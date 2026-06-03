Irán sacude el Golfo: ataques a Kuwait y Baréin mientras miles de marineros siguen atrapados en Ormuz

La oscuridad en el Golfo Pérsico se ha visto iluminada por sirenas de alerta, estelas de misiles y destellos de interceptores antiaéreos. A la par, miles de barcos permanecen inmóviles cerca del estrecho de Ormuz, donde los marineros cuentan los días sin vislumbrar cuándo podrán tocar tierra. Dos realidades que reflejan una misma crisis: la confrontación entre Irán y Estados Unidos se desarrolla tanto en las bases militares de Kuwait y Baréin como en el silencio tenso de los buques mercantes que están atrapados.

De acuerdo con el mando central estadounidense, Irán ha lanzado misiles balísticos hacia Kuwait y Baréin, aparentemente como respuesta a nuevos ataques estadounidenses dirigidos a instalaciones militares iraníes cercanas al estrecho de Ormuz. Las fuerzas defensivas de ambos países del Golfo, junto con Estados Unidos, sostienen que sus sistemas antiaéreos han interceptado la mayoría de los proyectiles y que ninguno logró impactar en objetivos estratégicos. Por su parte, Teherán afirma haber atacado bases vinculadas a las tropas estadounidenses, lo que evidencia hasta qué punto la guerra narrativa acompaña a la guerra armada.

Un cruce de golpes en pleno intento de negociación

La secuencia parece haber alcanzado una rutina casi habitual: Irán lanza drones y misiles contra instalaciones asociadas con Estados Unidos en el Golfo; Washington responde con ataques selectivos sobre posiciones iraníes, como los llevados a cabo sobre la isla de Qeshm, situada muy cerca del estrecho. Cada ronda de ataques ocurre precisamente cuando las conversaciones para un alto el fuego regional o algún tipo de desescalada apenas avanzan.

En este marco, el último episodio —los misiles iraníes dirigidos a Kuwait y Baréin junto con nuevas represalias estadounidenses— se interpreta como una prueba para esas frágiles negociaciones. Las piezas del ajedrez son bien conocidas:

Irán busca demostrar su capacidad para atacar fuerzas estadounidenses y sus aliados del Golfo ante cualquier amenaza directa.

busca demostrar su capacidad para atacar fuerzas estadounidenses y sus aliados del Golfo ante cualquier amenaza directa. Estados Unidos intenta contener a Teherán mientras protege el tráfico marítimo y las bases aliadas sin verse involucrado en un conflicto abierto.

intenta contener a Teherán mientras protege el tráfico marítimo y las bases aliadas sin verse involucrado en un conflicto abierto. Kuwait y Baréin desean evitar convertirse en un escenario bélico, aunque albergan infraestructura militar esencial como el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense en Manama.

Esta dinámica mantiene la tensión al borde del error estratégico. Un misil no interceptado, una víctima mortal en una base del Golfo o un ataque que se considere como una humillación podrían desencadenar una escalada difícilmente controlable.

El estrecho de Ormuz: cuello de botella estratégico y humano

Mientras los misiles surcan los cielos, el mar se ha transformado en un vasto aparcamiento para embarcaciones. Irán ha endurecido su cierre efectivo del estrecho de Ormuz desde finales de febrero, en respuesta a ataques estadounidenses e israelíes. Esta decisión ha dejado atrapados a más de 20.000 marineros en unas 2.000 embarcaciones distribuidas por el Golfo Pérsico, según datos proporcionados por organizaciones sindicales y compañías navieras.

Algunos llevan casi tres meses viviendo en barcos que apenas se desplazan unas pocas millas, confinados entre aguas disputadas, amenazas constantes y trámites políticos. Los relatos de los tripulantes revelan:

Una única comida diaria, compuesta principalmente por arroz o lentejas.

Falta crítica de agua potable y medicamentos.

Retrasos salariales que oscilan entre 100 y 200 dólares al mes.

