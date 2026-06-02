El castillo de Beaufort: un punto estratégico que Israel ha vuelto a ocupar 25 años después en su lucha contra los terroristas de Hezbolá

La imagen de la bandera israelí ondeando sobre el castillo de Beaufort, situado en lo alto de una colina en el sur del Líbano, encapsula de manera más elocuente que muchos discursos la evolución regional de las últimas semanas. No se trata solo de un gesto simbólico: es una maniobra que entrelaza memoria bélica, estrategia militar y presión política sobre Hezbolá y el Gobierno libanés.

A 710 metros sobre el nivel del mar y a menos de diez kilómetros de Nabatieh, esta fortaleza cruzada ofrece una vista privilegiada de gran parte del sur del país, entre el río Litani y el valle de la Bekaa. Esta capacidad para dominar el terreno explica por qué este lugar ha vuelto a ocupar un papel protagónico tras más de veinticinco años.

Un castillo medieval transformado en mirador bélico

El castillo de Beaufort fue erigido como una fortaleza cruzada en el siglo XII, pero su historia contemporánea está marcada por las guerras árabe-israelíes y la guerra civil libanesa. Israel lo tomó en 1982, convirtiéndolo en un punto estratégico dentro de la denominada “zona de seguridad” del sur del Líbano. Finalmente, se retiró en el año 2000, coincidiendo con la retirada generalizada de sus tropas.

En las últimas décadas, Beaufort ha representado dos aspectos simultáneos:

Un símbolo de resistencia para muchos libaneses.

Un enclave militar latente, siempre presente en los planes estratégicos tanto israelíes como de Hezbolá.

Además, este castillo tiene un alto valor patrimonial y llegó a contar con “protección reforzada provisional” bajo la Convención de La Haya, un estatus diseñado para proteger bienes culturales en situaciones bélicas. Sin embargo, esta consideración cultural no ha evitado que vuelva a estar atrapado entre los cálculos militares que involucran fuego artillero, drones y misiles.

Por qué Beaufort tiene tanto valor hoy

En un conflicto dominado por satélites, inteligencia electrónica y drones, puede resultar sorprendente que una fortificación medieval recupere protagonismo. No obstante, este enclave se alinea perfectamente con varios objetivos militares inmediatos para Israel:

Ventaja visual : desde Beaufort se obtiene una panorámica del sur del Líbano y se pueden observar los movimientos entre los ríos Litani norte y sur. Desde esta altura se pueden identificar rutas de infiltración, posiciones desde donde lanzar cohetes y patrones de movimiento miliciano.

: desde Beaufort se obtiene una panorámica del sur del Líbano y se pueden observar los movimientos entre los ríos Litani norte y sur. Desde esta altura se pueden identificar rutas de infiltración, posiciones desde donde lanzar cohetes y patrones de movimiento miliciano. Control sobre corredores entre el Litani y el Zahrani : algunos analistas locales interpretan la operación como un indicativo claro de que Israel busca ir más allá del Litani y acercarse al río Zahrani. Esto significaría aumentar la presión sobre la línea que separa la frontera israelí de los suburbios del sur de Beirut , bastión principal de Hezbolá.

: algunos analistas locales interpretan la operación como un indicativo claro de que Israel busca ir más allá del Litani y acercarse al río Zahrani. Esto significaría aumentar la presión sobre la línea que separa la frontera israelí de los suburbios del sur de , bastión principal de Hezbolá. Defensa contra drones y misiles : la elevación y la línea visual permiten detectar tempranamente vuelos no tripulados y ajustar el fuego contra lanzaderas ocultas en colinas o poblaciones rurales. En un escenario donde los drones armados son habituales, cada segundo adicional para reaccionar cuenta.

: la elevación y la línea visual permiten detectar tempranamente vuelos no tripulados y ajustar el fuego contra lanzaderas ocultas en colinas o poblaciones rurales. En un escenario donde los drones armados son habituales, cada segundo adicional para reaccionar cuenta. Base para operaciones profundas: avanzar hasta Beaufort ya representa, por sí mismo, la incursión más profunda de tropas israelíes en Líbano en más de veinticinco años. Como posición avanzada, el castillo puede funcionar como base logística ligera, punto de encuentro para unidades y nodo comunicacional para operaciones más al norte.

