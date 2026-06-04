El secreto materno que inquieta a Kim Jong-un, el sanguinario dictador de Corea del Norte

Durante décadas, la narrativa oficial del régimen norcoreano ha presentado una historia perfecta: tres generaciones de Kim unidas por una sangre casi sagrada, forjada en la lucha guerrillera y el sacrificio revolucionario. Sin embargo, al indagar un poco en la biografía de la madre de Kim Jong-un, el relato comienza a mostrar sus fisuras.

La incómoda posibilidad de que la madre del líder, Ko Yong-hui, tuviera raíces surcoreanas no es un mero detalle biográfico. Esta información choca frontalmente con la noción de “pureza” del linaje y con el nacionalismo extremo que sostiene la dictadura comunista hereditaria en Corea del Norte, un sistema que se proclama socialista pero que opera como una monarquía familiar bajo un partido único.

Teóricamente, Corea del Norte es un Estado socialista con un partido único, el Partido de los Trabajadores, y una ideología propia conocida como juche. Sin embargo, en la práctica, funciona como una monarquía roja con reglas no escritas centradas en el apellido Kim:

El liderazgo supremo se hereda; no depende ni del mérito revolucionario ni del debate interno dentro del partido.

La propaganda presenta a los Kim como una suerte de “familia nacional”, donde el líder actúa como padre y la población vive como hijos obedientes.

La legitimidad emana exclusivamente de la sangre: sin sangre Kim, no hay derecho a gobernar.

Este modelo resuelve un problema clásico para las dictaduras bajo un partido único (la sucesión), pero genera otro: su dependencia total en que el linaje parezca incuestionable. La biografía materna introduce dudas que no pueden discutirse abiertamente dentro del país, pero son objeto constante de estudio entre quienes analizan la estabilidad interna del régimen.

Un linaje fabricado para justificar el poder absoluto

Desde 1948, el poder ha sido transferido de Kim Il-sung a Kim Jong-il y luego a Kim Jong-un, tres líderes conectados por algo más que su apellido: una construcción ideológica que mezcla culto a la personalidad, mitología revolucionaria y una interpretación muy selectiva de la historia.

Para comprender por qué el origen materno es tan relevante, es necesario revisar tres pilares del sistema:

La exaltación del “linaje Paektu”, que presenta a los Kim como descendientes casi míticos, vinculados al monte sagrado Paektu.

La creencia de que solo la sangre de los Kim asegura la continuidad de la revolución y la independencia del país.

La combinación de nacionalismo extremo y comunismo que coloca al líder por encima tanto del partido como del Estado.

En este contexto, la dictadura comunista hereditaria requiere que cada aspecto familiar se ajuste al mito. El relato oficial sitúa el linaje en un pasado heroico y homogéneo; cualquier conexión con Corea del Sur, asociada a la ocupación estadounidense y al capitalismo, se percibe como una contaminación ideológica y nacional.

La madre en las sombras: Ko Yong-hui y el “pecado” de nacer en Japón

La historia de Ko Yong-hui es uno de los aspectos más sensibles dentro de este entramado. Nacida en Japón, hija de coreanos emigrantes, su familia se trasladó al Norte como parte de los programas de retorno promovidos por Pyongyang en las décadas de los cincuenta y sesenta; una migración cargada tanto de propaganda como de contradicciones sociales.

Diversos investigadores han apuntado a que Ko podría tener raíces familiares en el sur peninsular, lo que técnicamente la convertiría en descendiente de coreanos originarios del territorio actual de Corea del Sur. Esta posibilidad desafía uno de los mensajes fundamentales del régimen: que el núcleo familiar Kim encarna una identidad nacional homogénea, sin mezclas con “enemigos” o “traidores”. En un análisis realizado por la BBC sobre la incómoda pregunta sobre el origen materno de Kim Jong-un, se destaca cómo este aspecto biográfico se ha convertido en un tabú absoluto dentro del país.

La paradoja resulta evidente: el régimen se presenta como guardián de la pureza ideológica frente al Sur “marioneta” estadounidense; sin embargo, el líder que encarna tal pureza estaría vinculado familiarmente a ese mundo que el sistema demoniza constantemente.

Para un Estado que controla hasta los más mínimos detalles sobre los árboles genealógicos de sus élites, esto no es simplemente una nota al pie: representa una amenaza narrativa.

En un contexto normal, dónde se nace o cuál es la procedencia familiar de una primera dama podría importar poco. Pero en Corea del Norte tiene peso por varias razones:

Contradicción ideológica

El régimen fundamenta su legitimidad en el rechazo absoluto hacia Corea del Sur. Reconocer cualquier conexión directa entre la familia gobernante y dicho país debilita ese mensaje nacionalista repetido en escuelas, medios y Ejército. Jerarquías internas basadas en clase y “pureza”

El Estado clasifica a su población según categorías leales; existe un sistema informal donde se favorece a aquellos con “buen origen” revolucionario. La idea de que incluso su propia familia Kim no cumple con los estándares impuestos al resto puede generar resentimiento entre las élites y cuadros partidarios. Narrativa sobre el sacrificio revolucionario

La biografía oficial ensalza a guerrilleros y mártires. Una madre nacida en Japón, proveniente de una comunidad vinculada económicamente y culturalmente al exterior, desentona con ese relato; su pasado obliga a borrar o silenciar partes fundamentales de su historia familiar. Gestión sucesoria en pleno siglo XXI

Los movimientos recientes que destacan a Kim Ju-ae, hija de Kim Jong-un, refuerzan esa sensación palpable: el régimen apuesta por una cuarta generación familiar. Esta apuesta necesita construir una narrativa inmaculada. Si se percibe algún elemento “impuro” en su linaje materno, también perderá fuerza esa herencia simbólica destinada a Ju-ae.

Pese a todo esto, el riesgo inmediato para su colapso parece limitado. La legitimidad del régimen no solo descansa sobre esa narrativa familiar sino también sobre un control absoluto sobre información dentro del país; la represión sistemática contra cualquier disidencia y una militarización extrema junto al programa nuclear como seguro tanto externo como interno.

Fuera del territorio norcoreano, esa posible ascendencia surcoreana de Ko Yong-hui socava algo más que su coherencia ideológica; refuerza también esa imagen elitista capaz de adaptar su historia según sus conveniencias. Mientras tanto, dentro del país, mientras permanezca intacta la propaganda y no haya posibilidad para contrastar datos reales, ese tabú materno seguirá oculto tras las sombras.