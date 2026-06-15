Trump da por cerrado el conflicto con Irán y autoriza la reapertura del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comunicado este domingo por la noche que Washington y Teherán han alcanzado un acuerdo para poner fin a las hostilidades y restablecer la circulación marítima en el estrecho estratégico de Ormuz. El anuncio, difundido a través de sus redes sociales, confirma el levantamiento inmediato de las restricciones impuestas por la Armada estadounidense.

Trump aseguró que el pacto ya está cerrado y autorizó tanto la apertura completa del paso marítimo —sin tasas ni limitaciones— como la retirada del bloqueo naval que había sido establecido tras el cierre previo decretado por Irán. En su mensaje, el mandatario invitó a la comunidad internacional a reactivar el tráfico marítimo con un tono enfático dirigido al comercio energético mundial.

Desde Pakistán, país que ha ejercido como clave intermediaria en las conversaciones, se ha detallado que la firma oficial del acuerdo tendrá lugar el próximo 19 de junio en Suiza. El primer ministro Shehbaz Sharif subrayó que el entendimiento contempla un cese de las operaciones militares en todos los escenarios del conflicto, incluido el frente libanés.

La televisión estatal iraní también ha respaldado públicamente el anuncio, presentándolo como una victoria estratégica tras la presión ejercida por sus fuerzas armadas y la población. Según su versión, Estados Unidos habría aceptado poner fin a la confrontación tras meses de tensión creciente.

El conflicto se había intensificado desde finales de enero, cuando una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes marcó el inicio de una escalada militar. Aquella operación tenía como objetivo frenar el programa nuclear iraní y desencadenó una cadena de enfrentamientos que ahora parecen encaminarse hacia una tregua.

El nuevo acuerdo abre un período inicial de 60 días de alto el fuego, durante el cual ambas partes intentarán avanzar hacia un entendimiento más amplio sobre el futuro del programa nuclear iraní.

Trump, que había prometido cerrar el pacto en cuestión de días, logra así cumplir su calendario pese al escepticismo inicial de Teherán, consolidando un movimiento diplomático de gran impacto en la región.