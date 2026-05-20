Trump tilda a Cuba de “nación fallida” y promete intervenir: “Puedo hacerlo cambie el régimen o no”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cargar contra el Gobierno cubano al afirmar que Cuba se ha convertido en una “nación fallida” y que su Administración está en condiciones de resolver la grave situación que atraviesa la isla sin mayores dificultades. Sus declaraciones se producen después de meses de presión reforzada por parte de Washington, que incluye sanciones económicas y restricciones al suministro de crudo que han golpeado con fuerza la ya deteriorada economía cubana.

Trump aseguró que “Cuba nos está llamando” y que el país “no tiene nada”, aludiendo a los apagones, la escasez de alimentos y el deterioro generalizado de las condiciones de vida. El mandatario insistió en que Estados Unidos está dispuesto a brindar ayuda, al tiempo que responsabilizó al Gobierno de La Habana por la magnitud de la crisis humanitaria y económica que vive la población.

El jefe de la Casa Blanca destacó el respaldo de los cubanoestadounidenses, en especial de la comunidad radicada en Miami, y presumió de haber obtenido un apoyo casi unánime de ese electorado. Según Trump, los exiliados han sido “extremadamente maltratados” por el régimen instaurado primero por Fidel y Raúl Castro y continuado por el actual presidente, Miguel Díaz-Canel.

Interrogado sobre si sus planes hacia Cuba exigen un cambio de régimen, Trump respondió que puede lograr sus objetivos “cambie el régimen o no”, dejando abierta la puerta a diversos escenarios de presión política. Afirmó que el actual Gobierno cubano ha sido especialmente “duro” y que “ha matado a mucha gente”, al tiempo que insistió en que Washington tiene capacidad para forzar un giro en la situación.

El endurecimiento de la política estadounidense llega cuando Cuba afronta una de sus peores etapas económicas, agravada por la falta de combustible tras la interrupción del suministro procedente de Venezuela y las advertencias de sanciones a terceros países que intenten abastecer de crudo a la isla. Paralelamente, el Departamento de Justicia analiza una posible acusación contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo en 1996 de aeronaves de la organización Hermanos al Rescate, un anuncio que se baraja presentar en Miami el 20 de mayo, fecha que el exilio cubano conmemora como Día de la Independencia.

Según medios estadounidenses, el caso contra el nonagenario dirigente formaría parte de un esfuerzo renovado de la Administración Trump por aumentar la presión sobre La Habana mediante medidas judiciales, diplomáticas y económicas que, en conjunto, buscan forzar cambios políticos en la isla y debilitar sus alianzas con potencias como China.