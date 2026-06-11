La prensa marroquí aplaude el silencio de Sánchez mientras el Sáhara se calienta

El fallecimiento de Lahbib Mohamed Abdelaziz, una figura destacada del Frente Polisario, en un ataque con dron que se atribuye a Marruecos, ha generado inquietud en los campamentos saharauis y entre ciertos sectores de la clase política española, aunque La Moncloa ha optado por mantener un perfil bajo. Mientras que en Argelia y entre los saharauis se habla de asesinato político, en Rabat muchos medios destacan otro aspecto: el silencio estratégico del Gobierno de Pedro Sánchez.

Este silencio no es simplemente una reacción momentánea. Se alinea con el cambio diplomático que tuvo lugar en 2022, cuando Madrid respaldó el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, alejándose así de su defensa histórica del referéndum de autodeterminación. Desde ese momento, el Ejecutivo ha adoptado la narrativa marroquí, dejando al Polisario a merced de las circunstancias, tanto a nivel político como simbólico.

El silencio que celebra Rabat

De acuerdo con lo publicado por Libertad Digital, la prensa marroquí ha celebrado abiertamente la postura de Sánchez tras la muerte de Abdelaziz, presentada como una acción legítima contra un líder saharaui, ejecutada mediante drones cerca del muro de separación en el Sáhara. Hasta ahora, el Gobierno español no ha condenado el ataque ni ha emitido una declaración oficial clara al respecto.

Algunos elementos clave de esta reacción incluyen:

Elma Saiz , portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social y Migraciones, fue cuestionada sobre este asunto y optó por evitarlo. Dijo que el Ejecutivo carecía de información oficial suficiente y que debía prevalecer la cautela.

, portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social y Migraciones, fue cuestionada sobre este asunto y optó por evitarlo. Dijo que el Ejecutivo carecía de información oficial suficiente y que debía prevalecer la cautela. Simultáneamente, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares , instruyó a su equipo cercano a mantener un silencio absoluto sobre el ataque, tal como reveló la prensa española.

, instruyó a su equipo cercano a mantener un silencio absoluto sobre el ataque, tal como reveló la prensa española. No se ha emitido condena alguna, ni nota diplomática visible, ni gesto público hacia el Polisario. Los departamentos que habían preparado respuestas han quedado paralizados por decisiones políticas.

La línea es clara: evitar irritar a Mohamed VI. En Rabat esto se interpreta como una señal de que Sánchez acepta las consecuencias de priorizar su relación con Marruecos frente a la sensibilidad histórica española hacia el Sáhara. La narrativa predominante en los medios marroquíes sostiene que Madrid ha tomado partido y ha comprendido las nuevas dinámicas del contexto regional.

Sánchez, alineado con Mohamed VI

Este cambio no surge únicamente tras este ataque. Es parte de una tendencia más amplia donde Sánchez ha fortalecido su alianza con Mohamed VI buscando estabilidad migratoria, cooperación en temas de seguridad y una agenda económica ambiciosa para el norte de África.

En este marco:

El respaldo al plan de autonomía marroquí en 2022 fue percibido en la comunidad saharaui como un abandono por parte de España del impulso al referéndum prometido por la ONU desde 1991. La respuesta asimétrica queda evidente: Exteriores reacciona rápidamente ante ataques en Líbano o en otros lugares, pero guarda silencio cuando las víctimas son saharauis. El Polisario denuncia abiertamente la doble vara de medir utilizada por Albares, acusando a España de hipocresía y abandono.

En los círculos saharauis, la muerte de Abdelaziz se siente como un mensaje claro: ni siquiera aquellos llamados a liderar una nueva etapa más política están a salvo ante la presión marroquí.

El Sáhara hoy: panorama político, humano y militar

Cinco décadas después de la retirada española, el Sáhara Occidental continúa atrapado en un limbo jurídico: clasificado como territorio no autónomo pendiente de descolonización según la ONU, pero controlado mayoritariamente por Marruecos.

