Netanyahu ordena ampliar el control militar sobre Gaza hasta el 70%

La declaración fue concisa, pero contundente: Benjamín Netanyahu afirmó que ha dado instrucciones al Ejército para que extienda su control sobre la Franja de Gaza hasta alcanzar el 70% del territorio. Este mensaje no solo establece un objetivo militar claro, sino que también anticipa cómo Israel planea manejar la situación posguerra frente a un Hamás que se niega a desarmarse y sigue reivindicando el ataque del 7 de octubre.

De acuerdo a las informaciones divulgadas por medios israelíes, el primer ministro especificó que Israel ya controla aproximadamente el 60% de Gaza, y su “directriz” es llegar al 70%, lo cual, sugirió, sería un paso previo hacia un control incluso más amplio. En términos prácticos, esto refuerza una realidad palpable: el dominio militar israelí es casi total y se ha afianzado desde los ataques del 7-O, donde comandos de Hamás asesinaron civiles, incendiaron viviendas y llevaron a cabo secuestros y violaciones sistemáticas.

Una franja bajo control israelí cada vez más amplio

Las cifras proporcionadas por el propio gobierno israelí reflejan un cambio drástico en el mapa de Gaza:

Antes del alto el fuego inicial, Israel admitía controlar alrededor de la mitad de la Franja.

Tras las últimas operaciones, Netanyahu mencionó ya un 60% de territorio bajo control efectivo.

de territorio bajo control efectivo. El nuevo objetivo oficial es alcanzar el 70%, con presencia terrestre continua, puestos militares y zonas restringidas.

Los mapas publicados por las autoridades israelíes muestran áreas «cerradas» que se suman a las zonas ocupadas desde el primer alto el fuego. Esto significa que cerca de dos tercios de la Franja están ahora bajo control directo o severamente restringido por Israel. Esta combinación de ocupación, áreas militares y restricciones en la movilidad limita al máximo las posibilidades de maniobra de las brigadas de Hamás.

Pero este despliegue no se limita solo a Gaza. Netanyahu ha destacado una posición fortalecida también en el frente norte, con incursiones y presión constante sobre milicias aliadas de Hamás en Líbano. Esto busca enviar un mensaje claro: desde el 7-O, Israel se siente más capaz y decidido a actuar en todos los frentes.

El 7 de octubre como justificación política y moral

En la narrativa del gobierno israelí, el 7 de octubre no solo marca el inicio de la actual guerra, sino que también sirve como base moral para una política de control prolongado. Ese día, milicianos armados de Hamás irrumpieron en comunidades del sur de Israel, asesinando familias enteras, cometiendo violaciones y secuestrando a decenas de mujeres y niños. Las imágenes resultantes dejaron una huella profunda en la sociedad israelí.

Este trauma se traduce hoy en varias claves:

Un amplio respaldo interno a operaciones que aseguren que Hamás no pueda rearmarse ni reorganizarse .

. Menor tolerancia social hacia cualquier escenario que permita a la organización recuperar capacidad militar.

Mayor margen político para que el gobierno plantee un control territorial que antes del 7-O habría parecido impensable.

La insistencia en recordar las atrocidades ocurridas —incluidos los testimonios sobre violaciones y ejecuciones selectivas— refuerza un argumento central: mientras Hamás conserve armas y capacidad operativa, la mayoría del público israelí considerará razonable mantener un despliegue militar profundo y duradero.

La negativa de Hamás a desarmarse y el bloqueo a cualquier salida política

Mientras avanza Israel sobre el terreno, hay un componente político crucial que sigue bloqueado: Hamás se niega a entregar sus armas. Recientes informaciones indican que el grupo islamista ha rechazado propuestas para desmilitarizarse incluidas en planes de alto el fuego promovidos por mediadores internacionales. Insisten en mantener sus brigadas armadas como parte de su “resistencia”.

Este rechazo tiene consecuencias directas:

Impide cualquier administración civil o internacional en Gaza basada en una seguridad garantizada sin presencia militar israelí. Refuerza el discurso desde Jerusalén afirmando que “no hay socio” fiable al otro lado. Fortalece la noción generalizada de que sólo mediante un control físico del territorio y la destrucción de infraestructuras militares puede disminuirse el riesgo de nuevos ataques.

Mientras Hamás mantenga esta postura, cualquier plan que contemple una rápida retirada israelí o ceda control a una fuerza palestina desmilitarizada será visto como una apuesta demasiado arriesgada por parte de Israel.

Cómo puede evolucionar el control del 70%

La orden para alcanzar ese 70% abre diversas opciones estratégicas sobre la mesa:

“Control de seguridad permanente” : Israel podría mantener bases militares y corredores estratégicos en áreas clave (frontera con Egipto, corredor norte-sur), aunque transfiera cierta gestión civil a actores locales o internacionales.

: Israel podría mantener bases militares y corredores estratégicos en áreas clave (frontera con Egipto, corredor norte-sur), aunque transfiera cierta gestión civil a actores locales o internacionales. Zonas tampón ampliadas : áreas agrícolas o urbanas serían despejadas para evitar la reconstrucción de túneles o lanzaderas de cohetes.

: áreas agrícolas o urbanas serían despejadas para evitar la reconstrucción de túneles o lanzaderas de cohetes. Presión gradual sobre el resto de Gaza: aunque no entre completamente en ese 30% restante, las fuerzas armadas podrían conservar capacidad para incursiones rápidas así como superioridad aérea e inteligencia sobre toda Gaza.

A corto plazo, lo más probable es que Israel busque consolidar cada nuevo tramo territorial antes de avanzar más allá; esto implica destruir sistemáticamente arsenales y detener mandos medios y altos de Hamás mientras controla rigurosamente accesos y suministros.

Un equilibrio inestable entre seguridad israelí y presión internacional

La expansión del control genera críticas internacionales debido al impacto humanitario; sin embargo, hasta ahora no ha alterado significativamente la estrategia israelí. El gobierno confía en que su margen diplomático sigue siendo suficiente mientras pueda argumentar:

Que Hamás mantiene una narrativa confrontativa total y rechaza cualquier intento de desarme.

Que los recuerdos del 7-O junto con los abusos cometidos justifican medidas mucho más estrictas en términos de seguridad.

Que su dominio militar casi absoluto junto con una coordinación con ciertos aliados le otorgan una ventaja estratégica que no está dispuesto a desaprovechar.

En este contexto, dar instrucciones para llegar al 70% no parece ser un límite final; más bien es un nuevo peldaño hacia adelante. La incógnita ya no es si Israel puede sostener ese nivel de control; es cuánto tiempo está dispuesto a mantenerlo y bajo qué fórmula política lo presentará ante la comunidad internacional.

Cuando se despeje esta duda no solo se definirá el futuro inmediato de Gaza; también estará en juego el propio equilibrio generalizado respecto a la seguridad en toda la región.