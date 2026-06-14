Harry Potter en el gulag ruso: cómo un prisionero ucraniano transformó la fantasía en una herramienta de supervivencia

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha dejado tras de sí millones de relatos desgarradores, pero también gestos de resistencia que tocan lo más profundo. Uno de esos actos heroicos tiene como protagonista a Oleksandr Shedtovsky, un mayor del ejército ucraniano que logró sobrevivir casi cuatro años de cautiverio gracias a una saga mágica y a la necesidad de preservar su mente cuando el cuerpo se encuentra al límite.

Mientras las líneas del frente avanzan lentamente en el este y el sur, la experiencia de este prisionero resume una verdad fundamental del conflicto: Ucrania no solo defiende su territorio, sino que lucha por salvaguardar su identidad, su memoria y su capacidad para soñar con un futuro mejor.

Un cubículo de hormigón y siete libros en la mente

El 1 de marzo de 2022, solo unos días después del inicio de la invasión a gran escala, las fuerzas rusas capturaron a Shedtovsky cerca de Mariúpol. A partir de ahí, fue trasladado por diversas cárceles y centros de detención hasta acabar en un pequeño cubículo de hormigón, sin ventanas, con escasa luz y limitadas salidas al patio. Su mundo se redujo a unos pocos metros cuadrados.

Sin embargo, en ese espacio tan restringido, construyó un universo propio. Había leído la saga de Harry Potter varias veces y comenzó a recrearla en su mente, frase a frase y escena tras escena, no solo para él, sino también para sus compañeros prisioneros. En una conversación con BBC News Mundo, relató cómo llegó a recitar los siete libros adaptando diálogos, corrigiéndose y llenando huecos.

No se trataba simplemente de entretenimiento; era una estrategia vital para mantener la salud mental. Recordar cada detalle, concentrarse y seguir el hilo narrativo:

alejaba a los reclusos del frío y la inanición;

marcaba un ritmo para sus días;

creaba una pequeña comunidad en medio del aislamiento extremo.

En ese contexto tan adverso, Hogwarts no era solo una escuela mágica; se convertía en un refugio psicológico compartido entre los prisioneros.

La guerra en el frente mientras la mente resiste en cautiverio

La historia del “prisionero de guerra de Harry Potter” emerge en un momento crítico del conflicto. En las últimas semanas:

Rusia ha incrementado el uso masivo de drones Shahed y misiles contra infraestructuras críticas ucranianas como redes eléctricas y depósitos de combustible.

Ucrania ha respondido con ataques con drones de largo alcance a objetivos militares y energéticos dentro del territorio ruso, abarcando desde regiones fronterizas hasta instalaciones al norte de Moscú.

La central nuclear de Zaporiyia vuelve a ser foco internacional tras sufrir cortes eléctricos seguidos por reconexiones mediadas por la Agencia Internacional de Energía Atómica.

El resultado es una línea del frente que avanza poco pero causa estragos. Rusia sigue manteniendo la iniciativa en ciertas áreas del Donbás, donde presiona con artillería y pequeños avances sobre ciudades emblemáticas como Kramatorsk o zonas rurales cercanas. Mientras tanto, Ucrania intenta equilibrar su desventaja numérica mediante ataques precisos, drones y sabotajes profundos.

En este escenario bélico, cada soldado capturado representa algo más que una simple baja: es una pieza clave en el intercambio de prisioneros, una herramienta propagandística y un testimonio incómodo sobre las condiciones infrahumanas en las que son mantenidos.

Prisioneros, propaganda y derecho internacional

Las historias que emergen desde los centros de detención rusos revelan:

celdas hacinadas o prolongados aislamientos;

ausencia de atención médica adecuada;

golpes, amenazas y presión psicológica constante;

severas restricciones para comunicarse con el exterior.

Organizaciones defensoras de derechos humanos e inspectores internacionales han alertado sobre violaciones sistemáticas a la Convención de Ginebra tanto respecto al trato hacia los prisioneros ucranianos como aquellos rusos bajo custodia ucraniana. Moscú niega estas acusaciones e incluso muestra algunas instalaciones a cámaras controladas; sin embargo, testimonios como el proporcionado por Shedtovsky ofrecen una visión completamente diferente.

En este contexto tan complejo, hacer uso de la cultura –ya sea mediante literatura, música o religión– se convierte en un acto significativo de resistencia. Recitar Harry Potter en voz alta ante otros prisioneros bajo vigilancia rusa implica algo más que contar una historia popular:

refuerza un código moral compartido: amistad, lealtad y resistencia ante el poder arbitrario;

establece una frontera simbólica con quienes los mantienen cautivos;

recuerda que hay un “antes” y un posible “después” fuera del encierro.

La guerra como batalla por la imaginación

La experiencia vivida por Shedtovsky se inscribe dentro de un patrón observado también en conflictos anteriores. En prisiones soviéticas o campos nazis e incluso durante dictaduras latinoamericanas, los reclusos han memorizado poemas, novelas o canciones para no perder el lenguaje ni su capacidad para imaginar algo más allá del castigo.

Hoy, durante esta guerra ruso-ucraniana, ese gesto se entrelaza con la cultura global contemporánea. No son clásicos decimonónicos lo que se recita sino una popular saga juvenil británica. Este detalle habla mucho sobre el papel actual que desempeña Ucrania: un país que combate mientras sigue conectado con referentes culturales comunes al resto de Europa y Occidente.

Mientras tanto en el frente:

Rusia explota su ventaja demográfica aunque informes recientes indican que esa brecha comienza a cerrarse; el Kremlin recurre ya a nuevos métodos para reclutar soldados.

Ucrania depende cada vez más del apoyo militar y financiero internacional; recientemente selló un acuerdo con el FMI para mantener su economía durante este conflicto bélico.

En las celdas rusas sin embargo, esta asimetría se difumina. Un guardia no puede evitar que un prisionero reconstruya mentalmente un libro. No puede confiscar una historia ya grabada en su memoria. Esa es la pequeña victoria que este oficial ucraniano logró día tras día.

Entre drones, negociaciones y relatos

El futuro del conflicto permanece incierto:

no hay negociaciones serias sobre la mesa;

las ofensivas se consumen dando pasos mínimos pero dejando enormes pérdidas humanas;

cada nuevo sistema bélico —drones, misiles o artillería avanzada— amplía el radio destructivo sin vislumbrar un final claro.

En este clima bélico tan tenso e incierto las historias individuales adquieren relevancia porque fijan una narrativa sobre lo que realmente está en juego. Shedtovsky ya no es solo otro nombre más en listas interminables; es aquel hombre que convirtió Harry Potter en su “código vital” junto a sus compañeros mientras las bombas seguían cayendo lejos y el mapa del frente se reconfiguraba lentamente.

La guerra definirá fronteras físicas pero serán relatos como este los que dentro unos años expliquen quiénes intentaron conservar fragmentos humanos cuando todo alrededor pedía rendirse ante la brutalidad desenfrenada.

Fuentes: reportaje de BBC News Mundo sobre Harry Potter y el prisionero de guerra: el soldado ucraniano que recitó la saga de memoria para ayudar a sus compañeros a sobrevivir.