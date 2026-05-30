El exsecretario de organización del PSOE en La Coruña, pieza clave en la red de corrupción que sacude al socialismo portugués

La operación anticorrupción que sacude al Partido Socialista portugués tiene ahora un nombre gallego en su lista de detenidos.

Emilio Vázquez Blanco, exsecretario de Organización del PSOE en La Coruña y exdiputado autonómico en el Parlamento de Galicia hasta 2016, se ha convertido en el cuarto arrestado de la llamada Operación Imergente, una investigación que la Policía Judicial lusa relaciona con contratos amañados, prevaricación y malversación de fondos públicos en administraciones locales y parroquiales del área metropolitana de Lisboa.

Vázquez Blanco se trasladó a Portugal tras su etapa política en Galicia y se estableció allí como consultor político.

Las autoridades lusas lo sitúan en el círculo más cercano a Duarte Moral, asesor de comunicación del secretario general del Partido Socialista portugués, figura central de la trama. Los investigadores lo señalan como cooperador necesario en los delitos de prevaricación y malversación que se investigan, con contratos facturados tanto a administraciones locales como al propio Partido Socialista durante diversas campañas electorales.

El esquema: contratos a medida y empresas concertadas

La Operación Imergente ha destapado una red que, según los investigadores, habría desviado hasta dos millones de euros a través de contratos inflados o dirigidos a empresas vinculadas a cuadros socialistas y su entorno. El patrón es el de siempre: uso de procedimientos de consulta previa y concesión directa para evitar competencia real, fragmentación de contratos y diseño de pliegos ajustados a medida, y participación de varias empresas relacionadas entre sí para simular concurrencia.

Las sospechas se concentran en adjudicaciones realizadas por administraciones locales del área metropolitana de Lisboa y juntas parroquiales, especialmente la de Misericordia en la capital portuguesa. En uno de los casos investigados, el contrato de esa junta parroquial fue adjudicado a Diálogo Emergente, empresa vinculada a Duarte Moral y a Rui Pedro Nascimento, mientras que otra firma participante, Cidade Etérea, pertenecía a Rute Reimão, esposa de Moral. Los investigadores sospechan que ambas empresas actuaron concertadamente con Vázquez Blanco como parte integral del esquema.

Cinco detenidos y el registro de la sede nacional del PS

La redada ha resultado en cinco detenidos, todos vinculados al Partido Socialista portugués: Duarte Moral, asesor clave de comunicación del secretario general; Rute Reimão, empresaria y esposa de Moral; Rui Pedro Nascimento, socio en Diálogo Emergente; Miguel Coelho, histórico dirigente municipal del PS en Lisboa acusado de tejer una red para otorgar contratos directos a militantes y empresas afines; y el gallego Emilio Vázquez Blanco.

El impacto político es de primer orden. Por primera vez en la democracia portuguesa, la Policía Judicial ha registrado la sede nacional del Partido Socialista en busca de documentación en el despacho de Duarte Moral. El secretario general del PS, José Luís Carneiro, insiste en que el partido no está formalmente investigado y en que colaborará con la justicia. El golpe reputacional es considerable en cualquier caso.

La dimensión ibérica del escándalo

La implicación de un exdirigente del PSOE gallego añade una incomodidad específica a ambos lados de la frontera. Revela la porosidad entre redes políticas y empresariales en la Península Ibérica y obliga al PSOE español a distanciarse con rapidez para evitar cualquier contaminación reputacional. En Galicia, donde Vázquez Blanco fue viceportavoz parlamentario, la noticia ha caído como un jarro de agua fría en una formación que lleva años intentando recuperar terreno tras las sucesivas derrotas electorales autonómicas.

La investigación determinará si esta red fue un caso aislado o el reflejo de un sistema más amplio. Por ahora, el socialismo portugués intenta contener daños mientras desde Galicia se asume que un viejo conocido se ha convertido inesperadamente en protagonista del mayor escándalo político reciente al otro lado de la frontera.