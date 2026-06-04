Trump insinúa un cara a cara con el enigmático líder iraní en medio de rumores sobre su estado

Estados Unidos podría estar ante un giro inesperado en su estrategia hacia Irán. Donald Trump ha dejado entrever la posibilidad de un encuentro directo con el actual líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, en plena escalada diplomática para poner fin a un conflicto que ya supera los tres meses.

Durante una conversación en el pódcast Pod Force One, el mandatario estadounidense no ocultó su interés: aseguró que le gustaría reunirse con el dirigente iraní y sugirió que ese contacto podría concretarse si las circunstancias evolucionan favorablemente.

Jameneí, de 56 años, adquirió el poder tras la muerte de su padre, Alí ​​Jameneí, en una operación militar coordinada entre Washington e Israel que también dejó otras víctimas dentro de su entorno familiar. Desde entonces, su figura ha estado envuelta en secretismo.

Trump afirmó que el líder iraní juega un papel clave en las conversaciones para un eventual acuerdo de paz, insinuando que su aprobación resulta determinante, siguiendo una línea de continuidad con el liderazgo anterior.

Sin embargo, el hermetismo en torno a Jameneí ha alimentado especulaciones. No se le ha visto en público y sus comunicaciones se limitan a mensajes escritos. Esta ausencia ha dado pie incluso a teorías sobre su posible fallecimiento.

Mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, sostiene que sigue con vida, sectores del Pentágono apuntan a que podría haber sufrido graves secuelas físicas tras los ataques. El propio Trump alimentó la incertidumbre al mencionar versiones que hablan de varias mutilaciones.

En paralelo, Washington y Teherán mantienen intercambios discretos de propuestas para sellar un acuerdo que ponga fin a las hostilidades y permita reabrir el estrecho estratégico de Ormuz, clave para el flujo global de petróleo.

Las condiciones, sin embargo, siguen marcando distancia. Irán exige el cese de las operaciones israelíes en el Líbano, mientras Estados Unidos condiciona cualquier pacto a que países aliados en la región, como Arabia Saudí y Catar, formalicen relaciones con Israel bajo el marco de los Acuerdos de Abraham.