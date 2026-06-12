Trump frena en seco un ataque inminente contra Irán y abre la puerta a un acuerdo internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio marcha atrás en el último momento y suspendió una operación militar contra Irán que estaba prevista para la noche del jueves, en lo que supone un cambio significativo en la escalada del conflicto.

El anuncio llegó a través de su red Truth Social, donde el mandatario afirmó que se han alcanzado entendimientos clave entre múltiples actores internacionales. Según se explicó, tanto los principios generales como los detalles del posible acuerdo han recibido el visto bueno de los países implicados.

Horas más tarde, desde el Despacho Oval, Trump aseguró que el documento podría firmarse durante el fin de semana en territorio europeo. No obstante, aclaró que no asistirá personalmente y que será el vicepresidente, JD Vance, quien representa a Estados Unidos en el acto.

El texto en cuestión no constituiría aún un acuerdo de paz definitivo, sino un memorándum de entendimiento destinado a encauzar las negociaciones hacia un pacto final que ponga fin a las hostilidades. Entre los compromisos señalados, Irán habría aceptado renunciar al desarrollo de armas nucleares.

Washington también ha condicionado el levantamiento del bloqueo naval en el estrecho de Ormuz a la firma del documento, aunque Trump indicó que esta medida se retiraría de forma inmediata una vez rubricado el acuerdo.

A pesar del optimismo mostrado por la Casa Blanca, desde Teherán la respuesta ha sido mucho más prudente. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní subrayó que aún no hay un pacto cerrado y acusó a Estados Unidos de introducir nuevas exigencias que complican el proceso. También dejó claro que Irán no cruzará sus límites estratégicos.

En paralelo, Qatar continúa desempeñando un papel clave como intermediario, facilitando el diálogo entre ambas partes. Otros actores regionales, como Israel, siguen cerca de las negociaciones. El primer ministro Benjamín Netanyahu expresó su apoyo a la vía diplomática, aunque insistió en que cualquier acuerdo debe incluir restricciones estrictas al programa nuclear y militar iraní.

El brusco cambio de rumbo se produjo apenas horas después de que Trump endureciera su discurso, llegando a amenazar con un ataque contundente y con tomar el control de infraestructuras energéticas iraníes. Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata en los mercados, elevando el precio del petróleo.

Sin embargo, tras conocerse la cancelación de la ofensiva, el crudo corrigió a la baja, reflejando el alivio de los inversores ante una posible desescalada.

Mientras tanto, la situación sobre el terreno sigue siendo frágil. En las horas previas al anuncio, un ataque estadounidense cerca de Omán dejó tres marinos indios fallecidos, en medio de un intercambio de acciones militares que había puesto en duda la continuidad del alto el fuego vigente desde abril.