Delcy Rodríguez y el desmantelamiento silencioso del modelo económico chavista

La escena se repite sin cesar: Delcy Rodríguez presenta medidas económicas, promete estabilidad y menciona un reseteo, mientras va desmontando, pieza a pieza, el andamiaje que ha definido al chavismo durante dos décadas. No reniega del legado de Hugo Chávez, pero sí modifica sus fundamentos: el control de precios, la preeminencia del Estado, la demonización del dólar y la hostilidad hacia el sector privado.

Este cambio no se presenta como una ruptura, sino más bien como una adaptación. Sin embargo, al analizar decisiones recientes y su contexto, se hace evidente que el sistema económico chavista tal como existió desde 2003 se está desmantelando lentamente. Y la figura que lidera este giro es precisamente aquella que durante años defendió con fervor el modelo anterior.

De la épica del control al pragmatismo del colapso

En los años de mayor auge petrolero, el chavismo estableció un sistema sustentado en tres pilares:

Un control cambiario estricto.

Controles de precios generalizados.

Una expansión del gasto público financiada por los ingresos petroleros y la emisión monetaria.

El resultado fue conocido por todos: escasez crónica, caída de la producción interna, hiperinflación y una de las crisis migratorias más graves a nivel mundial. La propia narrativa oficial reconoce ahora, aunque sin decirlo abiertamente, que ese esquema no funciona.

El cambio comenzó a hacerse evidente cuando el Gobierno permitió la dolarización de facto del comercio y aflojó las riendas sobre los precios para detener la hiperinflación. Lo que en su momento se presentó como una medida excepcional se ha convertido en una estructura permanente. De acuerdo con medios internacionales, hoy en día la mayoría de las transacciones urbanas se realizan en dólares o en otras divisas; un panorama impensable hace apenas unos años para un proyecto que asociaba al dólar con el “imperio”.

Un análisis reciente de la BBC sobre la evolución económica venezolana destaca cómo el Ejecutivo pasó de demonizar el uso de divisas a tolerarlo e incluso incentivarlo, aceptando pagos y depósitos en moneda extranjera en gran parte del sistema comercial. Este giro ha permitido lo que hoy muchos venezolanos ven como una economía dividida en dos: aquellos con acceso a dólares y quienes siguen atrapados en la inestabilidad del bolívar.

Delcy Rodríguez como arquitecta del “reseteo”

Dentro de este proceso, Delcy Rodríguez ha tomado un rol central. No solo implementa políticas; también construye el relato que las respalda. Su discurso ha evolucionado:

De condenar el “capitalismo salvaje”.

A hablar sobre “nuevas reglas para proteger al pueblo y atraer inversión”.

Y a aceptar prácticamente que el Estado ya no puede controlar precios, divisas ni producción como antes.

Algunos pasos clave en este desmantelamiento económico son:

Relajación del control cambiario Surgimiento y coexistencia de múltiples tasas cambiarias más alineadas con el mercado.

Tolerancia explícita al uso del dólar en las transacciones cotidianas.

Mayor libertad para bancos y operadores en cuanto a cuentas en divisas. Desmontaje parcial del control de precios Eliminación de listas rígidas de productos “regulados” que generaban desabastecimiento.

Transición hacia esquemas basados en “acuerdos de precios” con empresas, sin capacidad real para fiscalizar masivamente.

Aceptación implícita de que los precios son determinados por el mercado, aunque oficialmente se mantenga un discurso intervencionista. Apertura selectiva al sector privado Mayor espacio para importadores privados y cadenas de supermercados que operan con divisas.

Cesión de operaciones dentro de empresas estatales a socios privados bajo esquemas poco claros.

Un discurso insistente en que la inversión privada es “necesaria” para mantener empleo. Reformulación del gasto y disciplina práctica Control sobre la emisión monetaria para frenar la hiperinflación, lo cual tiene un alto costo sobre los salarios públicos.

Prioridad al equilibrio macroeconómico básico sobre el aumento nominal del gasto social.

