Israel impacta en el núcleo de Irán y pone la tregua al borde del colapso

La madrugada ha vuelto a encender las alarmas en Oriente Medio. Israel ha llevado a cabo un ataque contra “objetivos militares” en el oeste y centro de Irán, marcando uno de los asaltos más significativos sobre territorio iraní desde que comenzó esta fase del conflicto.

De acuerdo con el ejército israelí, las fuerzas aéreas lanzaron misiles balísticos desde aviones hacia instalaciones militares iraníes, como respuesta a recientes ataques provenientes de Irán y sus aliados regionales. Teherán, lejos de calmar la situación, ha amenazado con cerrar otra ruta marítima crucial, lo que incrementa aún más el riesgo para el tráfico energético global.

Un alto el fuego que se resquebraja

Este episodio ocurre en un momento crítico, cuando el llamado ceasefire teeters as Israel and Iran trade worst strikes in months: la tregua impulsada en las últimas semanas ya estaba tambaleándose debido a:

La reactivación de ataques con misiles y drones entre ambos países.

Bombardeos cruzados entre Israel y milicias aliadas de Irán en Líbano y Siria.

Incidentes en rutas marítimas sensibles, con amenazas sobre el estrecho de Ormuz y ahora sobre nuevas vías de paso.

En este contexto, la ofensiva israelí en el interior de Irán se interpreta como un mensaje doble:

Militar: muestra su capacidad para penetrar defensas y atacar nodos estratégicos. Político: lanza una advertencia tanto a Teherán y sus aliados como a los mediadores internacionales, haciendo saber que Israel no se siente atado por un alto el fuego que considera inestable y mal garantizado.

La fragilidad de la tregua también se puede observar en el frente libanés. Israel ha advertido que su alto el fuego con Hizbulá “no es 100%” seguro, a pesar de las extensiones anunciadas por mediadores internacionales. Cada impacto dentro de Irán socava la credibilidad de cualquier pausa en los enfrentamientos.

El papel de Trump: presionar para contener… y para negociar

En medio de esta escalada, aparece la figura de Donald Trump. Un alto cargo estadounidense citado por medios norteamericanos señala que el expresidente habría instado anteriormente a Benjamin Netanyahu a no reaccionar con fuerza desproporcionada ante ataques iraníes previos, preocupado por una posible explosión regional difícil de manejar.

Al mismo tiempo, este responsable indica que Trump advirtió a Irán que debía “volver” a la mesa de negociación, enfatizando que no hay solución estable sin algún tipo de acuerdo político. Esta doble estrategia —contener la reacción israelí mientras empuja a Irán hacia el diálogo— refleja un enfoque más orientado al control del daño que a una resolución definitiva:

Israel busca mantener su disuasión frente a Irán y sus aliados.

Irán intenta consolidar su influencia regional sin provocar una guerra directa fuera de su control.

Estados Unidos trata de evitar que la escalada comprometa sus fuerzas y socios en todo el Golfo.

En este complejo escenario, la capacidad real de cualquier líder estadounidense, sea Trump o quien sea, para frenar tanto a Netanyahu como a los sectores más duros dentro de Teherán es limitada si la dinámica militar sigue marcando el compás.

Antecedentes: años de guerra clandestina

Nada de lo ocurrido hoy es fruto del azar. El intercambio constante de ataques entre Israel e Irán forma parte de una guerra encubierta que lleva más de diez años:

Ciberataques dirigidos contra instalaciones nucleares y energéticas iraníes.

Asesinatos selectivos de científicos y mandos militares.

Bombardeos sobre posiciones ocupadas por milicias proiraníes en Siria e Irak.

Ataques contra barcos vinculados a ambos países en rutas comerciales clave.

En los últimos meses, esta guerra secreta ha dado un salto considerable. Informes provenientes de organizaciones humanitarias indican que se han llevado a cabo decenas de miles de ataques aéreos por parte de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní entre finales de febrero y principios de abril, afectando gravemente infraestructuras y población civil. Esa intensa lluvia de fuego ha reforzado la percepción en Teherán acerca del conflicto: ya no es solo indirecto.

El reciente ataque al oeste y centro iraní con misiles balísticos se inscribe dentro esta transición: un conflicto cada vez menos “plausiblemente negable” y más evidente.

Riesgos inmediatos: rutas marítimas, energía y alianzas

Las amenazas iraníes por bloquear otra ruta marítima se añaden al historial reciente de tensión en el estrecho de Ormuz y otros pasos estratégicos hacia el Mediterráneo. Si estas amenazas se llevan a cabo, las consecuencias serían palpables en tres áreas:

Energía : incremento del precio del petróleo y gas, mayor volatilidad en mercados ya tensionados.

: incremento del precio del petróleo y gas, mayor volatilidad en mercados ya tensionados. Comercio global : desvío en rutas comerciales, aumento en costos logísticos y seguros.

: desvío en rutas comerciales, aumento en costos logísticos y seguros. Seguridad: mayor despliegue naval por parte potencias externas, lo que incrementa el riesgo de incidentes.

Para Europa, cuya economía depende notablemente del mantenimiento estable estos corredores comerciales, esta escalada supone una pésima noticia adicional mientras aún intenta recuperarse del impacto previo. Para Estados Unidos, implica equilibrar la defensa del libre tránsito marítimo con su deseo manifiesto evitar otra gran guerra en Oriente Medio.

¿Hacia dónde puede evolucionar?

Los escenarios inmediatos oscilan entre tres direcciones principales:

Escalada controlada

Israel continúa atacando infraestructuras militares iraníes; Irán responde mediante milicias ubicadas en terceros países; ambos mantienen una línea roja tácita: evitar un intercambio directo masivo.

Israel continúa atacando infraestructuras militares iraníes; Irán responde mediante milicias ubicadas en terceros países; ambos mantienen una línea roja tácita: evitar un intercambio directo masivo. Ruptura del alto el fuego

Un ataque que cause víctimas notables o un error estratégico en alta mar podría hacer estallar la tregua e involucrar a Líbano, Siria e Irak en un ciclo más intenso represalias.

Un ataque que cause víctimas notables o un error estratégico en alta mar podría hacer estallar la tregua e involucrar a Líbano, Siria e Irak en un ciclo más intenso represalias. Retorno forzado al diálogo

El aumento del costo económico y político —en términos energéticos, comerciales e incluso estabilidad interna— podría llevar a las potencias involucradas a reactivar canales discretos. Esto es especialmente cierto si Washington incrementa su presión para que Israel e Irán se sienten nuevamente juntos, aunque sea para acordar límites sobre la escalada. En este marco, los mensajes emitidos por Trump resaltando la necesidad urgente para Teherán “de regresar” a la mesa encajan dentro una corriente más amplia dentro del establishment estadounidense.

Simultáneamente, tanto la opinión pública regional como internacional observa cómo se deteriora esta situación con una mezcla palpable entre cansancio e inquietud. Cada misil surcando los cielos iraníes o israelíes erosiona poco a poco la confianza en que esta tregua —por frágil que sea— pueda perdurar indefinidamente.

La incógnita no radica tanto en si habrá nuevos ataques sino cuántos más podrá soportar esta región antes de que finalmente esa guerra encubierta salga completamente a relucir.