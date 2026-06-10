Trump ordena bombardear Irán en represalia por el derribo de un helicóptero

El Gobierno de Estados Unidos ha iniciado este martes una ofensiva militar contra objetivos en Irán tras la caída de un helicóptero Apache en el estrecho de Ormuz, un incidente que ha elevado de forma inmediata la tensión en la región.

Según el Comando Central estadounidense (Centcom), las operaciones comenzaron a las 17.00 hora de Washington (23.00 en España) como una medida de “autodefensa” ante lo que consideran un ataque directo por parte de Irán. El organismo ha señalado que la respuesta busca ser proporcional, aunque no ha ofrecido detalles sobre los puntos específicos alcanzados.

El helicóptero afectado se precipitó cerca de la costa de Omán y sus dos tripulantes lograron ser rescatados con vida por fuerzas estadounidenses. Washington atribuye el derribo a Irán, lo que desencadenó una rápida reacción desde la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump ya había anticipado horas antes que habría consecuencias. A través de su plataforma Truth Social, subrayó que Estados Unidos debía responder “necesariamente” al ataque sufrido.

Este episodio se produce en un contexto de creciente inestabilidad en Oriente Próximo, marcado por recientes intercambios de ataques entre Irán e Israel. El propio Trump había pedido el lunes el cese inmediato de las hostilidades, incluyendo las acciones de su aliado israelí.

Desde Teherán, la respuesta no se ha hecho esperar. El ministro de Exteriores, Abás Araqchí, advirtió en la madrugada del miércoles que el país no tolerará nuevas agresiones y reaccionará ante cualquier amenaza. Sus declaraciones refuerzan el temor a una escalada militar de mayor alcance entre ambas potencias.