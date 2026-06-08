Marruecos mata con un drone al hijo del fundador del Polisario, Lahbib Mohamed Abdelaziz

Un dron de las Fuerzas Armadas marroquíes mató este domingo a tres miembros del Frente Polisario cerca del muro de separación en el Sáhara Occidental. Entre los fallecidos se encuentra Lahbib Mohamed Abdelaziz, de 37 años, miembro de la Secretaría Nacional del Polisario e hijo del histórico líder y cofundador del movimiento, Mohamed Abdelaziz, quien dirigió el frente independentista saharaui durante cuatro décadas hasta su muerte en 2016.

El medio marroquí Le Desk informó del ataque citando «fuentes concordantes». Las autoridades de Rabat no se han pronunciado oficialmente. El Frente Polisario describió a Lahbib como «caído en combate» mientras coordinaba operaciones militares al este del muro de seguridad, destacando su papel como comandante del denominado Ejército de Reserva y su proyección como figura de primer nivel dentro del movimiento.

La muerte del hijo del fundador histórico del Polisario no es un episodio cualquiera en un conflicto de baja intensidad. Es una escalada deliberada con una carga simbólica que Marruecos conoce perfectamente.

La guerra de los drones que nadie quiere contar

Desde la ruptura del alto el fuego en noviembre de 2020, el conflicto del Sáhara Occidental ha cambiado de naturaleza. Lo que durante décadas fue una guerra congelada, un conflicto enquistado con esporádicos choques y mucha diplomacia, se ha convertido en un conflicto activo con operaciones militares regulares en las que Marruecos emplea drones de origen turco, israelí y americano para golpear posiciones del Polisario al este del muro de separación.

El muro, una construcción de más de 2.700 kilómetros de arena, piedra y alambrada con minas antipersonas, divide el Sáhara Occidental entre el territorio controlado por Marruecos al oeste y las zonas liberadas donde opera el Polisario al este. Esa frontera de facto ha sido el escenario de ataques de drones que el Polisario denuncia sistemáticamente y que Marruecos raramente confirma de forma oficial.

El Polisario acusa a las fuerzas marroquíes de no distinguir siempre entre objetivos militares y civiles, señalando casos que habrían afectado a nómadas, trabajadores y transportistas saharauis en la zona. El balance de víctimas sigue siendo objeto de disputa, sin verificación independiente completa en la mayoría de los casos, porque ningún organismo internacional tiene acceso libre al territorio.

La traición de Sánchez y el vergonzoso silencio actual

El 18 de marzo de 2022, Pedro Sánchez envió una carta al rey Mohamed VI reconociendo oficialmente la propuesta de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental como «base más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto. Ese giro rompió cuatro décadas de posición española que consideraba el Sáhara Occidental un territorio pendiente de descolonización según las resoluciones de las Naciones Unidas, y que reconocía al Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui.

La decisión no fue el resultado de un proceso diplomático meditado ni de un cambio en la situación sobre el terreno. Fue la respuesta de un Gobierno acorralado por la crisis migratoria que Marruecos había desencadenado deliberadamente en Ceuta en mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas cruzaron la frontera en un solo día mientras los guardias marroquíes miraban hacia otro lado. El «chantaje permanente» que los críticos describieron entonces resultó ser exactamente eso: Sánchez entregó el Sáhara a Rabat para que Marruecos volviera a controlar su frontera.

El precio lo pagaron los saharauis. Y lo siguen pagando.

Cuatro años después de esa carta, España ha perdido su tradicional papel de mediador en el conflicto. La posición española es ahora indistinguible de la posición marroquí. Y cuando Marruecos mata con un dron al hijo del fundador del Polisario, el Gobierno de Sánchez guarda un silencio que en cualquier otro contexto calificaría de cómplice.

No hay declaración. No hay condena. No hay llamada al embajador marroquí. Nada.

El mismo Gobierno que convirtió la memoria histórica en proyecto de ley, que habla de reparación a las víctimas del franquismo y de justicia para quienes sufrieron represión, no tiene una palabra para el pueblo saharaui, que lleva cincuenta años en campos de refugiados en el desierto de Argelia esperando un referéndum que nunca llega y que ahora ve cómo el país que durante décadas fue su principal valedor en Europa se ha pasado al bando contrario.

Lo que está en juego

Lahbib Mohamed Abdelaziz no era un combatiente anónimo. Era el heredero político más visible del fundador de un movimiento de liberación nacional que tiene reconocimiento como miembro de la Unión Africana y que durante décadas fue interlocutor reconocido de la comunidad internacional. Su muerte a manos de un dron marroquí es un mensaje dirigido tanto al Polisario como a quienes aún apoyan su causa.

El conflicto del Sáhara Occidental tiene una solución legal clara que ninguna potencia quiere aplicar: el referéndum de autodeterminación que la ONU lleva décadas prometiendo y que Marruecos lleva décadas bloqueando con el apoyo creciente de Francia, España y Estados Unidos. Mientras ese referéndum no se celebra, el pueblo saharaui sigue dividido entre los territorios ocupados y los campos de refugiados de Tinduf, con una generación entera que ha nacido y crecido en el exilio sin conocer el territorio que se supone que es suyo.

Sánchez entregó España a Marruecos en esa carta de 2022. Lo hizo para resolver un problema de política interior. Lo hizo sin consultar al Congreso, sin debate público y sin informar previamente a sus propios aliados de gobierno.

Y cuando las consecuencias de esa entrega se cobran una vida, la del hijo del fundador histórico del Polisario, el presidente del Gobierno español está en el Bernabéu con el Papa o en el Primavera Sound con su mujer.

Sin una palabra para Sáhara. Sin una palabra para los saharauis.

La traición se administra en silencio.