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Alerta sanitaria en África central

El ébola avanza en silencio: ya deja cientos de muertos y podría ser mucho más grave

La OMS advierte que la epidemia en el Congo supera las cifras oficiales mientras la violencia frena la respuesta

El ébola avanza en silencio: ya deja cientos de muertos y podría ser mucho más grave
Èbola Agencias.
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La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo sigue expandiéndose con rapidez y, según las últimas estimaciones, ya ha provocado al menos 177 fallecimientos y cerca de 750 contagios confirmados. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) cree que el alcance real del brote podría ser considerablemente mayor de lo que reflejan los datos actuales.

El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó de que el aumento de casos está ligado a una mejora en los sistemas de vigilancia y diagnóstico, aunque subrayó que la inseguridad en varias zonas del país complica seriamente las tareas de contención.

El foco principal se sitúa en la provincia de Ituri, en el este del Congo, donde equipos adicionales de la OMS han sido desplegados para reforzar la asistencia sobre el terreno y colaborar con las comunidades afectadas. La organización mantiene, además, una coordinación constante con las autoridades locales para intentar frenar la propagación del virus.

Mientras tanto, en Uganda —país vecino— la situación permanece bajo control, sin nuevos contagios registrados. Allí se mantienen dos casos confirmados, uno de ellos mortal.

Tedros tiene previsto comparecer públicamente para actualizar la evolución del brote, declarado recientemente como emergencia internacional. Se trata de una decisión inusual, ya que fue adoptada sin convocar previamente al comité de expertos, aunque por el momento el riesgo global sigue considerándose bajo, a diferencia del nivel elevado que se mantiene en el Congo y en buena parte del África subsahariana.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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