El bosque que estornuda: cómo un proyecto de posguerra ahoga a Japón en alergias

Cada año, con la llegada de la floración de los cerezos que atraen a turistas de todo el mundo, Japón enfrenta otra temporada mucho menos atractiva: una densa nube de polen que obliga a millones a recurrir a mascarillas, colirios y medicamentos. Lo que muchos consideran una fatalidad climática tiene, sin embargo, un origen claro, con nombre y apellidos administrativos.

La actual crisis alérgica no es simplemente un fenómeno médico. Es el resultado directo de un ambicioso programa de reforestación postbélica que inundó el país con cedros y cipreses. Esta decisión, tomada para revivir un país en ruinas, marca hoy la vida cotidiana de casi la mitad de su población.

El plan forestal que salió “demasiado bien”

Después de la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno japonés lanzó un vasto programa destinado a asegurar el suministro de madera nacional y asequible. Se apostó casi en su totalidad por dos especies:

Cedro japonés (sugi)

Ciprés (hinoki)

Las ventajas parecían indiscutibles:

Crecen rápidamente

Proporcionan madera uniforme

Se adaptan bien a terrenos montañosos

En las décadas de 1950 y 1960, se talaron bosques mixtos para ser reemplazados por plantaciones casi monoespecíficas. Según un reportaje de BBC Mundo sobre el legado forestal de posguerra que hoy enferma a Japón, el Estado subvencionó estas plantaciones masivas e impulsó a gobiernos locales y propietarios privados a adoptar este modelo intensivo.

El sistema funcionó… hasta que dejó de hacerlo. A partir de los años 70, Japón comenzó a importar madera económica desde Asia y América. El negocio nacional perdió sentido. Así, los bosques de cedros y cipreses permanecieron en pie, envejeciendo sin una gestión adecuada. Y continuaron produciendo polen.

De motor económico a nube de polen

La clave del problema radica en la biología de estos árboles:

Un cedro adulto puede liberar enormes cantidades de polen

Las plantaciones son extensas, homogéneas y tienen la misma edad

La floración ocurre en sincronía, generando picos masivos de polen en pocas semanas

Datos recientes citados por medios japoneses indican que alrededor del 43% de la población padece algún grado de alergia al polen, especialmente al del cedro y el ciprés. En grandes áreas urbanas como Tokio o Osaka, la temporada de kafunshō (fiebre del polen) se ha convertido en un fenómeno social:

Uso generalizado de mascarillas incluso antes del inicio de la pandemia

Ventanas cerradas durante semanas enteras

Caída notable en la productividad tanto en oficinas como en escuelas

Mercado multimillonario para antihistamínicos, colirios y purificadores del aire

El problema ya no se considera solo una molestia estacional; ha evolucionado hacia una cuestión seria de salud pública relacionada con decisiones sobre política forestal tomadas hace más de cincuenta años.

El Gobierno reacciona… contra sus propios bosques

Ante esta presión social creciente, el Ejecutivo japonés ha comenzado a abordar esta cuestión como un desafío estructural. Las líneas de acción se despliegan en varios frentes:

Reducción drástica del polen Tala progresiva de masas antiguas de cedro y ciprés

Sustitución por especies menos alergénicas

Plantación de variedades modificadas del cedro para reducir su producción polínica Gestión activa del bosque Mayor número de clareos y podas para minimizar la producción polínica

Incentivos para propietarios que renueven plantaciones envejecidas Medidas urbanas y sanitarias Sistemas diarios para predecir niveles polínicos

Avisos informativos en medios y aplicaciones móviles

Refuerzo en tratamientos sanitarios públicos y diagnósticos

Este reto es monumental: transformar millones de hectáreas sin arruinar abruptamente un ecosistema forestal ni los empleos asociados. La transición es larga y se mide en décadas; sin embargo, ya cuenta con presupuesto propio y objetivos claros.

Lecciones para el futuro climático

El caso japonés ilustra cómo una política ambiental bien intencionada puede desembocar, décadas después, en un problema sanitario significativo si se basa únicamente en monocultivos sin considerar la salud futura. En un mundo que promueve la reforestación como herramienta contra el cambio climático, Japón se erige como una advertencia: no basta con plantar árboles; es crucial qué árboles se plantan, dónde y con qué perspectiva temporal.

Mientras tanto, cada primavera, el país que levantó un bosque para salir del abismo bélico sigue pagando las consecuencias con millones de estornudos. Y con una incómoda verdad: deshacer un bosque resulta siempre más complicado que plantarlo.

Fuentes