Por si fuera poco, su valor psicológico no es menor. Para amplios sectores en Israel, volver a izar su bandera en Beaufort revive la narrativa relacionada con 1982 y la “zona de seguridad”. Para muchos libaneses, evoca recuerdos dolorosos asociados a ocupación y vulnerabilidad.

Hezbolá, el frente norte e Israel: lecturas políticas tras este movimiento

La ocupación del castillo se produce en medio de una escalada sostenida entre Israel y Hezbolá, caracterizada por intercambios casi diarios de fuego a través de la frontera y un constante flujo humano desplazado a ambos lados. El control sobre Beaufort envía varios mensajes simultáneos:

A Hezbolá Israel quiere demostrar que puede operar profundamente dentro del territorio libanés más allá de sus habituales ataques aéreos y artilleros.

La pérdida de un enclave tan emblemático es vista por algunos analistas árabes como “una derrota clara del grupo chií” que podría marcar una nueva fase militar.

Este movimiento erosiona la imagen que Hezbolá ha mantenido sobre su control territorial en el sur del Líbano desde su retirada israelí en 2000. Al Gobierno libanés y a la comunidad internacional Israel enfatiza que el sur del Líbano no puede seguir siendo refugio para milicias sin afrontar consecuencias tangibles.

La toma de un sitio con estatus cultural protegido provoca tensiones respecto al respeto por bienes patrimoniales durante conflictos bélicos; sin embargo, también subraya que las decisiones militares prevalecen. A la opinión pública israelí El mensaje interno busca transmitir iniciativa frente al norte mientras existe presión por evitar un conflicto total con Hezbolá; además busca garantizar seguridad en Galilea.

Las heridas aún abiertas por las experiencias traumáticas vividas durante los años ochenta y noventa pesan; así, mantener presencia en Beaufort sirve como termómetro: cuanto más tiempo permanezcan allí, mayor será la percepción sobre una nueva intervención prolongada.

Qué podría suceder después

La pregunta central es si Beaufort será simplemente un gesto táctico o si se convertirá en el primer paso hacia una presencia israelí más estable al norte de la frontera.

Tres escenarios concentran ahora las miradas curiosas tanto diplomáticas como analíticas:

Uso breve seguido por retirada

Israel podría utilizar el castillo como puesto avanzado durante un periodo corto para luego destruir infraestructura asociada a Hezbolá antes retirarse; todo esto presentado como una demostración clara de capacidad operativa.

Israel podría utilizar el castillo como puesto avanzado durante un periodo corto para luego destruir infraestructura asociada a Hezbolá antes retirarse; todo esto presentado como una demostración clara de capacidad operativa. Consolidación como posición fija

Transformar Beaufort en una base semipermanente volvería a dibujar el mapa asociado a la “zona de seguridad”. Este escenario traería consigo: Más fricción diaria con Hezbolá. Mayor riesgo ante posibles ataques contra las tropas allí estacionadas. Incremento evidente del coste político y humano tanto para Líbano como para Israel.

Transformar Beaufort en una base semipermanente volvería a dibujar el mapa asociado a la “zona de seguridad”. Este escenario traería consigo: Escalada hacia Zahrani y más allá

Si se confirma esa lectura que ve en Beaufort un punto inicial hacia avances hasta el río Zahrani, podríamos estar ante una nueva fase conflictiva. El frente dejaría atrás su carácter “limitado” para entrar en dinámicas mucho más complejas. Las presiones internacionales demandando alto el fuego o fórmulas para desmilitarizar el sur del Líbano se intensificarían notablemente.

Si se confirma esa lectura que ve en Beaufort un punto inicial hacia avances hasta el río Zahrani, podríamos estar ante una nueva fase conflictiva.

En todos estos escenarios posibles, el castillo seguirá siendo algo más que una simple postal medieval. Se ha convertido nuevamente en ese balcón desde donde observar las relaciones de fuerza entre Israel al norte y Líbano al sur. Y lo que suceda en esa colina cargada historia puede anticipar lo que están dispuestos a hacer todos los actores involucrados en esta compleja partida.