Trump se prepara para sellar un acuerdo con Irán: control total del uranio y reapertura de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que está a punto de tomar una decisión clave sobre las negociaciones con Irán, en lo que podría convertirse en un giro decisivo dentro de la crisis nuclear. El anuncio, que podría concretarse en cuestión de horas, apunta a un entendimiento preliminar entre ambas potencias tras semanas de tensión.

A través de sus redes sociales, el mandatario republicano adelantó que uno de los pilares del acuerdo contempla que Estados Unidos asuma la extracción del uranio altamente enriquecido producido por Irán, con el objetivo de eliminarlo de forma definitiva. Esta operación se llevaría a cabo con la participación de Teherán y bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Las negociaciones avanzan en paralelo a una reunión de alto nivel en la Sala de Crisis de la Casa Blanca, donde Trump y su equipo ultiman los detalles. El presidente insistió en una condición innegociable: Irán no podrá desarrollar armas nucleares bajo ningún escenario.

Otro punto clave del posible pacto es la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, vital para el comercio energético mundial. Trump exigió que el tránsito marítimo se restablezca sin restricciones ni costes adicionales, lo que supondría el fin del bloqueo naval impuesto por Washington.

En cuanto al material nuclear iraní, el líder estadounidense aseguró que permanece enterrado en instalaciones subterráneas afectadas por un bombardeo ejecutado hace casi un año por aviones B-2. Según explicó, Estados Unidos —junto con China como única nación con capacidad técnica comparable— lideraría su extracción antes de proceder a su destrucción.

El mandatario también subrayó que no se contempla ningún intercambio económico inmediato entre las partes, aunque reconoció la existencia de otros aspectos ya pactados, a los que restó relevancia.

Como parte del entendimiento, Irán deberá retirar cualquier mina naval activa en el estrecho de Ormuz, lo que facilitaría la normalización del tráfico marítimo y permitiría a los buques retenidos retomar sus rutas.

Aunque Washington confirmó recientemente avances para prolongar la tregua durante dos meses y abrir conversaciones sobre el programa nuclear iraní, desde Teherán han optado por mantener cautela y no han validado oficialmente el acuerdo, cuya aprobación final depende de la decisión inminente de Trump.