Washington anuncia un inminente pacto con Irán que podría reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que su Gobierno está a punto de cerrar un acuerdo con Irán que pondría fin al conflicto y permitiría reactivar el tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz.

Según explicó en su red Truth Social, la firma del pacto se produciría este mismo domingo y traería consigo la apertura inmediata de esta vía clave para el comercio energético mundial.

El anuncio llega después de que Pakistán, país que ha ejercido como intermediario en las negociaciones, señalara que el entendimiento podría formalizarse de manera telemática en un plazo de 24 horas. Sin embargo, desde Teherán han rebajado las expectativas al descartar esa fecha concreta, aunque no cierran la puerta a un acuerdo próximo.

Trump defendió que el pacto incluiría la renuncia total de Irán a desarrollar armamento nuclear. Aseguró además que no habrá compensaciones económicas para el país persa y que Washington tendrá acceso al uranio enriquecido iraní con el objetivo de eliminarlo.

El mandatario estadounidense expresó su intención de iniciar una nueva etapa de cooperación con Irán y la región, aunque advirtió que, si el acuerdo fracasa, su Gobierno contempla medidas contundentes.

Por su parte, las autoridades iraníes sostienen que el acuerdo en negociación implicaría la liberación de fondos bloqueados en el extranjero y el cese de las hostilidades en distintos frentes, incluida la actividad militar israelí en Líbano.

Desde Washington subrayan que el entendimiento garantizaría la libre circulación por el estrecho de Ormuz sin costes adicionales y abriría el camino hacia el desmantelamiento del programa nuclear iraní.