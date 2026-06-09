Xi Jinping visita a Kim Jong-un: la frágil alianza entre Pekín y el último régimen estalinista

La imagen de Xi Jinping descendiendo de la escalerilla en Pionyang al lado de Kim Jong-un encapsula décadas de vínculos caracterizados por una mezcla de protección, desconfianza y cálculo estratégico. China respalda a su vecino incómodo que desafía a Washington, mientras trata de evitar que la situación se convierta en un conflicto abierto en la región.

Detrás de los discursos sobre “amistad inquebrantable” subyace una simple realidad: el régimen norcoreano depende de Pekín para su supervivencia; a su vez, Pekín necesita que Corea del Norte no colapse ni genere un conflicto en su frontera.

Una alianza nacida en la guerra… y en la desconfianza

Las raíces de esta relación se remontan a la Guerra de Corea (1950-1953), cuando cientos de miles de “voluntarios” chinos cruzaron el río Yalu para evitar que las tropas de la ONU, con Estados Unidos al frente, derrotaran al norte comunista. Esa intervención salvó al abuelo del actual líder, Kim Il-sung, y cimentó la narrativa de “sangre compartida” entre ambos países.

Sin embargo, desde sus inicios hubo tensiones:

Kim Il-sung temía convertirse en un satélite chino, similar a lo que ocurrió en Europa del Este con Moscú.

temía convertirse en un satélite chino, similar a lo que ocurrió en Europa del Este con Moscú. Pekín consideraba a Pionyang un aliado útil pero impredecible y muy nacionalista.

La ruptura sino-soviética en los años 60 obligó a Corea del Norte a mantener un delicado equilibrio entre Moscú y Pekín, aprovechando esa rivalidad para conservar su autonomía.

Este patrón de dependencia sin obediencia persiste hasta hoy: Corea del Norte acepta ayuda y protección, pero se niega a convertirse en un peón sumiso dentro de la diplomacia china.

La dictadura comunista hereditaria: un socio incómodo para China

Mientras China ha dejado atrás el maoísmo económico e integrado en la globalización, Corea del Norte se aferra a una dictadura comunista hereditaria casi única en el mundo.

Tres características definen al régimen norcoreano:

Dinastía política Desde Kim Il-sung hasta Kim Jong-il y ahora Kim Jong-un , el poder se transmite de padre a hijo como si fuera una monarquía absoluta.

hasta y ahora , el poder se transmite de padre a hijo como si fuera una monarquía absoluta. Su legitimidad se basa en la resistencia contra Japón, la guerra de Corea y una retórica confrontativa hacia Estados Unidos. Control totalitario interno La economía planificada, el culto a la personalidad y un sistema de castas políticas (songbun) condicionan el acceso a recursos.

El régimen utiliza sus avances nucleares y balísticos para compensar su retraso económico y reforzar su narrativa interna sobre fortaleza. Dependencia exterior selectiva Corea del Norte busca romper su aislamiento sin renunciar a su control férreo.

China es su principal proveedor de alimentos, combustible y comercio; sin el apoyo chino, las sanciones internacionales resultarían asfixiantes.

Para China, respaldar un régimen tan hermético representa un riesgo reputacional y estratégico. Sin embargo, el costo que implicaría un colapso norcoreano —con refugiados masivos, posible reunificación bajo Seúl y tropas estadounidenses pegadas a su frontera— se percibe como aún más grave.

Amor-odio geopolítico: lo que cada uno necesita del otro

La relación entre Xi Jinping y Kim Jong-un se inserta dentro de un contexto más amplio. Esto queda bien reflejado en el análisis realizado por la BBC sobre los altibajos del vínculo entre China y Corea del Norte, donde se describe cómo Pekín actúa simultáneamente como socio, juez y salvavidas del régimen norcoreano.

Lo que busca Corea del Norte

Garantías para la supervivencia del régimen ante Estados Unidos y Corea del Sur.

ante Estados Unidos y Corea del Sur. Respaldo político ante el Consejo de Seguridad de la ONU para suavizar sanciones.

ante el Consejo de Seguridad de la ONU para suavizar sanciones. Comercio y ayuda : combustible, alimentos e inversiones limitadas en infraestructuras fronterizas.

: combustible, alimentos e inversiones limitadas en infraestructuras fronterizas. Oxígeno diplomático: recibir a Xi proyecta una imagen positiva como líder reconocido y no aislado.

Lo que quiere China

Evitar una guerra o colapso en la península.

en la península. Mantener un “Estado tapón” entre su territorio y las tropas estadounidenses presentes en Corea del Sur.

entre su territorio y las tropas estadounidenses presentes en Corea del Sur. Controlar la escalada nuclear norcoreana para prevenir carreras armamentísticas en Japón y Corea del Sur.

norcoreana para prevenir carreras armamentísticas en Japón y Corea del Sur. Convertir esta influencia sobre Pionyang en una herramienta negociadora frente a Washington.

Este equilibrio genera fricciones constantes. China presiona a Corea del Norte cuando sus pruebas misilísticas cruzan ciertas líneas rojas pero evita sanciones que puedan poner fin al régimen. Por su parte, Pionyang lanza misiles e inicia ensayos para atraer atención internacional y mejorar su posición negociadora, aun sabiendo que esto podría incomodar a Pekín.

El papel de Xi y Kim en el nuevo tablero global

La visita de Xi Jinping tiene lugar en un momento marcado por:

Una intensa rivalidad entre China y Estados Unidos.

La reafirmación del eje formado por Rusia , China y Corea del Norte frente Occidente.

, China y Corea del Norte frente Occidente. Los continuos avances del programa nuclear norcoreano junto con una retórica beligerante hacia Seúl y Washington.

En este marco, el gesto realizado por Xi simboliza varios mensajes:

A Washington y Seúl: China no abandona a Pionyang, por incómodo que resulte. A Kim Jong-un: hay apoyo disponible pero también límites; las provocaciones no pueden desestabilizar toda la región. A la opinión pública china: el liderazgo de Xi es presentado como el de una potencia capaz de arbitrar conflictos cercanos.

Para Kim, recibir a Xi refuerza su narrativa interna: demuestra que su régimen no está acorralado ni sin opciones; cuenta con margen para maniobrar gracias al respaldo chino pese al aislamiento internacional.

Hacia dónde puede evolucionar esta relación

En los próximos años es probable que esta relación siga oscilando entre cooperación pragmática y tensiones soterradas:

Corea del Norte continuará utilizando su arsenal como garantía para su régimen e instrumento negociador.

China aumentará la coordinación militar y diplomática con Pionyang pero intentará establecer límites claros respecto a sus pruebas misilísticas.

La presión por parte de Estados Unidos y sus aliados permanecerá activa, manteniendo viva esa lógica bloqueada en Asia oriental.

La dictadura comunista hereditaria norcoreana seguirá siendo un socio incómodo pero esencial para China; mientras tanto, este último permanecerá como el pilar fundamental sin el cual el régimen tendría serias dificultades para sostenerse. Entre conveniencias estratégicas e inquietudes por el caos potencial, el vínculo entre Pekín y Pionyang camina por una línea delicada donde cada gesto —como esta visita— cuenta como otro capítulo más dentro de una historia marcada por sentimientos encontrados entre amor e odio.