Washington y Teherán cruzan otra línea roja en Oriente Medio

La noche ya no ofrece tranquilidad en el Golfo Pérsico. Por segundo día consecutivo, Estados Unidos ha llevado a cabo ataques contra objetivos militares iraníes, mientras que Irán ha respondido atacando bases estadounidenses en varios países de Oriente Medio. Lo que comenzó como un intercambio “limitado” tras el derribo de un helicóptero estadounidense cerca del estrecho de Ormuz ha escalado hasta convertirse en una campaña sostenida que amenaza con desatar una guerra regional real.

De acuerdo con el Mando Central estadounidense (CENTCOM), las operaciones más recientes incluyeron ataques “adicionales de autodefensa” dirigidos a sistemas de vigilancia, comunicaciones y defensas aéreas iraníes. Teherán, por su parte, respondió con salvas de misiles y drones contra instalaciones militares en Bahréin, Kuwait, Qatar y otros puntos clave donde se ubican bases de EE. UU. en Oriente Medio.

Un intercambio de golpes que ya tiene patrón

En apenas 48 horas se ha establecido una dinámica peligrosa:

EE. UU. ataca infraestructura militar iraní dentro del país.

Irán responde golpeando bases estadounidenses en el Golfo con misiles balísticos y drones.

con misiles balísticos y drones. Los gobiernos del Golfo cierran y reabren espacios aéreos, activan sirenas y piden a la población que se refugie.

Washington sostiene que se trata de “autodefensa” y promete más ataques si Irán continúa con su desafío.

Este choque no ocurre en un vacío. Se encuentra atado a semanas de tensión en el estrecho de Ormuz, ataques a barcos y el derribo del helicóptero Apache, al que Washington atribuye responsabilidad a Irán. A la vez, Estados Unidos e Israel mantienen una campaña más amplia dirigida a debilitar las capacidades de misiles, drones y navales iraníes dentro del país.

El panorama político en Washington también juega un papel crucial. El debate sobre cómo golpear a Irán mezcla consideraciones estratégicas con cálculos electorales. En una entrevista publicada por CNN, Donald Trump presumía haber mantenido conversaciones con responsables iraníes y argumentaba que los bombardeos son parte de la presión necesaria para forzar un acuerdo que garantice el tráfico por el estrecho de Ormuz, en un análisis donde se entrelazan estrategia, narrativa de fuerza y guiños a su electorado conservador.

Bases bajo fuego: el frente silencioso del conflicto

Lo más inquietante es la segunda ronda de ataques iraníes contra bases estadounidenses en Oriente Medio. Este frente, hasta ahora relativamente discreto, se ha convertido en el objetivo prioritario para la respuesta de Teherán.

En las últimas horas:

Irán afirmó haber atacado 18 objetivos vinculados a EE. UU. en las bases kuwaitíes de Ali Al Salem y Ahmed Al Jaber, así como en la base aérea Sheikh Isa de Bahréin.

en las bases kuwaitíes de Ali Al Salem y Ahmed Al Jaber, así como en la base aérea Sheikh Isa de Bahréin. Imágenes satelitales analizadas por CNN muestran daños en al menos nueve posiciones militares estadounidenses en menos de 48 horas , afectando hangares, centros de comunicaciones y puntos logísticos clave.

, afectando hangares, centros de comunicaciones y puntos logísticos clave. Misiles iraníes impactaron una gran base en Qatar, la mayor instalación militar estadounidense en la región, confirmando que la ofensiva va más allá del mero gesto simbólico.

Las defensas aéreas del Golfo —Patriot y otros sistemas— han interceptado buena parte de los proyectiles lanzados, pero los que logran colarse son suficientes para romper la sensación de invulnerabilidad alrededor de las instalaciones estadounidenses. Para las monarquías del Golfo, esto ataca directamente al corazón del pacto de seguridad establecido con Washington.

