Trump ordena abrir fuego contra embarcaciones iraníes y Netanyahu promete más ataques a Hezbollah: el polvorín se recalienta en Ormuz y el Líbano

La reciente orden de Donald Trump para que se dispare contra embarcaciones iraníes en las cercanías del estrecho de Ormuz, junto con la declaración de Benjamín Netanyahu sobre el aumento de los ataques a Hezbollah en Líbano, se inscriben en una misma tendencia: la región se adentra en una fase de escalada sin una estrategia clara para desescalar. Dos frentes –el Golfo Pérsico y la frontera libanesa– vuelven a estar alineados en un tablero donde Washington, Teherán e Israel amplían el margen para posibles errores de cálculo.

A través de su red social, Trump ha instruido a la Armada estadounidense a “disparar a matar” contra cualquier barco iraní que coloque minas en el estrecho de Ormuz, describiendo esta medida como defensa propia ante lo que considera acciones desestabilizadoras por parte de Irán en una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo. Irán ha mantenido efectivamente bloqueado el estrecho durante varias semanas, mientras buques estadounidenses patrullan la zona y dragaminas trabajan para asegurar el paso.

El mensaje político es inequívoco:

Washington está dispuesto a asumir el riesgo de hundir embarcaciones iraníes.

Presenta esta decisión como respuesta a un bloqueo que ya afecta al tráfico marítimo y a los precios energéticos.

Refuerza la noción de que la libertad de navegación en Ormuz es una línea roja para Estados Unidos.

Según los detalles divulgados, la orden emitida por Trump permite atacar incluso pequeñas embarcaciones si están involucradas en actividades minadoras en la zona. Esto convierte cualquier encuentro cercano en una potencial chispa que podría desencadenar un enfrentamiento directo, sin el habitual colchón de incidentes “gestionables” que suelen resolverse mediante advertencias o maniobras disuasivas.

Es esencial entender el contexto:

Irán recurre al estrecho como herramienta de presión cuando se siente acorralado diplomática o militarmente.

Estados Unidos suele responder con despliegues navales y más sanciones.

Ambos actores son conscientes del valor simbólico y económico del estrecho: por allí transita una parte crucial del petróleo que abastece tanto a Asia como a Europa.

Lo novedoso no es el lugar en sí, sino el umbral: al ordenar “disparar a matar” a quienes minen el estrecho, la Casa Blanca reduce las opciones para soluciones intermedias y empuja la dinámica hacia una confrontación más clara, aunque evite hablar abiertamente de guerra.

Israel, Hezbollah y el eco de Ormuz

Mientras las tensiones aumentan en el Golfo, Netanyahu ha afirmado que Israel intensificará los ataques contra Hezbollah en Líbano. Su mensaje combina desafío militar con un cálculo interno. En sus declaraciones, promete “aplastar” al grupo chií y aumentar tanto la frecuencia como la potencia de los bombardeos sobre su infraestructura militar.

Esta decisión está interconectada con las tensiones con Irán por diversas vías:

Hezbollah actúa como uno de los principales aliados de Teherán en la región.

El grupo ha coordinado su estrategia durante años con la Guardia Revolucionaria iraní.

Cualquier escalada entre Israel y Líbano es interpretada en Teherán como parte del mismo conflicto encubierto con Washington.

Los medios israelíes y regionales destacan:

Un aumento en los bombardeos selectivos contra depósitos de armas y posiciones lanzadoras de cohetes pertenecientes a Hezbollah. Mayor presión sobre las áreas fronterizas, lo que afecta directamente a civiles libaneses. Un discurso que apela a una “defensa existencial” para vincular la seguridad israelí con un pulso más amplio contra Irán.

El ministro israelí de Defensa incluso ha insinuado que el Gobierno estaría preparado para llevar a cabo una ofensiva más amplia si recibe la autorización política y estratégica necesaria. Mientras tanto, el Pentágono ha reiterado su disposición para “apretar el botón” si así lo ordena Trump, lo que refuerza la percepción de una coordinación estrecha entre Washington y Jerusalén respecto al frente iraní.

Dos frentes, una misma lógica de presión

Aunque Ormuz y el sur del Líbano son escenarios diferentes, comparten una lógica similar:

Trump busca demostrar que Estados Unidos no permitirá que Irán controle las rutas petroleras del Golfo.

busca demostrar que Estados Unidos no permitirá que Irán controle las rutas petroleras del Golfo. Netanyahu intenta mostrar que Israel no tolerará un Hezbollah fortalecido y armado por Teherán cerca de su frontera norte.

Esta simultaneidad genera varios efectos:

Riesgo de error de cálculo Un enfrentamiento naval en Ormuz podría desencadenar rápidamente una escalada si hay bajas iraníes significativas. Un ataque israelí que provoque numerosas víctimas civiles en Líbano podría arrastrar a Irán hacia una respuesta más directa, más allá del apoyo a sus milicias aliadas.

Impacto económico global La tensión prolongada en Ormuz tiende a traducirse en volatilidad tanto en los precios del petróleo como en el transporte marítimo. Inversores y gobiernos ajustan sus proyecciones económicas ante cualquier amenaza seria al flujo energético.

Reconfiguración de alianzas Países del Golfo, temerosos pero dependientes del crudo estable, se ven obligados a adoptar posturas cautelosas. Europa busca evitar crisis energéticas mientras impulsa canales diplomáticos discretos.



En este contexto, cualquier hipotético acuerdo para calmar las tensiones tanto en el Golfo como en la frontera libanesa solo será creíble si incluye:

Mecanismos claros para verificar altos al fuego y actividades navales en Ormuz.

Líneas directas y protocolos definidos para prevenir incidentes entre buques iraníes y estadounidenses.

Compromisos verificables entre Israel y Hezbollah sobre contención mutua; algo complicado dada la historia marcada por la desconfianza.

Hacia dónde puede evolucionar la crisis

A corto plazo, parece probable que la región continúe bajo un equilibrio tenso:

Estados Unidos seguirá patrullando Ormuz aplicando reglas más agresivas.

Irán calibrará sus acciones para no cruzar líneas rojas justifiquen un ataque masivo; sin embargo mantendrá presión para ganar ventaja en futuras negociaciones.

Israel utilizará los bombardeos contra Hezbollah como herramienta política interna y mensaje externo.

Los posibles escenarios contemplan:

Escalada controlada : incidentes limitados con más sanciones y conflictos encubiertos pero sin un enfrentamiento directo significativo.

: incidentes limitados con más sanciones y conflictos encubiertos pero sin un enfrentamiento directo significativo. Desbordamiento : un error naval o un ataque particularmente sangriento en Líbano podría provocar reacciones encadenadas.

: un error naval o un ataque particularmente sangriento en Líbano podría provocar reacciones encadenadas. Frenazo diplomático: mediación por parte de actores europeos o regionales podría facilitar un mínimo entendimiento sobre Ormuz y la frontera libanesa.

Entre minas navales, drones y discursos incendiarios, queda claro que esta partida se juega cada vez con menos redes de seguridad. En este tipo de situaciones tan delicadas, basta un solo movimiento erróneo para alterar todo el tablero bruscamente.