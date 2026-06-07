El impacto de los 140 drones sobre San Petersburgo inicia una etapa complicada para Putin

La imagen de Vladímir Putin cerrando el Foro Económico Internacional de San Petersburgo mientras las sirenas antiaéreas suenan en los alrededores de la ciudad capta a la perfección la situación actual: Ucrania ha llevado el conflicto al núcleo simbólico del poder ruso, y lo hace en un momento donde el malestar interno, aunque no siempre expuesto, se intensifica.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, se lograron derribar 376 drones en varias regiones del país, más de 140 de ellos en el área de Leningrado, que rodea a San Petersburgo. En el sur de Rusia, un depósito de petróleo se incendió y al menos una persona perdió la vida en la región de Tver debido a los restos de un dron. Desde Kiev, sus servicios de seguridad afirmaron haber atacado la base naval de Kronstadt y el 15º Arsenal de la Armada rusa, un objetivo militar significativo en las afueras de la antigua capital imperial.

El ataque “sin precedentes” en el cierre del “Davos ruso”

El momento elegido para llevar a cabo el ataque no fue casual. Se produjo durante la jornada final del Foro de San Petersburgo, el evento que el Kremlin ha promocionado como su versión del “Davos” económico para mostrar que Rusia sigue abierta a los negocios. Mientras Putin manifestaba que no veía sentido en reunirse con Volodímir Zelenski hasta que hubiera un marco de paz establecido, una ofensiva coordinada con drones forzaba la activación de defensas antiaéreas en las cercanías.

Los datos divulgados por Moscú ponen en evidencia la magnitud del ataque:

376 drones interceptados sobre más de una docena de regiones rusas.

Más de 140 derribados específicamente en la región de Leningrado.

Ataques simultáneos contra infraestructuras militares y energéticas, incluyendo un depósito de petróleo incendiado en Ust-Labinsk y daños a objetivos militares cerca de San Petersburgo.

Las autoridades rusas han intentado restar importancia al impacto; sin embargo, el simple hecho de que se hable del “mayor ataque con drones contra San Petersburgo desde que comenzó la guerra” ya altera la narrativa oficial sobre una “operación militar especial” lejana y controlada.

En medios internacionales se ha calificado lo sucedido como un ataque masivo y coordinado que refuerza la percepción de que los golpes ucranianos están llevando la guerra al hogar ruso y el descontento comienza a manifestarse. Este giro perceptivo es casi tan relevante como los daños materiales causados.

Para conocer más sobre los detalles del operativo y la cronología del ataque, diversos medios han reconstruido esa noche llena de drones sobre San Petersburgo y las reacciones tanto del gobierno ruso como del ucraniano, como lo hace este análisis publicado por la BBC acerca de la ofensiva ucraniana alrededor del foro económico ruso.

“Traer la guerra a casa”: estrategia y mensaje político

La estrategia desde Kiev es bastante clara: si Rusia continúa ejecutando ataques sostenidos con misiles y drones contra ciudades ucranianas, afectando tanto infraestructuras energéticas como zonas residenciales, Ucrania responderá atacando bases militares, depósitos logísticos y activos económicos dentro del territorio ruso. Así, se difuminan las fronteras entre lo que es frente y retaguardia.

En este marco, varios aspectos marcan un cambio significativo:

Escala y frecuencia

No son golpes aislados. Desde primavera han aumentado los ataques con drones contra regiones rusas alejadas del frente: Moscú, Tatarstán, puertos del mar Negro y ahora San Petersburgo. Kiev aprovecha la vulnerabilidad relativa del sistema defensivo aéreo ruso frente a enjambres compuestos por drones económicos.

No son golpes aislados. Desde primavera han aumentado los ataques con drones contra regiones rusas alejadas del frente: Moscú, Tatarstán, puertos del mar Negro y ahora San Petersburgo. Kiev aprovecha la vulnerabilidad relativa del sistema defensivo aéreo ruso frente a enjambres compuestos por drones económicos. Objetivos seleccionados

Bases navales, arsenales, refinerías y depósitos buscan debilitar la capacidad rusa para sostener su esfuerzo bélico encareciendo su logística. A su vez, atacar cerca de importantes núcleos urbanos envía un mensaje político claro a los ciudadanos rusos: esta guerra ya no es algo exclusivo del Donbás.

