta a través de Pakistán, aunque evitó detallar los contenidos. En paralelo, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, subrayó que el diálogo no implica debilidad: “Negociamos con dignidad y sin renunciar a los derechos del país”.

En el plano militar, Irán insiste en que está listo para responder a cualquier escenario. Informes de medios estatales revelan que Washington habría planteado condiciones estrictas, como limitar la actividad nuclear iraní a una sola instalación y transferir su uranio enriquecido fuera del país.

Teherán, por su parte, exige el fin total de las operaciones militares en la región, incluido el frente abierto por Israel en Líbano, así como el levantamiento de sanciones y la liberación de activos bloqueados.

Uno de los puntos más sensibles sigue siendo el control del estrecho de Ormuz, enclave clave para el comercio energético global. Irán ha reforzado su control sobre la zona y anunció la creación de un nuevo organismo para supervisar el tráfico marítimo.

Además, las autoridades iraníes han dejado entrever que podrían extender su control a infraestructuras críticas, como los cables de fibra óptica que atraviesan el estrecho, sometiéndolos a autorización estatal bajo el argumento de su soberanía territorial.

La crisis entra así en una fase decisiva, con la diplomacia intentando ganar tiempo mientras la amenaza de una escalada militar sigue latente.