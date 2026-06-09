Trump, Irán y el eterno “acuerdo inminente”: 37 anuncios y ninguna salida

Desde hace aproximadamente dos meses, Donald Trump repite casi a diario que la guerra con Irán está a punto de concluir y que un gran acuerdo se encuentra “muy cerca”. Mientras tanto, Teherán no se queda atrás y lanza misiles contra Israel, intensificando su actividad en la región. La discrepancia entre lo que se dice y lo que ocurre es más evidente que nunca.

De acuerdo con un análisis de CNN, Trump ha proclamado 37 veces que está cerca de alcanzar un pacto con Irán desde el 7 de abril, sin que haya indicios verificables de un progreso real en las negociaciones. Desde aquel momento, la guerra ha escalado, Irán ha ampliado su capacidad militar y la sensación en Oriente Medio es que la oportunidad para la diplomacia se desvanece rápidamente.

El “acuerdo que llega en dos semanas”… desde abril

El 7 de abril, Trump aceptó una propuesta de mediación por parte de Pakistán y anunció una prórroga de dos semanas a su ultimátum militar hacia Irán, condicionado al cierre del estrecho de Ormuz y a los ataques contra infraestructuras iraníes. Desde ese instante, el discurso ha sido repetitivo: “Estamos muy cerca de un gran acuerdo”, “La guerra casi ha terminado” o “Podemos lograrlo en cuestión de días”.

El informe de CNN muestra cómo, desde entonces, el presidente ha variado ligeramente su retórica, pero siempre manteniendo una idea central: el acuerdo está a la vuelta de la esquina, aunque ni el Pentágono ni el Departamento de Estado han proporcionado detalles concretos sobre un texto o marco negociador.

Este optimismo contrasta marcadamente con lo verificable sobre el terreno:

Estados Unidos e Israel han llevado a cabo ataques contra puentes, plantas eléctricas y otros objetivos estratégicos en Irán.

Irán ha respondido con nuevos lanzamientos de misiles y drones dirigidos hacia Israel y hacia infraestructuras críticas en el Golfo.

Las delegaciones mediadoras (Pakistán, Catar, Omán) no han reportado avances significativos.

El mensaje político es claro: Trump desea proyectar control sobre la situación e insinuar cercanía a una salida negociada. Sin embargo, la realidad militar y la correlación de fuerzas sugieren un camino hacia una guerra prolongada.

Irán se siente más fuerte: misiles, drones y hegemonía regional

Los recientes ataques iraníes contra Israel revelan un aspecto fundamental: Teherán ya no opera desde una postura defensiva, sino convencido de su capacidad para resistir y castigar a sus adversarios.

En las últimas semanas Irán ha llevado a cabo nuevas oleadas de misiles contra Israel, obligando a activar intensamente los sistemas antiaéreos israelíes. Drones iraníes han atacado infraestructuras civiles y acuáticas en el Golfo, como la planta desalinizadora en Baréin. Esto indica que Teherán está dispuesto a aumentar el costo del conflicto más allá del enfrentamiento directo con Israel.

La maquinaria militar iraní ha demostrado ser capaz de sostener ataques coordinados pese a los bombardeos contra sus depósitos petroleros y redes logísticas.

Varios analistas regionales señalan que la acumulación de misiles balísticos, drones de largo alcance y una red de milicias aliadas en Líbano, Siria, Irak y Yemen refuerzan la percepción iraní de negociar desde una posición sólida. En otras palabras: Irán se siente lo suficientemente fuerte como para resistir la presión militar y acudir a cualquier mesa negociadora sin urgencias por poner fin al conflicto a cualquier precio.

Lo que dice el recuento de 37 “casi acuerdos”

El informe de CNN que revisa las 37 ocasiones en que Trump ha afirmado que el acuerdo estaba “muy cerca” traza una cronología reveladora. Cada anuncio sobre avances diplomáticos coincide con periodos específicos de tensión militar o presión política interna.

Un patrón claro se repite:

Escalada militar significativa (nuevo ataque iraní o israelí). Declaración por parte de Trump indicando que el conflicto está “cerca de concluir” o que hay un “gran acuerdo” al alcance. Total ausencia de información verificable sobre progresos concretos.

En términos prácticos, el uso reiterado del concepto “acuerdo inminente” genera diversos efectos:

Relato interno en EEUU

Permite a Trump presentarse ante su base como un líder capaz que combina mano dura militar con habilidades negociadoras.

Permite a Trump presentarse ante su base como un líder capaz que combina mano dura militar con habilidades negociadoras. Presión sobre Teherán

Intenta transmitir la idea de que Irán se acerca a aceptar las condiciones estadounidenses; sin embargo, en realidad el régimen fortalece su postura.

Intenta transmitir la idea de que Irán se acerca a aceptar las condiciones estadounidenses; sin embargo, en realidad el régimen fortalece su postura. Desgaste de la credibilidad

Cada nuevo anuncio incumplido debilita el impacto del siguiente tanto ante aliados como rivales.

Guerra, diplomacia y el margen real de maniobra

La actual confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán no surge por casualidad. La secuencia previa ya había marcado este rumbo:

La retirada unilateral estadounidense del acuerdo nuclear firmado en 2015.

Años bajo fuertes sanciones económicas impuestas a Irán.

Conflictos indirectos en Siria, Irak, Líbano y el mar Rojo.

La guerra abierta desde 2025 entre Israel e Irán por la hegemonía regional se consideraba ya como un punto sin retorno para la estabilidad en Oriente Medio.

En este marco, la retórica sobre un pacto rápido choca con varios factores estructurales:

Irán demanda el levantamiento inmediato de sanciones junto con garantías sobre su seguridad.

Estados Unidos busca limitar tanto el programa nuclear como el arsenal misilístico iraní así como su influencia regional.

Israel pretende disminuir permanentemente la capacidad militar iraní y sus aliados.

Ninguno de estos elementos puede resolverse mediante un anuncio repentino aunque sea contundente.

Hacia dónde puede evolucionar este pulso

A corto plazo, la combinación entre promesas reiteradas respecto al acuerdo y una realidad marcada por misiles y bombardeos apunta hacia tres posibles escenarios principales:

Escalada controlada

Las partes continúan atacando objetivos militares e infraestructuras pero evitan un enfrentamiento directo que podría desencadenar una guerra regional total.

Las partes continúan atacando objetivos militares e infraestructuras pero evitan un enfrentamiento directo que podría desencadenar una guerra regional total. Ventana táctica para una tregua limitada

Un alto al fuego parcial por tiempo limitado podría presentarse como un “gran logro”, aunque sin abordar las causas profundas del conflicto.

Un alto al fuego parcial por tiempo limitado podría presentarse como un “gran logro”, aunque sin abordar las causas profundas del conflicto. Desgaste prolongado con diplomacia intermitente

La guerra sigue intensificándose mientras Trump insiste en que una solución negociada está próxima; Teherán aprovecha cada ataque para reforzar su narrativa sobre resistencia.

Así las cosas, las 37 ocasiones en las que Trump ha prometido un acuerdo “a la vuelta de la esquina” cuentan menos sobre una paz inminente y más acerca del intento del liderazgo estadounidense por controlar la narrativa alrededor de una guerra cuyas realidades son muy diferentes. En ese choque entre discurso y realidad radica buena parte del futuro para la seguridad en Oriente Medio.