Bases navales, arsenales, refinerías y depósitos buscan debilitar la capacidad rusa para sostener su esfuerzo bélico encareciendo su logística. A su vez, atacar cerca de importantes núcleos urbanos envía un mensaje político claro a los ciudadanos rusos: esta guerra ya no es algo exclusivo del Donbás. Dimensión psicológica

Diversos análisis internacionales sugieren que estos ataques han comenzado a generar una sensación inédita de vulnerabilidad desde los primeros meses del conflicto. La narrativa sobre un Estado fuerte capaz de proteger a su población se resiente cuando los habitantes de Moscú o San Petersburgo comparten vídeos mostrando drones interceptados sobre sus barrios.

La respuesta por parte del Kremlin combina control mediático con una escalada militar. La censura limita el debate abierto acerca de cómo funcionan las defensas; sin embargo, al mismo tiempo intensifica sus propios bombardeos sobre Ucrania. En las últimas horas, ataques con drones y misiles rusos han causado muertes civiles en regiones como Mykolaiv, Zaporiyia y Dnipropetrovsk según reportes oficiales ucranianos.

El descontento que arde lentamente

La clave no radica únicamente en las capacidades militares empleadas sino también en cómo reacciona la sociedad rusa ante esta nueva etapa. Durante más de dos años, el Kremlin ha buscado encapsular el conflicto: reclutamiento parcial, propaganda constante, represión al disenso y una economía redirigida hacia las necesidades bélicas. Este modelo se basa en una premisa: el ciudadano común no percibe ni siente la guerra más allá lo que ve por televisión.

Los recientes ataques ucranianos desafían esa premisa. Diversos indicios apuntan hacia fisuras:

Fatiga y críticas dispersas Habitantes en áreas afectadas por los drones informan cortes eléctricos, daños materiales e incertidumbre ante nuevos ataques; sin embargo, apenas reciben cobertura mediática por parte del canal estatal.

Los canales alternativos como aplicaciones mensajeras o redes sociales —donde el control estatal es menor— están inundados con críticas hacia la falta de protección o las improvisaciones gubernamentales. Impacto económico interno Los daños ocasionados en refinerías, oleoductos y depósitos petroleros disminuyen exportaciones e incrementan costos internos del transporte; además obligan a redirigir recursos hacia defensas aéreas.

Empresarios locales y elites regionales expresan sus preocupaciones —en privado— sobre un entorno cada vez más militarizado que dificulta las inversiones; precisamente lo contrario al mensaje que pretendía transmitir el foro económico celebrado en San Petersburgo. Tensiones políticas ocultas La élite militar y de seguridad enfrenta mayor presión para demostrar eficacia. Cada ataque exitoso dentro del territorio ruso incrementa las luchas internas por recursos y responsabilidades.

Los gobernadores regionales son responsables directos ante esta crisis; así pasan a ser potenciales chivos expiatorios lo cual puede acentuar su dependencia respecto al centro pero también elevar su frustración personal.

Los mortales ataques ucranianos recuerdan análisis recientes donde se señala que la guerra está llegando al hogar ruso mientras brota un creciente descontento, especialmente fuera del alcance directo de Moscú. No estamos hablando aún de un movimiento organizado; sin embargo sí existe una atmósfera marcada por desconfianza e insatisfacción que está erosionando ese contrato tácito entre Kremlin y ciudadanía.

Lo que está por venir: más drones, mayor riesgo y menos margen

La combinación entre masivos ataques ucranianos y represalias rusas intensificadas sitúa al conflicto en una fase más peligrosa. Cada nuevo golpe dentro Rusia:

aumenta la presión nacionalista para responder con mayor dureza contra ciudades ucranianas,

empuja a Kiev a demostrar su capacidad para seguir causando estragos pese a sus limitaciones logísticas,

obliga a las potencias aliadas con Ucrania a calibrar hasta qué punto apoyan operaciones con impacto directo dentro territorio ruso.

Mientras se intentaba proyectar una imagen normal durante el foro económico sanpetersburguense, los drones dibujaban sobre Leningrado una realidad bélica donde ya no existen fronteras internas. Y esa discrepancia entre discurso e imagen explica por qué el Kremlin cada vez tiene menos margen para sostener que todo está bajo control.

Fuentes