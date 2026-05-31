Israel se apodera del castillo de Beaufort y avanza en la frontera sur del Líbano

La ofensiva de Israel sobre el Castillo de Beaufort marca un nuevo episodio en la prolongada guerra en el sur del Líbano. Según informa Reuters, las tropas israelíes han tomado esta posición estratégica en una operación que busca ejercer presión sobre Hezbollah y ampliar el control en una franja fronteriza que ha sufrido meses de intensos enfrentamientos.

No se trata de un lugar cualquiera. Beaufort se erige sobre el terreno montañoso cercano a Nabatieh y ha sido durante años un objetivo deseado por su importancia militar y simbólica. Israel ya lo ocupó en 1982, manteniéndolo hasta su retirada del sur libanés en 2000, lo que convierte su reciente captura en un asunto cargado de historia bélica y significado estratégico.

Una fortaleza con historia y valor táctico

Construido durante la época cruzada, el Castillo de Beaufort se convirtió en un punto clave para controlar las rutas del sur libanés. Su ubicación elevada permite observar movimientos tanto en el valle como en las colinas cercanas, lo que explica por qué el ejército israelí lo considera crucial para prevenir ataques de Hezbollah y establecer una línea defensiva más avanzada.

En los últimos días, el ejército israelí ha calificado su operación como un esfuerzo por desarticular la infraestructura del grupo chií y neutralizar “amenazas directas” hacia civiles israelíes, según los resúmenes publicados por medios que replicaron el comunicado militar. Este enfoque se inscribe dentro de una campaña más amplia de presión terrestre y aérea sobre la región sur del Líbano.

Qué cambia sobre el terreno

La toma de Beaufort refuerza tres aspectos fundamentales:

Profundidad operativa : Israel avanza más allá de sus posiciones anteriores, extendiendo su influencia hacia áreas más al norte.

: Israel avanza más allá de sus posiciones anteriores, extendiendo su influencia hacia áreas más al norte. Control del terreno : la altitud ofrece una ventaja para observar y detener movimientos de Hezbollah .

: la altitud ofrece una ventaja para observar y detener movimientos de . Mensaje político: esta acción señala que Israel no descarta intensificar sus operaciones si lo considera necesario.

Este último aspecto es especialmente delicado. El ejército israelí ha manifestado estar listo para ampliar la ofensiva si fuera necesario, lo cual eleva el riesgo de que la crisis local escale a niveles mayores.

El contexto: Gaza, Líbano y el temor a otra escalada

La presión en el frente libanés coincide con otra ofensiva muy controvertida en Gaza. Al mismo tiempo, la expansión militar israelí para hacerse con más territorio en Gaza ha encendido alarmas a nivel internacional, mientras que Hamas ha advertido sobre una posible escalada que podría complicar aún más la situación regional. Este cruce de frentes es relevante porque cualquier movimiento significativo en el norte puede influir en las decisiones políticas y militares globales.

Además, se suma a esto la tensión interna e internacional provocada por otras decisiones del gobierno de Benjamin Netanyahu, incluido el anuncio acerca de demandar al New York Times por un artículo relacionado con presuntos abusos sexuales contra detenidos palestinos. Esta controversia añade ruido a la campaña mediática y diplomática del Ejecutivo. Aunque no afecta directamente a la situación en Beaufort, sí ayuda a entender el clima de máxima confrontación que rodea a Israel.

Qué puede pasar ahora

Se perfilan tres escenarios posibles para las próximas horas y días:

Consolidación limitada : Israel podría establecerse firmemente en Beaufort y sus alrededores para negociar desde una posición fortalecida.

: Israel podría establecerse firmemente en Beaufort y sus alrededores para negociar desde una posición fortalecida. Más avance terrestre : si los combates continúan, es probable que el ejército amplíe su presencia hacia otras áreas del sur libanés.

: si los combates continúan, es probable que el ejército amplíe su presencia hacia otras áreas del sur libanés. Respuesta de Hezbollah**: este grupo podría intentar atacar posiciones israelíes para frenar su avance y recuperar iniciativa.

El trasfondo es claro: Beaufort no es solo una colina con ruinas históricas. Representa un símbolo del endurecimiento actual en la frontera entre Israel y Líbano. Si las dinámicas no cambian, esta fortaleza podría convertirse en el punto de partida para una fase aún más amplia del conflicto.

Fuentes