Una tabla ayuda a entender la lógica detrás de estos ataques:

Objetivo principal Qué busca EE. UU. Qué busca Irán Infraestructura militar en Irán Reducir capacidad ofensiva (misiles, drones, radares) Presentarse como víctima ante “agresiones externas” Bases estadounidenses en el Golfo Disuadir futuros ataques y mantener libertad operativa Demostrar que puede hacer pagar un precio a EE. UU. y sus aliados Estrecho de Ormuz y alrededores Garantizar el tráfico energético y presencia naval Aumentar el costo de la crisis e inquietar sobre el flujo petrolero

Riesgo de desbordamiento regional

El conflicto ya supera claramente el esquema tradicional de “ataque puntual–represalia limitada”.

Algunos indicios:

El Departamento de Estado ha aconsejado a los ciudadanos estadounidenses abandonar más de una docena de países en la región, incluyendo Egipto, Israel, Jordania, Kuwait, Omán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

ha aconsejado a los ciudadanos estadounidenses abandonar más de una docena de países en la región, incluyendo Egipto, Israel, Jordania, Kuwait, Omán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Yemen. Washington reconoce al menos seis militares estadounidenses muertos y varios heridos tras los ataques iraníes.

y varios heridos tras los ataques iraníes. Irán ha lanzado más de 1.000 drones y misiles hacia países árabes e Israel dentro del marco más amplio conocido como guerra 2026; además ha atacado refinerías y buques aumentando las preocupaciones sobre la seguridad energética global.

En el terreno se percibe una escalada controlada pero cada vez menos manejable: Irán demuestra que puede castigar tanto bases estadounidenses como infraestructuras energéticas, mientras que EE. UU. junto a sus aliados intenta debilitar las capacidades iraníes sin caer en una guerra terrestre.

¿Hacia dónde puede evolucionar?

A corto plazo, lo más probable es que el intercambio de golpes continúe durante varios días:

Nuevas oleadas de misiles y drones iraníes contra bases e íconos del poder estadounidense en el Golfo. Más ataques selectivos por parte de EE. UU. dirigidos a radares, baterías antiaéreas, nodos estratégicos y centros lanzadores iraníes. Presión diplomática por parte europeos y los propios países del Golfo para evitar daños colaterales significativos sobre infraestructuras petroleras críticas o un cierre total del estrecho de Ormuz.

A medio plazo todo dependerá principalmente de tres factores:

Coste humano y militar : si aumenta significativamente el número de bajas entre los estadounidenses surgirá presión interna en Washington para responder con mayor contundencia.

: si aumenta significativamente el número de bajas entre los estadounidenses surgirá presión interna en Washington para responder con mayor contundencia. Capacidad iraní para mantener este ritmo : hasta qué punto pueden continuar lanzando misiles y drones sin quedar demasiado expuestos militarmente.

: hasta qué punto pueden continuar lanzando misiles y drones sin quedar demasiado expuestos militarmente. Posibilidad para establecer canales efectivos para la desescalada: ya sea gracias a mediaciones europeas o iniciativas provenientes del Golfo o actores como Omán y Qatar —que históricamente han actuado como puentes diplomáticos—.

Paralelamente, la narrativa política está jugando su partida tanto en medios tradicionales como redes sociales. La idea sustentada por algunos analistas es que estos ataques forman parte estratégica para forzar un nuevo acuerdo mientras se asegura la seguridad del estrecho; esta interpretación se encuentra presente también en análisis sobre Trump, los bombardeos a Irán y un supuesto objetivo hacia un “gran acuerdo” tras demostrar fuerza sobre Ormuz, combinando cálculo geopolítico con comunicación interna dentro Estados Unidos.

Hoy por hoy, el delicado equilibrio entre disuasión o guerra abierta se decide misil a misil; base tras base. Y cada noche marcada por bombardeos cruzados complica aún más cualquier intento futuro por retroceder sin dejar cicatrices profundas sobre toda la región.