Nada de esto es presentado como un abandono del socialismo. Las intervenciones públicas de Rodríguez están repletas de referencias a Chávez, al “pueblo” y a la lucha contra las sanciones externas. Sin embargo, el contenido práctico de estas medidas apunta hacia otra dirección: preservar el poder político aunque eso signifique desmantelar las bases del modelo económico original.

Un modelo híbrido: menos Estado pero mismo control político

El nuevo esquema puede describirse como un modelo híbrido:

Un mercado más libre en precios y divisas.

Un Estado aún dominante en sectores estratégicos como petróleo y minería.

Controles políticos muy fuertes sobre sindicatos, gremios y empresarios.

Sanciones internacionales utilizadas como argumento principal para justificar cualquier cambio.

Esto genera una convivencia peculiar:

Dolarización de facto , pero con salarios públicos y pensiones muy reducidos en bolívares.

, pero con salarios públicos y pensiones muy reducidos en bolívares. Una aparente normalización de la oferta comercial, aunque a precios inaccesibles para gran parte de la población.

Más actividad privada pero sin seguridad jurídica clara y bajo constante riesgo regulatorio y político.

La figura de Delcy Rodríguez actúa como puente entre lo viejo y lo nuevo. Habla el idioma del chavismo más tradicional pero también negocia con empresarios locales e internacionales que exigen estabilidad mínima y reglas claras, incluso si estas son informales.

Antecedentes del giro: del choque inflacionario a la estabilización precaria

El colapso económico venezolano durante la segunda mitad de 2010 dejó poco margen para maniobrar. El Gobierno tuvo que enfrentar:

Hiperinflación prolongada.

Una caída drástica del PIB.

El derrumbe total de la producción petrolera.

Sanciones crecientes impuestas por Estados Unidos y Europa.

En este contexto crítico, quienes están al mando priorizaron su supervivencia política. Para lograrlo necesitaban:

Frenar la inflación que deterioraba el poder adquisitivo tanto entre militares como entre funcionarios leales. Evitar un colapso absoluto del aparato productivo ya debilitado desde hace mucho tiempo. Mantener ingresos en divisas incluso si eso implicaba aceptar prácticas previamente criticadas.

La gestión económica encabezada por Rodríguez se sitúa dentro de este marco complicado. El “reseteo” no surge tras una reflexión doctrinal profunda; es consecuencia directa del choque con una realidad ineludible: sin modificar su modelo anterior, la crisis podría arrastrar consigo también al poder político.

Escenarios futuros: ¿reforma duradera o táctica pasajera?

El reciente ritmo acelerado de decisiones plantea varias interrogantes sobre lo que vendrá para el sistema venezolano:

¿Se consolidará una apertura económica parcial y estable?

¿Notará la población mejoras reales en salarios y servicios o solo asistiremos a una normalización superficial?

¿Se revertirán estas medidas si el Gobierno percibe menos presión o logra alivio respecto a sanciones?

Diversos elementos sugieren que desmantelar completamente el modelo chavista clásico será complicado:

El comercio ya ha reorganizado su funcionamiento alrededor de esta dolarización informal.

Muchos servicios básicos dependen ahora tanto de pagos en divisa como tarifas elevadas.

Parte importante del Estado se ha adaptado a este nuevo esquema manteniendo lealtades internas.

No obstante, también hay factores capaces de frenar o distorsionar este proceso:

Las sanciones persisten junto a incertidumbre sobre su posible alivio o endurecimiento posterior.

El Gobierno aún tiene motivos para intervenir empresas o sectores si siente amenaza política alguna.

La creciente desigualdad provoca malestar social aunque no siempre se traduzca inmediatamente en movilizaciones masivas.

En este delicado equilibrio inestable, Delcy Rodríguez asume roles tanto como gestora ante esta crisis como posible líder para encabezar la próxima fase dentro del chavismo. Presentarse ante la opinión pública como quien “reordena” la economía sin romper completamente con los símbolos asociados a Chávez forma parte esencial de su estrategia política.