Diez muertos y decenas de heridos en una nueva ola de ataques rusos contra ciudades clave de Ucrania

Las sirenas en Kiev, Dnipro y Járkov llevaban varios días sonando con más frecuencia. La inteligencia ucraniana había advertido sobre un aumento inminente de ataques con misiles y drones, y esta vez la advertencia se materializó. En cuestión de horas, una nueva ofensiva rusa dejó al menos diez muertos y numerosas personas heridas, con edificios residenciales devastados y miles de ciudadanos sin electricidad ni calefacción.

El patrón se repite: ataques nocturnos, munición de largo alcance, y daños en objetivos civiles, a pesar de que Moscú insista en referirse a la infraestructura militar como su blanco. En esta ocasión, el impacto humano y simbólico se centra nuevamente en la capital y en dos importantes ciudades industriales del este y el centro del país.

Kiev: un edificio residencial bajo los escombros

En la capital, el ataque ha sido calificado como uno de los más severos en los últimos meses. Las defensas aéreas lograron derribar gran parte de los misiles y drones, pero no todos. Fragmentos que lograron esquivar la defensa impactaron en varias áreas de la ciudad, incluida una vivienda donde se teme que haya personas atrapadas entre los escombros, tal como indican los informes sobre “personas temidas atrapadas bajo los escombros del edificio” que han caracterizado episodios recientes de bombardeos urbanos.

Según las autoridades locales:

Al menos parte de los diez fallecidos se registraron en Kiev .

. Decenas de heridos fueron atendidos en hospitales con traumatismos, quemaduras y heridas por metralla.

Varios edificios sufrieron daños severos, algunos con plantas enteras expuestas al aire.

Este relato coincide con otros episodios recientes donde Kyiv ha sido blanco de masivos ataques con misiles y drones. Un análisis reciente mencionaba cómo Kyiv fue golpeada por mortales bombardeos rusos, dejando a civiles atrapados en edificios dañados. En esos ataques anteriores, organismos internacionales llegaron a contabilizar más de 30 impactos en la ciudad durante una sola noche.

Dnipro: la sombra de ataques anteriores

En Dnipro, que se ha convertido en un símbolo del costo humano del conflicto tras el asalto a un bloque habitacional que dejó decenas de muertos el año pasado, el reciente bombardeo reabre viejas heridas. Los analistas ucranianos recuerdan que Rusia ha utilizado misiles antibuque modificados, capaces de causar enormes explosiones, contra áreas urbanas interiores, generando devastación.

En esta última oleada:

Las defensas aéreas interceptaron buena parte de los proyectiles lanzados, pero al menos uno impactó en una zona residencial.

Se reportaron varios heridos así como daños estructurales en viviendas y edificios públicos.

Las autoridades locales estiman que miles de vecinos sufrieron cortes en el suministro eléctrico y calefacción, un problema recurrente desde que la red energética se convirtió en un objetivo prioritario.

Este tipo de ataque tiene un doble efecto: afecta la moral de la población y obliga a Kiev a desviar recursos constantemente para reparar infraestructuras críticas, algo que Ucrania lleva meses denunciando ante sus aliados occidentales.

Járkov: segunda línea, mismo castigo

Más al noreste, Járkov vuelve a estar bajo el foco del ataque aéreo ruso. Esta ciudad, situada a pocos kilómetros de la frontera, combina valor industrial con simbolismo político: fue una de las primeras grandes urbes que resistió el avance ruso en 2022. Moscú no cesa sus bombardeos para mantenerla bajo presión.

Informes recientes indican:

Bombardeos en varios distritos han dejado heridos, incluidos menores.

Se han registrado daños tanto en instalaciones sanitarias como en áreas residenciales.

El uso intensivo de drones y misiles ha afectado la percepción de seguridad entre los vecinos, quienes viven entre refugios temporales, cortes de suministros y evacuaciones parciales.

Estos ataques forman parte de una estrategia orientada al desgaste: mantener bajo fuego constante las ciudades del este para limitar la capacidad ucraniana para mover tropas y recursos hacia otros frentes.

La lógica militar de la saturación

El enfoque ruso combina misiles de diferentes alcances junto con oleadas masivas de drones tanto para ataque como para reconocimiento. El objetivo es saturar las defensas aéreas ucranianas:

Se lanzan cientos de drones junto con decenas de misiles durante una sola noche.

Ucrania logra derribar la mayoría; sin embargo, algunos logran atravesar el escudo defensivo causando daños significativos.

Cada interceptación implica un gasto considerable en munición antiaérea, un recurso que Kiev solicita urgentemente a sus aliados.

Autoridades ucranianas e observadores internacionales afirman que estos ataques masivos reflejan un giro hacia una guerra prolongada por desgaste: Rusia está dispuesta a aceptar un alto consumo de munición para obligar a Ucrania y sus socios a mantener un esfuerzo sostenido y costoso.

Impacto político y posible evolución

Esta nueva oleada de bombardeos llega en un momento crucial:

Ucrania presiona en foros internacionales para reforzar sus defensas aéreas mientras busca ampliar el uso del armamento occidental contra objetivos dentro del territorio ruso.

Rusia intenta demostrar su capacidad ofensiva enviando el mensaje claro sobre su habilidad para atacar el corazón urbano ucraniano pese a las sanciones impuestas y las pérdidas sufridas en el frente terrestre.

Aliados clave de Kiev están discutiendo cómo sostener el flujo continuo de ayuda militar ante la fatiga política creciente y el calendario electoral que se aproxima en varios países.

A corto plazo todo parece indicar que los ataques seguirán un patrón similar: tandas coordinadas con misiles y drones dirigidos hacia grandes ciudades como Kiev, Dnipro y Járkov, especialmente durante momentos críticos relacionados con decisiones diplomáticas o entregas significativas de armamento a Ucrania. Los recientes antecedentes evidencian unos ataques descritos como los más intensos desde el comienzo del conflicto; esto sugiere una escalada intermitente más bien que una disminución del nivel violento.

En el terreno cotidiano, la combinación letal entre muertos, heridos y destrucción acumulada refuerza esa sensación inquebrantable acerca del carácter prolongado del conflicto. La población intenta adaptarse como puede ante este nuevo ciclo inclemente de bombardeos; entre refugios improvisados reparaciones urgentes surge un calendario marcado por sirenas más presente que cualquier reloj convencional.

En este escenario cada noche llena de explosiones refuerza esa noción inquietante: el frente decisivo ya no solo se dibuja sobre el mapa del Donbás; ahora también está presente entre patios interiores, azoteas e incluso plantas bajas dentro unas ciudades acostumbradas ya demasiado tiempo al sonido constante e inquietante proveniente desde los drones.