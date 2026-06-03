  • ESP
    España América
Mundo

Trump confirma su asistencia a la Cena de Corresponsales reprogramada tras el atentado

El tradicional evento de corresponsales se celebrará el 24 de julio en una nueva sede, convertido en símbolo de resistencia frente a la violencia política

Trump confirma su asistencia a la Cena de Corresponsales reprogramada tras el atentado
Trump PD.
Archivado en: Mundo

Más información

Trump abronca a Netanyahu: «¿Qué coño estás haciendo? ¡Estás jodidamente loco!»

Trump abronca a Netanyahu: «¿Qué coño estás haciendo? ¡Estás jodidamente loco!»

Lula estalla contra Washington y señala a Marco Rubio como “hostil a América Latina”

Lula estalla contra Washington y señala a Marco Rubio como “hostil a América Latina”

La icónica Cena de Corresponsales de la Casa Blanca volverá a celebrarse el próximo 24 de julio, meses después de que un violento episodio obligara a suspender abruptamente su edición de abril. Lo que debía ser una noche de gala y distensión terminó convertido en una escena de tensión máxima tras un intento de asesinato contra el presidente Donald Trump.

Lejos de cancelar definitivamente el evento, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) ha decidido recuperar la cita con un mensaje claro: la violencia no impondrá el silencio. Su presidenta, Weijia Jiang, subrayó que la gala representa desde hace más de un siglo el compromiso con la libertad de prensa, un valor que —según afirmó— ha salido reforzado tras lo ocurrido.

Trump, por su parte, ya ha confirmado su asistencia. En un mensaje difundido en su red Truth Social, el mandatario defendió la necesidad de mantener este tipo de actos y rechazó que “unos lunáticos” puedan alterar la normalidad institucional del país. Como medida adicional, el evento cambiará de escenario y se trasladará al hotel Waldorf Astoria de Washington, un enclave con pasado vinculado a la familia del propio presidente.

El incidente que marcó un antes y un después tuvo lugar el 26 de abril, cuando un hombre armado intentó irrumpir en el recinto donde se encontraban cerca de 2.000 invitados, entre ellos las principales figuras del poder político estadounidense. El atacante, identificado como Cole Allen, portaba varias armas y dejó constancia de que su objetivo eran altos cargos de la Administración.

El intento fue frustrado tras un intercambio de disparos con los agentes de seguridad, sin que se registraran víctimas, aunque el presidente tuvo que ser evacuado de inmediato. Días después, Trump insistió en que la cena debía celebrarse de nuevo, como una forma de demostrar que el país no cede ante el miedo.

Allen se enfrenta ahora a cargos que podrían derivar en cadena perpetua, incluyendo intento de asesinato del presidente y delitos relacionados con armas y agresión a agentes federales.

La nueva edición de la cena no solo busca recuperar una tradición, sino enviar un mensaje político: ni las balas ni las amenazas lograrán doblegar el pulso democrático de Estados Unidos.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

ROPA VAQUERA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Bolsos Chandales Ropa de baño Ropa vaquera
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]