La situación sobre el terreno es la siguiente:

Marruecos tiene bajo su control la franja atlántica y las principales ciudades (El Aaiún, Dajla), manteniendo una fuerte presencia militar y un muro que supera los 2.700 kilómetros separando sus zonas controladas de las gestionadas por el Polisario .

tiene bajo su control la franja atlántica y las principales ciudades (El Aaiún, Dajla), manteniendo una fuerte presencia militar y un muro que supera los 2.700 kilómetros separando sus zonas controladas de las gestionadas por el . El Polisario conserva influencia en lo que se conoce como “zona liberada” al este del muro y gestiona los campamentos de refugiados en Tinduf , Argelia, donde residen aproximadamente 175.000 personas en condiciones difíciles y dependientes de ayuda internacional.

conserva influencia en lo que se conoce como “zona liberada” al este del muro y gestiona los campamentos de refugiados en , Argelia, donde residen aproximadamente 175.000 personas en condiciones difíciles y dependientes de ayuda internacional. Desde 2020, tras romperse el alto el fuego, el conflicto ha regresado bajo formas de guerra baja intensidad; hay intercambios esporádicos de disparos y ataques localizados sin llegar a una guerra abierta como ocurrió en los años ochenta.

Desde un punto militar, la balanza se ha inclinado hacia Rabat:

Marruecos ha incrementado significativamente su uso de drones armados para atacar objetivos saharauis cerca del muro, incluyendo precisamente aquel ataque donde perdió la vida Lahbib Abdelaziz.

para atacar objetivos saharauis cerca del muro, incluyendo precisamente aquel ataque donde perdió la vida Lahbib Abdelaziz. El Polisario mantiene capacidades para hostigar pero su margen para actuar es limitado frente a la superioridad tecnológica y aérea marroquí.

mantiene capacidades para hostigar pero su margen para actuar es limitado frente a la superioridad tecnológica y aérea marroquí. La guerra se presenta cada vez más asimétrica; esto conlleva altos costos humanos para los saharauis sin traducirse en avances políticos significativos.

Qué fuerza tiene hoy el Frente Polisario

El Frente Polisario sigue siendo reconocido por la Unión Africana como representante del pueblo saharaui y actúa como brazo político-militar de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Sin embargo, su influencia real ha cambiado considerablemente:

Su control territorial es limitado y fragmentado principalmente al este del muro así como en los campamentos situados en Tinduf.

Su base humana se concentra entre refugiados que llevan generaciones viviendo en el desierto argelino; muchos jóvenes solo conocen esta vida marcada por el exilio y dependen completamente de ayuda externa.

Aunque cuenta con apoyo clave desde Argelia, este contrapeso se ve cada vez más superado por el respaldo explícito otorgado por Estados Unidos, Francia y gran parte de la UE al plan marroquí para la autonomía.

Recientemente, la dirección del Polisario ha comenzado a matizar su discurso:

Abre así posibilidades hacia una forma moderada de autonomía bajo soberanía marroquí sometida a referéndum siempre que incluya también opciones hacia la independencia.

Se aleja públicamente del enfoque exclusivamente militar aunque mantiene operaciones limitadas bajo intensidades bajas.

Su fuerza ya no solo se mide desde lo militar; también radica en su resistencia política, legitimidad histórica y capacidad para mantener viva su causa ante foros internacionales. La muerte reciente Abdelaziz impacta directamente sobre esa nueva generación encargada gestionar esta transición desde una narrativa guerrillera hacia negociaciones prolongadas.

La política española atrapada entre memoria e intereses reales

El caso Abdelaziz ilustra hasta qué punto las políticas españolas respecto al Sáhara han cambiado:

La memoria sobre lo que fue el antiguo Sáhara español se diluye dentro mismo del territorio; allí donde antes reinaba el castellano ahora retrocede mientras las huellas oficiales españolas prácticamente han desaparecido.

En España permanece vivo un debate social y político sobre este tema; no obstante cada vez pesa menos en las prioridades gubernamentales frente a intereses relacionados con migración, energía o seguridad vinculados a Rabat.

Tanto oposición como movimientos solidarios saharauis acusan a Sánchez haber entregado el Sáhara a Mohamed VI, abandonando al Polisario justo cuando más lo necesita mientras Rabat consolida su posición sobre terreno disputado.

Con un conflicto sumido en estancamiento absoluto; con guerras silenciosas protagonizadas por drones surcando cielos desérticos; mientras un Gobierno decide mantenerse callado ante todo esto… El espacio dedicado al Sáhara dentro del ámbito político español tiende a reducirse ante crisis sucesivas. La última crisis —la muerte reciente de Lahbib Abdelaziz— envía un mensaje contundente: Marruecos marca los tiempos; el Polisario resiste como puede; Madrid parece optar por mirar hacia otro lado aunque ese silencio reverberará cada vez más fuerte tanto Tinduf como entre sectores significativos dentro opinión pública.