Tedros aterriza en el corazón del ébola y lanza un mensaje de urgencia a la RDC

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se desplazó este sábado hasta Bunia, en el este de la República Democrática del Congo, zona convertida en el principal foco del nuevo brote de ébola que amenaza con extenderse por la región.

A su llegada al aeropuerto internacional de la ciudad, cerrado al tráfico comercial por la emergencia sanitaria, Tedros explicó que su visita tenía como objetivo escuchar a las comunidades, evaluar sobre el terreno la respuesta en marcha y detectar los puntos más débiles para reforzar la ayuda internacional.

“Estamos aquí para hablar con la población, entender cómo se está trabajando y ver qué dificultades hay para apoyar mejor”, señaló ante los medios. “No están solos. Estamos con ustedes y saldremos adelante juntos”, añadió en un mensaje dirigido a los habitantes de la zona.

La República Democrática del Congo declaró el pasado 15 de mayo un nuevo brote de ébola en un país marcado por la pobreza, la inestabilidad y unas enormes dificultades logísticas para llevar asistencia sanitaria a todo su territorio.

Según los datos difundidos por las autoridades sanitarias africanas, el virus ya se ha propagado en tres provincias congoleñas y también ha alcanzado a Uganda, donde el viernes se confirmaron dos nuevos contagios, elevando a nueve el total de casos confirmados.

En la RDC se contabilizan 246 muertes entre más de 1.000 casos sospechosos, de acuerdo con el balance publicado el jueves por los CDC de África, el organismo sanitario de la Unión Africana.

Ituri, cuya capital es Bunia, concentra la mayor parte de los casos confirmados, según la OMS. En esa región, la débil presencia del Estado, la actividad de grupos armados y los ataques contra civiles complican seriamente el trabajo de los equipos médicos.

A esa realidad se suman los incidentes registrados en algunos centros de tratamiento, un factor que alimenta el temor de la población y dificulta el control del brote.

Tedros advirtió además de que uno de los principales obstáculos es la desconfianza de la comunidad, agravada por la circulación de rumores y desinformación.

Pese a ello, afirmó que la RDC tiene experiencia para enfrentar este tipo de crisis y sostuvo que la epidemia puede ser contenida. Sin embargo, insistió en que aún hace falta más apoyo para sostener la respuesta.

Por su parte, el ministro congoleño de Salud, Samuel Roger Kamba, aseguró que el país dispone en sus depósitos de material de protección, medicamentos y pruebas suficientes para cubrir las necesidades actuales, aunque reconoció que el reto pasa ahora por la distribución logística de esos recursos.