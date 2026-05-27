Israel ataca la cúpula militar de Hamás mientras abre otro frente de fuego en Líbano

La eliminación del nuevo líder del brazo armado de Hamás en Gaza, Mohamed Odeh, no es simplemente otro ataque selectivo de Israel. Este hecho marca un giro significativo en un conflicto que ya sobrepasa los límites de la Franja y se extiende con fuerza hacia Líbano y el resto de Oriente Medio.

Mientras los aviones de combate israelíes bombardean Gaza para desmantelar la estructura militar de Hamás, las fuerzas israelíes intensifican al mismo tiempo su ofensiva contra posiciones asociadas a Hezbolá en el este de Líbano. La situación está dejando decenas de muertos y se aproxima a una guerra abierta con frentes múltiples.

Quién era Mohamed Odeh y por qué era tan relevante

De acuerdo con las autoridades israelíes, Mohamed Odeh había asumido el liderazgo del ala militar de Hamás, las Brigadas Ezzeldín al Qassam, tras la muerte reciente de su predecesor Izz al Din Haddad en otro ataque aéreo israelí en Gaza. Era parte del núcleo duro que dirige la estrategia bélica desde la Franja.

Aspectos clave sobre su papel:

Odeh era el nuevo líder del brazo armado de Hamás en Gaza, considerado un objetivo prioritario para Israel.

en Gaza, considerado un objetivo prioritario para Israel. Había sido responsable de la inteligencia del grupo durante los ataques del 7 de octubre de 2023 , cuando comandos de Hamás entraron en Israel, provocando la muerte a unas 1.200 personas y el secuestro de alrededor de 250.

durante los ataques del , cuando comandos de Hamás entraron en Israel, provocando la muerte a unas 1.200 personas y el secuestro de alrededor de 250. Israel lo señala como participante directo en asesinatos, secuestros y agresiones contra civiles y soldados israelíes durante ese ataque.

Según el relato israelí, Odeh estuvo involucrado en la planificación, selección de objetivos y logística del asalto del 7 de octubre. Su combinación de funciones operativas e inteligencia lo convertía en un activo especialmente valioso dentro de Hamás: tenía conocimiento sobre redes, mandos intermedios y protocolos de seguridad.

La operación que resultó en su muerte forma parte de una campaña sistemática destinada a desarticular la cadena de mando de las Brigadas al Qassam, desde los responsables operativos hasta los comandantes regionales. Aunque Hamás suele evitar dar cifras sobre bajas entre sus líderes, medios palestinos cercanos al grupo han reconocido al menos un muerto y alrededor de veinte heridos tras el bombardeo sobre un edificio residencial en el barrio de Al Rimal, en Gaza.

En este marco, publicaciones como La Razón apuntan que Israel presenta la muerte de Odeh como un paso crucial para castigar a quienes fueron responsables del 7 de octubre y tratar así debilitar la capacidad operativa de Hamás dentro de la Franja, en una guerra que ya lleva casi dos años.

Un ataque que se suma al frente libanés: decenas de víctimas

Mientras se anunciaba el golpe contra la cúpula militar de Hamás en Gaza, Israel intensificaba su ofensiva contra posiciones vinculadas a Hezbolá en el este del Líbano. Este frente lleva meses encendido, pero ha escalado notablemente en los últimos días.

Las autoridades sanitarias libanesas han informado que los recientes ataques israelíes en localidades del este han dejado:

Al menos 41 muertos tras una operación israelí en Nabichit , que combinó ataques aéreos con enfrentamientos terrestres.

tras una operación israelí en , que combinó ataques aéreos con enfrentamientos terrestres. Otras seis personas fallecidas, entre ellas cuatro menores, como resultado distinto ataque en la localidad de Smistar.

En sus comunicados oficiales, el Ejército israelí sostiene que estas acciones buscan desmantelar infraestructuras militares y células vinculadas a Hezbolá que lanzan cohetes y drones hacia el norte israelí. La lógica detrás es similar a la aplicada en Gaza: neutralizar mandos, almacenamientos armamentísticos y plataformas antes del inicio de una ofensiva mayor.

