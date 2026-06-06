Teherán intensifica ataques a vecinos del Golfo tras la ofensiva de EE. UU. y revela la red secreta israelí en la región

Teherán ha llevado el enfrentamiento más allá de sus fronteras inmediatas con una serie de ataques dirigidos a países del Golfo, tras el bombardeo estadounidense que impactó instalaciones militares iraníes. Al mismo tiempo, una investigación realizada por CNN aporta una pieza fundamental al rompecabezas: Israel habría desplegado tropas en Azerbaiyán durante la contienda con Irán, formando parte de una red secreta de posiciones estratégicas en la zona.

Esta escalada ha encendido las alarmas en Kuwait, Arabia Saudí, Baréin y Emiratos Árabes Unidos, que han reportado impactos o intentos de ataque en diferentes momentos a lo largo de esta fase del conflicto. Según un informe directo de CNN, los lanzamientos de drones y misiles se producen tras las disculpas ofrecidas por el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, el pasado sábado, a los países del Golfo por los ataques anteriores contra bases estadounidenses en la región. Además, prometió contener los ataques hacia sus vecinos, salvo que se produzca una nueva agresión.

Un conflicto que ya no conoce fronteras

La lógica de la represalia ha ido escalando desde que Estados Unidos atacó objetivos militares iraníes y Israel intensificó su ofensiva contra infraestructuras dentro de Irán. El resultado es un conflicto más difuso, que presenta riesgos para rutas energéticas, bases militares y capitales cercanas.

En Teherán, se percibe que la presión aérea busca no solo debilitar capacidades militares, sino también afectar la base económica del régimen. Recientemente, CNN informó sobre nuevos ataques israelíes dirigidos a refinerías y depósitos de combustible, así como a aeronaves militares iraníes. Todo ello forma parte de una ofensiva diseñada para socavar la infraestructura estratégica del país. Esta combinación de ataques y contragolpes reduce las posibilidades de una rápida desescalada.

Los ataques iraníes han alcanzado naciones vecinas del Golfo .

. Tanto EE. UU. como Israel han ampliado su campaña contra objetivos iraníes.

como han ampliado su campaña contra objetivos iraníes. Cada ronda de represalias incrementa el riesgo para el transporte, la energía y las bases aliadas.

La pieza oculta: Azerbaiyán y la red regional de Israel

La información revelada por CNN sobre actividades en Azerbaiyán proporciona contexto sobre cómo Israel ha logrado mantener su presión sobre Irán durante este conflicto. Según cuatro fuentes citadas por la cadena informativa, fuerzas élite israelíes operaron desde diferentes puntos en el sur de Azerbaiyán, cerca de la frontera iraní, como parte de una red más amplia con sitios encubiertos en Oriente Medio.

Estos despliegues habrían incluido tropas especializadas, personal de inteligencia y unidades dedicadas a operaciones de rescate y vigilancia. Las fuentes indican que también se han mantenido posiciones clandestinas en Irak, Emiratos Árabes Unidos y Somalilandia, lo que proporciona a Israel una mayor capacidad operativa para monitorear el norte, oeste y sur de Irán.

En este contexto, resulta relevante considerar cómo la cobertura brindada por CNN acerca del conflicto entre Irán, EE. UU. e Israel puede ayudar a seguir su evolución y las ramificaciones regionales que pueden derivarse. La revelación sobre las operaciones en Azerbaiyán no altera por sí misma el equilibrio militar existente; sin embargo, confirma que la campaña israelí no ha dependido únicamente de ataques lejanos.

Qué puede suceder ahora

La pregunta que surge es si Teherán continuará limitando sus ataques a mensajes punitivos o si decidirá ampliar su presión sobre instalaciones vinculadas a EE. UU. y sus aliados en el Golfo. Si Irán opta por mantener sus respuestas sobre territorio o espacio aéreo ajeno, el riesgo de un error estratégico aumentará rápidamente.

Cabe también considerar cómo reaccionará Azerbaiyán ante esta situación. Según recoge CNN, la embajada azerbaiyana en los Estados Unidos negó haber autorizado el uso de su territorio para operaciones contra otros países. Aunque esta negación no cierra el tema, sí refleja la delicadeza diplomática que rodea cualquier alusión a bases o apoyos encubiertos cerca de la frontera norte iraní.

La guerra ha ingresado en una etapa más amplia y menos transparente. Cuanto más se extienda por el área del Golfo y el Cáucaso, más complicado será controlar sus repercusiones.