Imposibilidad para desembarcar sin arriesgarse a quedar abandonados por sus empleadores.

Un coordinador de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte describe esta situación como una exposición “extrema” al riesgo; no solo debido al conflicto armado, sino también por el abandono empresarial y la carencia de un mecanismo claro para evacuaciones. Irán ha establecido una Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico que regula permisos y pagos para permitir el paso marítimo, lo que añade más burocracia al bloqueo ya existente.

Kuwait, Baréin y el efecto dominó en el Golfo

Los ataques iraníes contra objetivos ubicados en Kuwait y Baréin están directamente relacionados con este cierre del estrecho. Ambos países son dependientes del flujo marítimo para exportar petróleo así como productos refinados y recibir suministros esenciales. La amenaza sobre sus puertos y bases militares provoca tres efectos inmediatos:

Más militarización Refuerzos en sistemas defensivos aéreo.

Incremento notable en la presencia naval estadounidense y europea escoltando convoyes. Mayor riesgo para el comercio Aumento significativo en las primas aseguradoras.

Desvío obligado de rutas marítimas, haciendo que más barcos intenten evitar las áreas cercanas al estrecho; esto prolonga tiempos y costos. Presión interna y regional Kuwait y Baréin deben equilibrar su dependencia respecto a la protección estadounidense con la necesidad imperiosa de no romper totalmente vínculos con Irán.

Otros productores del Golfo como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos observan esta tensión con cautela; son conscientes que cualquier error podría tener repercusiones significativas para toda la región.

En este escenario complejo, los marineros atrapados emergen como un termómetro silencioso: cada día adicional varados indica lo lejos que está la desescalada.

La “odisea” de los marineros como línea roja moral

Más allá del tablero geopolítico, la situación que enfrentan los marineros en el Golfo comienza a incomodar tanto a gobiernos como a empresas. Las autoridades portuarias en varios estados del Golfo han facilitado reabastecimientos para barcos con alimentos, combustible y medicamentos; además han ayudado a desembarcar a cientos de tripulantes que se encuentran en riesgo. Sin embargo, estas iniciativas no logran compensar la magnitud del problema.

El cierre efectivo del estrecho se ha convertido en:

Un instrumento presionador utilizado por Irán frente a Estados Unidos y sus aliados.

Una fuente significativa tanto de ingresos como control político mediante permisos gestionados por Teherán.

Un símbolo palpable sobre cuán vulnerable es la cadena logística global cuando un estrecho estratégico se transforma en zona bélica.

La pregunta crucial es cuánto tiempo tolerará la comunidad internacional ver cómo decenas de miles de trabajadores continúan atrapados en esta “odisea” sin una salida clara. Si aumentan los costes humanos o si imágenes impactantes sobre barcos inmóviles junto a tripulaciones exhaustas ganan protagonismo entre la opinión pública, es probable que crezca la presión hacia alcanzar al menos un acuerdo parcial relacionado con el tránsito marítimo antes incluso que cualquier pacto político más amplio.

Un conflicto que se mide en misiles… y en días a la deriva

La escalada continua entre Irán y Estados Unidos alrededor de Kuwait, Baréin y el estrecho refleja un equilibrio inestable: ambas partes están probando sus límites sin cruzar abiertamente hacia una guerra total. Sin embargo, cuando confluyen bases bajo fuego, rutas energéticas amenazadas e innumerables marineros atrapados, cada nuevo lanzamiento misilístico deja claro que va más allá de ser únicamente un gesto militar: es un recordatorio contundente sobre cómo la geopolítica también se mide por días perdidos adrift.

Para profundizar sobre cómo los recientes ataques iraníes han colocado a Kuwait y Baréin en medio del conflicto así como entender mejor qué papel desempeñan las últimas ofensivas estadounidenses puede consultarse este análisis ofrecido por la BBC acerca de lo ocurrido recientemente en el Golfo Pérsico.