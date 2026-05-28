Los Guardianes de la Revolución iraníes afirman haber lanzado un ataque contra una base de EE.UU.

La tensión entre Irán y Estados Unidos dio un salto crítico este jueves tras un intercambio directo de ataques militares que sacudió la región del Golfo Pérsico. Las fuerzas de élite iraníes, los Guardianes de la Revolución, confirmaron una ofensiva contra una instalación vinculada a Washington como respuesta a bombardeos previos en territorio iraní.

Según medios oficiales de Teherán, el ataque estadounidense tuvo como objetivo una zona cercana al aeropuerto de Bandar Abás, en el sur del país, utilizando proyectiles lanzados desde el aire. Horas después, Irán contraatacó lo que describió como la base desde la cual se originó esa operación, en una acción ejecutada de madrugada.

Aunque no se precisó la ubicación exacta del objetivo alcanzado por las fuerzas iraníes, la escalada tuvo repercusiones inmediatas en países aliados de Estados Unidos. Kuwait informó que activó sus sistemas de defensa aérea ante una oleada de misiles y drones, en medio de un clima de creciente hostilidad en la región.

Las fuerzas armadas kuwaitíes señalaron que estaban interceptando amenazas en tiempo real, tras una nueva serie de ataques estadounidenses contra Irán y en paralelo a acciones iraníes en el estratégico estrecho de Ormuz.

En ese punto clave para el comercio energético global, medios estatales iraníes aseguraron que fuerzas del país abrieron fuego de advertencia contra cuatro embarcaciones que intentaban atravesar la zona sin autorización. Según esa versión, los barcos ignoraron las advertencias iniciales, lo que provocó disparos disuasorios que finalmente los obligaron a retirarse.

El episodio refuerza el temor a una escalada mayor en una de las rutas marítimas más sensibles del mundo, donde cualquier incidente puede desencadenar consecuencias de alcance global.