La tormenta sobre el fiscal jefe de la la Corte Penal Internacional Karim Khan pone patas arriba a la CPI

La imagen de autoridad y rigor que ha proyectado la Corte Penal Internacional ha sufrido un duro golpe. El fiscal jefe Karim Khan, quien hasta hace poco era uno de los rostros más reconocibles de la justicia internacional, se encuentra suspendido y su futuro depende ahora de los Estados miembros.

Este no es un conflicto menor. En juego no solo está la carrera de un destacado abogado, sino también la credibilidad de una institución creada para juzgar crímenes de guerra, genocidios y delitos de lesa humanidad, que ahora se enfrenta a su propia crisis de integridad.

Una suspensión sin precedentes y una CPI bajo foco

La Mesa de la Asamblea de los Estados Partes, el órgano político encargado de supervisar a la Corte, tomó la decisión de suspender a Karim Khan de sus funciones como fiscal jefe y ha elevado el caso a los 125 países miembros para que voten sobre su posible destitución. Esta es la primera vez que la CPI se enfrenta a un procedimiento disciplinario tan significativo contra quien lidera sus investigaciones más importantes.

Algunos datos relevantes ayudan a comprender mejor esta sacudida:

La suspensión se fundamenta en un procedimiento disciplinario interno que ha pasado por varias instancias.

Esta decisión se considera una medida cautelar, no un juicio sobre su culpabilidad.

La Asamblea de Estados Partes celebrará una sesión extraordinaria para determinar si las acusaciones constituyen una “conducta grave” incompatible con su cargo.

Según información recabada por medios internacionales y un análisis detallado sobre cómo la CPI suspende a su fiscal jefe tras denuncias de conducta sexual inapropiada, la institución navega en aguas desconocidas: aplicar estándares internos sin poner en riesgo su autoridad moral ante el mundo.

Abril de 2024: el origen de la crisis institucional

La crisis tiene sus raíces en abril de 2024. Una abogada que trabajaba bajo la dirección directa de Khan denunció haber sido víctima de conductas sexuales no consentidas. Lo que podría haberse manejado como un asunto interno se transformó en un verdadero terremoto institucional debido a cómo se trató el caso.

La secuencia es clara:

Dos compañeros de la denunciante trasladan las acusaciones a la dirección de la Corte. El mecanismo interno de la CPI inicia una investigación que cierra pocos días después, sin consecuencias visibles. La Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU (OIOS) toma el caso y elabora un informe confidencial. Según filtraciones, la OIOS habría hallado indicios que respaldan las acusaciones, mientras un panel independiente concluye que las pruebas no cumplen con el estándar legal necesario para acreditar conducta indebida.

El resultado es explosivo: dos evaluaciones técnicas con matices diferentes que dividen a los Estados miembros. Algunos países abogan por cerrar el caso; otros consideran que los hallazgos presentados por la ONU exigen una respuesta contundente. De esta fractura nace la decisión política: suspender a Khan y dejar al pleno decidir su futuro.

El papel de Khan y la paradoja del poder

Entender quién es Karim Asad Ahmad Khan ayuda a apreciar por qué esta crisis tiene tanto peso. Abogado británico especializado en derecho penal internacional, construyó su carrera en tribunales ad hoc y misiones vinculadas a Naciones Unidas antes de llegar a ocupar el cargo en la CPI.

Entre los aspectos más destacados y comentados sobre su trayectoria están:

Su perfil como abogado especializado en causas complejas: trabajó en casos relacionados con Irak, Sierra Leona y Kosovo antes de dar el salto hacia La Haya.

Su estilo combativo tanto en sala como ante los medios, caracterizado por mensajes directos y un uso estratégico del espacio público.

Su capacidad para colocar a la Fiscalía en el centro del debate político internacional con decisiones que tienen gran repercusión mediática.

Como fiscal jefe, Khan se convirtió rápidamente en una figura global al solicitar órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por supuestos crímenes bélicos vinculados al conflicto en Gaza. Esta jugada lo puso bajo el escrutinio de varios gobiernos; Estados Unidos respondió imponiendo sanciones económicas y restricciones para su entrada al país.

No era esta la primera vez que su nombre generaba controversia:

Se apartó del procedimiento relacionado con el expresidente filipino Rodrigo Duterte por presuntos crímenes contra humanidad.

por presuntos crímenes contra humanidad. En lo referido al dossier Venezuela, pidió inhibirse parcialmente debido a posibles conflictos de interés, lo cual alimentó suspicacias políticas.

Todo esto refuerza una incómoda paradoja: quien está encargado de perseguir abusos y violaciones graves a derechos humanos enfrenta ahora acusaciones relacionadas con conducta sexual impropia y un proceso disciplinario que pone bajo examen su propia autoridad.

Una CPI que juzga al mundo… y se mira al espejo

La CPI fue creada para intervenir cuando los Estados no quieren o no pueden llevar ante tribunales los crímenes más graves. Esta misión exige contar con un capital simbólico enorme: se trata nada menos que un tribunal que exige a jefes de Estado y altos mandos militares rendir cuentas.

Por eso mismo, esta crisis no puede considerarse un asunto interno menor. Afecta múltiples planos:

Legitimidad La percepción del doble rasero —exigir estándares éticos elevados hacia fuera mientras fallan al aplicarlos dentro— erosiona gravemente la confianza tanto entre víctimas como organizaciones defensoras de derechos humanos.

Gobernanza interna El choque entre las conclusiones técnicas (ONU frente al panel independiente) expone tensiones sobre quién tiene realmente la última palabra dentro de una institución judicial altamente politizada.

Geopolítica Los Estados reacios hacia la CPI encuentran aquí munición para cuestionar su credibilidad e intentar frenar cualquier cooperación, especialmente en investigaciones delicadas como las referidas a Ucrania, Gaza o Afganistán.



A corto plazo, aunque la suspensión pueda tener poco impacto en las operaciones diarias del organismo —Khan ya había tomado distancia desde mayo del 2025 para poder defenderse— sus equipos consolidados continúan llevando adelante los casos más relevantes. Sin embargo, el ruido político y reputacional sí influye:

En cómo testigos y Estados decidan colaborar;

En las futuras elecciones para cargos clave;

En el margen operativo del nuevo líder al frente del organismo fiscalizador, ya sea Khan si logra sobrevivir al proceso o algún sucesor si finalmente es destituido.

La Asamblea decidirá si las acusaciones constituyen falta grave incompatible con su cargo. Lo hará bajo presión tanto por parte de gobiernos que han tenido desacuerdos con Khan debido a investigaciones complicadas como por aquellos temerosos ante una CPI debilitada justo cuando han aumentado los conflictos internacionales y denuncias sobre crímenes graves.

En este complicado juego político, lo cierto es que el caso Karim Khan ya ha dejado una certeza inquietante: cuando quien persigue se convierte también en acusado, simbólicamente, toda justicia internacional acaba sentándose en el banquillo. Y el veredicto proveniente desde La Haya determinará durante años cuán presente sigue estando esa palabra tan temida: impunidad dentro del escenario político global.