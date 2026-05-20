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Escalada de tensión tras el frágil alto el fuego mediado por Pakistán

Irán amenaza con desatar un conflicto global si Washington e Israel vuelven a atacar

Teherán advierte que no ha desplegado todo su poder militar y anticipa golpes “imprevisibles” fuera de Oriente Próximo

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Misiles Irán PD.
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La Guardia Revolucionaria iraní lanzó este miércoles una advertencia directa: cualquier nueva ofensiva de Estados Unidos o Israel podría desencadenar una guerra que traspase las fronteras de Oriente Próximo. El mensaje llega en un contexto de negociaciones estancadas y tras semanas de creciente tensión desde el ataque sorpresa del pasado 28 de febrero.

En su declaración, el cuerpo militar subrayó que Irán no ha utilizado todo su potencial durante el conflicto reciente, y acusó a Washington y Tel Aviv de ignorar las derrotas sufridas. También criticó lo que considera una estrategia basada en amenazas, pese a haber desplegado —según Teherán— recursos militares de enorme magnitud.

El tono fue inequívoco: si se repiten las agresiones, la respuesta iraní no se limitará a la región. “Nuestros ataques alcanzarán lugares que no esperan”, advirtió la Guardia Revolucionaria, insistiendo en que su capacidad se demostrará en el campo de batalla y no en declaraciones públicas.

La advertencia se produce apenas un día después de que el portavoz del Ejército iraní planteara la apertura de nuevos escenarios de conflicto en caso de una nueva ofensiva estadounidense. Estas tensiones se intensificaron tras revelarse que el presidente Donald Trump habría detenido en el último momento una operación militar prevista, a petición de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Mientras tanto, el diálogo indirecto entre Washington y Teherán, facilitado por Pakistán, permanece en punto muerto. Las discrepancias han impedido avanzar hacia una nueva ronda de conversaciones en Islamabad, pese a que el alto el fuego acordado el 8 de abril sigue vigente, aunque sin horizonte definido.

Uno de los principales obstáculos ha sido la situación en el estrecho de Ormuz. Irán denuncia que las acciones estadounidenses, incluyendo la interceptación de embarcaciones, vulneran el acuerdo de tregua y dificultan cualquier avance diplomático. Aun así, ambas partes mantienen contactos a través de la mediación pakistaní, en un intento por evitar una escalada mayor.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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