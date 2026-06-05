Moscú abre la puerta a Zelenski mientras Trump irrumpe y empuja un cara a cara con Putin

En un giro que reaviva las expectativas de una salida política al conflicto, el Kremlin aseguró que Volodímir Zelenski tiene vía libre para desplazarse a Moscú y reunirse directamente con Vladimir Putin, un gesto que, aunque cargado de ambigüedad, introduce un nuevo elemento en la estancada dinámica de la guerra.

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, afirmó que la eventual visita del líder ucraniano no enfrenta obstáculos por parte de Rusia, subrayando que el encuentro podría producirse “en cualquier momento”. Sin embargo, matizó que el mandatario ruso aún no ha revisado la propuesta formal enviada desde Kiev, lo que deja en el aire el verdadero alcance de la invitación.

La iniciativa partió del propio Zelenski, quien optó por dirigirse de forma directa a Putin mediante una carta difundida públicamente por la presidencia ucraniana. Este movimiento rompe con meses de comunicación indirecta y canales cerrados, y refleja una posible recalibración en la estrategia diplomática de Ucrania tras más de dos años de conflicto.

El gesto, poco habitual desde el inicio de la invasión rusa en 2022, ha sido interpretado por analistas como una señal de desgaste en el frente y de creciente presión internacional para explorar vías de negociación, incluso en condiciones adversas.

Desde Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tardó en intervenir en el tablero político. Durante una comparecencia en el Despacho Oval, calificó de “excelente” la posibilidad de un encuentro entre ambos líderes y sugirió que su administración ha contribuido a allanar el terreno para ese hipotético diálogo.

Trump fue más allá al insistir en que una reunión cara a cara sería no solo deseable, sino necesaria para avanzar hacia el fin de las hostilidades, en un mensaje que refuerza la implicación estadounidense en los intentos de mediación.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con cautela este cruce de señales. Aunque la oferta rusa podría interpretarse como una apertura, también existe escepticismo sobre si se trata de un movimiento táctico en el marco de la guerra de desgaste que continúa sobre el terreno.

En este contexto, la posibilidad de una cumbre entre Zelenski y Putin emerge como un escenario incierto, cargado de simbolismo político, pero aún lejos de concretarse en hechos. La pregunta que sobrevuela ahora es si este intercambio de gestos marcará el inicio de un verdadero proceso de negociación o si quedará como otro episodio más en la larga disputa geopolítica que sacude a Europa del Este.