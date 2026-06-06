La odisea del piloto estadounidense derribado dos veces en un mes sobre Oriente Medio

La historia se repite en un intervalo de apenas cuatro semanas: sirenas resonando en la base, alertas activadas en los centros de mando, un F‑15E Strike Eagle que desaparece de los radares y, a cientos de kilómetros, un aviador estadounidense luchando por su vida tras eyectarse en territorio hostil.

Lo que cambia esta vez es el asombro entre los mandos y veteranos: el mismo piloto ha sido derribado en dos ocasiones dentro del mismo conflicto y ha logrado sobrevivir a ambas.

De acuerdo con información de medios estadounidenses citados por La Razón, se trata de un aviador de la Fuerza Aérea cuya identidad se mantiene en reserva. Este fue abatido primeramente por fuego amigo en Kuwait y, semanas más tarde, por un misil iraní.

Veteranos de las guerras en Irak y Afganistán confiesan que no recuerdan una situación similar desde la época de Vietnam; un teniente general retirado lo resume con una frase que ha resonado: «Es como si te cayera un rayo dos veces».

Dos derribos en 30 días

La cronología es clave para entender por qué este caso ha impactado a los mandos estadounidenses:

2 de marzo : tres cazas F‑15 sufren un accidente en Kuwait tras ser alcanzados erróneamente por defensas aéreas kuwaitíes.

: tres cazas sufren un accidente en Kuwait tras ser alcanzados erróneamente por defensas aéreas kuwaitíes. Los seis tripulantes logran eyectarse y aterrizar sanos y salvos.

Semanas después, el secretario de Defensa Pete Hegseth confirma que los pilotos involucrados han regresado al combate, incluido el protagonista de esta historia.

confirma que los pilotos involucrados han regresado al combate, incluido el protagonista de esta historia. 3 de abril: un misil del régimen iraní impacta contra el F‑15E pilotado por este aviador sobre territorio iraní, provocando una nueva eyección de los dos miembros de la tripulación.

El primer incidente fue clasificado como fuego amigo, algo incómodo pero habitual en la historia militar. Sin embargo, el segundo cambia radicalmente el escenario: esta vez el avión se desploma dentro de Irán, justo cuando la tensión regional está al máximo y Teherán ofrece recompensas por capturar a los tripulantes.

El piloto resulta gravemente herido, pero las fuerzas estadounidenses logran rescatarlo horas después.

Su compañero, el oficial encargado de sistemas de armas, permanece aislado durante dos días, oculto en terreno montañoso mientras milicias, fuerzas iraníes y civiles rastrean la zona buscando “el premio”.

Un caso insólito desde la guerra de Vietnam

Según medios recogidos por La Razón, no hay antecedentes recientes de que un piloto estadounidense haya sido derribado dos veces en un mismo conflicto desde la guerra de Vietnam.

En aquel entonces, los derribos y las capturas eran casi parte del paisaje bélico; medio siglo después, gracias a la superioridad tecnológica y las tácticas disuasivas, estos episodios se han reducido considerablemente.

Por ello, este doble derribo resalta por tres motivos:

Frecuencia y azar El mismo aviador sobrevive a dos eyecciones en menos de un mes.

Un alto mando retirado lo compara con una rareza estadística extrema: «como si te cayera un rayo dos veces». Contexto geopolítico El primer incidente sucede en Kuwait, aliado estratégico para Washington en el Golfo.

El segundo acontece sobre Irán, enemigo directo, aumentando el riesgo mediático ante una posible captura del piloto. Valor simbólico El presidente del Estado Mayor Conjunto enfatiza que «no se puede exagerar el valor demostrado tanto por el piloto como por el oficial de sistemas de armas mientras estaban aislados y evadían al enemigo».

Esta narración encaja con la tradición estadounidense de resiliencia individual en combate y pone también sobre la mesa las limitaciones que presenta la superioridad aérea.

Quienes deseen profundizar más sobre esta historia pueden leer este reportaje publicado por La Razón, titulado la odisea del piloto estadounidense abatido dos veces en un mes en Irán.

