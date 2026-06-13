Irán y Estados Unidos, a un paso de sellar un acuerdo histórico que podría poner fin al conflicto

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchi, aseguró este viernes que el entendimiento con Estados Unidos está prácticamente cerrado y podría formalizarse en un plazo muy breve. Según explicó, solo restan detalles finales antes de anunciar públicamente el acuerdo.

Araqchi se mostró optimista sobre el desenlace de las conversaciones y dejó entrever que el proceso podría culminar en cuestión de días. La firma, explicó, se realizará inicialmente de forma remota, con ambas partes rubricando el documento de manera digital antes de su presentación oficial.

El responsable iraní subrayó que el escenario actual es el más cercano al fin de las hostilidades desde el inicio del conflicto. En paralelo, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que había decidido frenar operaciones militares previstas ante la posibilidad inminente de un pacto.

Aunque el contenido completo aún no se ha revelado, el ministro iraní adelantó algunos puntos clave del borrador. Entre ellos destaca la eliminación total del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes desde abril, una condición que Teherán considera prioritaria.

Además, el acuerdo incluiría nuevas reglas sobre el control del estratégico estrecho de Ormuz. Irán ha dejado claro que pretende modificar el actual modelo de gestión y ya mantiene contactos con Omán, país que comparte la soberanía de esta vía marítima crucial.

En cuanto al programa nuclear iraní, las cuestiones más delicadas se abordarán en una fase posterior, dentro de los dos meses siguientes a la firma. Araqchi reiteró que su país apuesta por gestionar internamente el material enriquecido, defendiendo su dilución dentro del territorio iraní.

Por último, el jefe de la diplomacia advirtió de posibles intentos externos de torpedear el proceso, señalando directamente a Israel como uno de los actores interesados en impedir el acercamiento entre Teherán y Washington.