Una guerra a dos frentes que se consolida

Con la muerte de Odeh en Gaza y el incremento del asedio militar sobre Líbano, Israel parece avanzar hacia un escenario donde ambos frentes están activos:

Frente sur (Gaza) : campaña prolongada para desmantelar lo que queda del aparato militar de Hamás.

: campaña prolongada para desmantelar lo que queda del aparato militar de Hamás. Frente norte (Líbano): ofensiva cada vez más intensa contra Hezbolá, con riesgo inminente de escalar hacia una guerra abierta si continúan las bajas civiles y los ataques retaliatorios.

Este doble frente acarrea diversas implicaciones geopolíticas:

Presión sobre Irán Hezbolá y Hamás son parte del eje respaldado por Teherán .

. Al atacar simultáneamente a ambos grupos, Israel envía un mensaje indirecto a Irán sobre el costo que implica mantener milicias activas cerca. Margen para Estados Unidos y Europa Washington intenta contener esta escalada; sin embargo, también respalda el derecho israelí a responder ante los ataques sufridos el 7 de octubre y ante provocaciones desde Líbano.

Las capitales europeas navegan entre condenar las altas cifras humanas caídas en Gaza y preocuparse por un posible conflicto regional mayor que podría alterar precios energéticos, flujos comerciales y estabilidad política. Cálculo estratégico por parte de Israel La decisión por una táctica basada en “decapitaciones” dentro del liderazgo hamasiano busca recuperar disuasión.

Sin embargo, cada líder abatido como Odeh podría motivar al grupo a demostrar su operatividad continua, perpetuando así el ciclo represivo.

Cómo puede evolucionar el conflicto

A corto plazo, varios elementos influirán decisivamente en cómo se desarrolla esta crisis:

Capacidad para reemplazar líderes dentro de Hamás

Tras las muertes tanto Haddad como Odeh, Hamás ha demostrado ser capaz nombrar nuevos líderes rápidamente. Si continúa con esta habilidad para sustituir efectivos clave, aunque los ataques selectivos puedan debilitarla momentáneamente, no lograrán desarticularla completamente.

Tras las muertes tanto Haddad como Odeh, Hamás ha demostrado ser capaz nombrar nuevos líderes rápidamente. Si continúa con esta habilidad para sustituir efectivos clave, aunque los ataques selectivos puedan debilitarla momentáneamente, no lograrán desarticularla completamente. Reacción por parte de Hezbolá

Si esta milicia chií incrementa sus ataques contra Israel tras los bombardeos recientes al este libanés, existe una creciente probabilidad que lleve a Israel a considerar una ofensiva terrestre sobre territorio libanés con consecuencias inciertas para toda la región.

Si esta milicia chií incrementa sus ataques contra Israel tras los bombardeos recientes al este libanés, existe una creciente probabilidad que lleve a Israel a considerar una ofensiva terrestre sobre territorio libanés con consecuencias inciertas para toda la región. Presión internacional debido al coste humano

Las víctimas civiles tanto en Gaza como en Líbano —incluyendo niños entre los fallecidos— aumentan las críticas provenientes tanto del público global como desde algunas élites políticas occidentales. Esta presión podría traducirse pronto en demandas más firmes por alto el fuego e incluso condicionamientos al apoyo militar y diplomático hacia Israel.

En este complejo tablero geopolítico, la muerte de Mohamed Odeh no representa un cierre definitivo. Es solo otro movimiento dentro una partida prolongada donde se cruzan castigos por lo ocurrido el 7 octubre con intentos por frenar la influencia iraní. Todo ello bajo la necesidad urgente evitar que un conflicto ya devastador se convierta definitivamente en una guerra regional abierta. La gran interrogante es cuánto tiempo podrán soportar las sociedades implicadas —israelíes, palestinas y libanesas— esta espiral ascendente marcada por golpes continuos que hasta ahora no dejan lugar claro para una desescalada.