Qué hace un piloto de caza tras ser derribado

Más allá del dramatismo propio del relato bélico, lo que asegura la supervivencia del aviador en territorio enemigo es un protocolo meticulosamente ensayado: el Combat Search and Rescue (CSAR).

Las Fuerzas Armadas estadounidenses entrenan a sus pilotos para seguir una secuencia clara tras una eyección:

Supervivencia inmediata Aterrizar, evaluar posibles heridas y alejarse rápidamente del lugar donde cayó.

Hacer uso del kit de supervivencia (agua, botiquín médico, manta térmica y herramientas básicas). Evasión y ocultación Buscar refugio: grietas en rocas, vegetación densa o edificios abandonados.

Reducir al mínimo las emisiones radiales para evitar ser localizados por el enemigo.

Moverse con precaución y solo cuando haya baja visibilidad. Comunicación segura Activar o gestionar la baliza de localización integrada en el F‑15E; esta puede funcionar automáticamente o manualmente.

integrada en el F‑15E; esta puede funcionar automáticamente o manualmente. Establecer contacto codificado con los centros operativos cuando sea seguro hacerlo. Esperar la extracción El piloto es consciente de que si ha logrado sobrevivir y esconderse adecuadamente se iniciará una operación prioritaria para su rescate.

Este protocolo no elimina totalmente el elemento suerte pero aumenta significativamente las posibilidades de supervivencia; así lo demuestra el caso del aviador abatido sobre Irán quien pasó horas escondido —y su compañero días— mientras era buscado por las fuerzas enemigas.

Cómo se activa el protocolo para rescatar al piloto

En cuanto se pierde contacto con el avión o se reciben señales de emergencia, se activa inmediatamente el CSAR:

En cuestión de minutos se movilizan recursos aéreos e inteligencia para localizar la eyección.

Se integran drones, satélites y aeronaves dedicadas a vigilancia para rastrear casi en tiempo real la posición del aviador.

Se despliegan fuerzas especializadas: Paracaidistas expertos en rescate aéreo. Equipos SEAL pertenecientes a la Armada. Unidades especiales del Ejército.

La operación habitualmente incluye helicópteros armados junto con cazas para proporcionar cobertura aérea disuasoria frente al enemigo.

Paralelamente se activa otro frente: proteger la tecnología presente en el avión derribado.

Si es factible, equipos terrestres llegan hasta los restos para retirar o asegurar componentes sensibles como radares o sistemas comunicativos.

En caso contrario —si la zona es inaccesible— los mandos pueden ordenar destruir el aparato desde aire mediante bombardeos o misiles para evitar que cualquier resto sea recuperable para análisis o propaganda enemiga.

En lo referente al F‑15E abatido sobre Irán, varios intentos exitosos fueron obstaculizados tanto por fuego enemigo como por las difíciles condiciones del terreno; helicópteros sufrieron daños e incluso aeronaves especializadas tuvieron que ser destruidas para prevenir su captura.

El piloto rescatado representa el éxito visible; sin embargo, los recursos invertidos y los peligros involucrados ilustran bien cuán intensas y frágiles son este tipo de misiones.

Un símbolo de vulnerabilidad en plena guerra tecnológica

La increíble supervivencia deste aviador —que ha sido derribado dos veces dentro del mismo mes— se ha convertido tanto en símbolo incómodo como útil.

Incómodo porque recuerda que incluso un potente F‑15E Strike Eagle, emblema indiscutible del dominio aéreo estadounidense puede caer debido a error propio o bajo ataque enemigo.

Útil porque refuerza el mensaje claro: aquí son determinantes tanto el entrenamiento riguroso como los protocolos establecidos y la cooperación entre unidades; todo esto marca realmente la diferencia entre una historia digna del heroísmo o una imagen propagandística exhibida por adversarios enemigos.

En una guerra cada vez más dominada por drones y sistemas tecnológicos avanzados ,la odisea vivida por este piloto nos recuerda que al final todo se reduce a una persona escondida tras una roca esperando escuchar ese característico ruido rotativo amigo antes que su enemigo llame primero a su puerta.