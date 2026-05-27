El petróleo se dispara al borde de los 100 dólares tras ataques en Irán y el temor a un bloqueo prolongado

El mercado petrolero se volvió a agitar con fuerza este martes, impulsado por la reciente ofensiva militar de Estados Unidos en territorio iraní y la dura respuesta de Teherán, factores que han enfriado las expectativas de una tregua estable en el Oriente Medio.

Aunque los precios aún no recuperan los niveles alcanzados a finales de la semana pasada, el retroceso registrado el lunes quedó prácticamente neutralizado. El barril de Brent, referencia en Europa, se acercó peligrosamente a la barrera psicológica de los 100 dólares, cerrando en 99,58 dólares, con un avance notable respecto a la jornada anterior.

Por su parte, el crudo estadounidense West Texas Intermediate finalizó en 93,89 dólares. Si bien esta cifra continúa por debajo del último cierre oficial del viernes, refleja una clara recuperación frente a la inactividad del lunes, festivo en Estados Unidos.

Los analistas apuntan a que el mercado ya descuenta un posible acuerdo en negociación, pero bajo un escenario de fuerte presión sobre la oferta global, deteriorada durante los últimos meses. Esta combinación mantiene los precios en niveles elevados y con alta volatilidad.

Ormuz, el punto crítico

El foco de la incertidumbre sigue situado en el estrecho de Ormuz, arteria clave para el tránsito de hidrocarburos del Golfo, que permanece prácticamente paralizada. La inseguridad en la zona actúa como un suelo para los precios del Brent, que difícilmente caerían por debajo de los 95 dólares sin un acuerdo firme entre las partes.

En caso de una reapertura parcial del paso marítimo, los expertos estiman que el flujo de crudo podría recuperar entre un 30% y un 50% de su volumen previo al conflicto en cuestión de semanas. Sin embargo, el riesgo de un nuevo colapso en las negociaciones sigue latente.

Si el diálogo fracasa, los mercados podrían enfrentarse a una nueva escalada de precios, en un contexto aún más delicado que el inicial. La razón es clara: las reservas estratégicas, utilizadas para amortiguar el impacto de la crisis desde finales de febrero, se han reducido de forma significativa, dejando al sistema energético global con menos margen de reacción.